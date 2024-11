Effiziente Unternehmenskommunikation mit DSBelements

Alles auf einen Blick: heinekingmedia präsentiert neue Content-Management-Plattform für seine Digital Signage Boards

Hannover, 25. November 2024: bemotive, die B2B-Eigenmarke der heinekingmedia GmbH, präsentiert eine neue Content-Management-Plattform für seine 4K-UHD-Digital-Signage-Boards (DSB). DSBelements punktet mit vielen, neuen Features. Dazu zählen ein umfangreiches Admin-Portal genauso wie ein cleveres Kampagnenmodul, die DSBelements zum Dreh- und Angelpunkt einer effizienten Unternehmenskommunikation werden lassen.

Egal, ob KMU oder Konzern: DSBelements ist im Bundle sowohl als Touch- oder Non-Touch-Display-Lösung in sechs verschiedenen Größen (32, 43, 50, 55, 65, und 75 Zoll) erhältlich und lässt sich für jeden Bedarf individuell anpassen – sowohl, was die Display-Art (Touch & Non-Touch) und -Größe betrifft. Dank dieser Flexibilität sind den Einsatzbereichen der Display-Lösung quasi keine Grenzen gesetzt: Für Mitarbeiterkommunikation – z.B. zur Anzeige von Schichtplänen, Kennzahlen sowie aktuellen Unternehmensnews und Terminen, genauso wie für Raumbuchung und Wegweisung bis hin zu Infotainment oder Werbefläche machen sie in der Fertigungshalle eine ebenso gute Figur wie im Büro, im Meeting- und Aufenthaltsraum, auf dem Büroflur oder am Empfang.

Verschiedene Software-Bundles

Verschiedene Software-Pakete machen die Boards fit für unterschiedliche Einsatzbereiche. Im Lieferumfang inbegriffen ist das Basis-Modul, das Tools für alle gängigen Anwendungsfälle einschließt. Dazu zählen das Anzeigen eigener Inhalte in allen gängigen Dateiformaten genauso wie das Einbinden externer Informationen in das Screendesign – zum Beispiel Newsticker oder Wettervorhersagen. Alle Informationen werden übersichtlich auf einer einheitlichen Ebene kommuniziert. Darüber hinaus lassen sich mit weiteren Elementen unter anderem Bildschirm-Designs anhand der eigenen Corporate Identity sowie vieler, praktischer Vorlagen selbst gestalten. Mit dem Touchscreen und dazugehörigem Software-Paket wiederum wird das DSB zum interaktiven Informationssystem mit mehreren Ebenen und einer Navigation zwischen den verschiedenen Inhalten.

Zu den wichtigsten Features von DSBelements zählen:

– Einfache Administration: Per Webbrowser lassen sich die DSBs einfach von jedem PC aus verwalten. Mit automatisierten Ein- und Ausschaltzeiten, Synchronisierung, Gruppenbildung und zeitgesteuerten Inhalten – das spart Strom, Betriebsstunden und Arbeitsaufwand

– Original-getreue Darstellung: native Konvertierung von MS 365 Formaten (Word, Excel und Powerpoint) sowie PDF-Formaten

– Kampagnen-Modul: Content für Kampagnen ganz einfach erstellen und mit wenigen Klicks einzelnen – Bildschirmen oder Bildschirmgruppen Inhalte zuweisen

– Ein umfangreiches Portal: In der Displayübersicht lässt sich der Status aller vorhandenen DSBs einsehen – für einfache Bildschirmgruppierung, Rollen-Management, Zeitsteuerung und vieles mehr

Sicherheit im Fokus: Made in Germany

Die Datenübertragung und -speicherung erfolgt verschlüsselt und ist zu 100 Prozent DSGVO konform. Die Software wird in Deutschland entwickelt sowie gehostet. Und auch der Support befindet sich in Deutschland.

Die heinekingmedia GmbH mit Firmensitz in Hannover wurde 2006 gegründet und hat sich seitdem vom Hardware-Hersteller zum Komplettanbieter für innovative Collaboration- und Digital-Signage-Lösungen im Corporate- und Bildungssektor entwickelt. Zu den Hauptprodukten der B2B-Eigenmarke bemotive gehören das Interactive Whiteboard, das Digital Signage Board sowie KI-gestützte, DSGVO-konforme Software-Lösungen. Mit landesweit über 34.000 implementierten Systemen zählt das Unternehmen zu den Marktführern in Deutschland. Der End-to-End-Hersteller setzt von der Entwicklung bis zur Produktion auf Made in Germany. Weitere Informationen unter: www.bemotive.com.

Firmenkontakt

heinekingmedia GmbH

Wilfried Tollet

Hamburger Allee 2-4

30161 Hannover

0162 5347201



https://heinekingmedia.de/

Pressekontakt

PR von Harsdorf GmbH

Friederike Floth

Rindermarkt 7

80331 München

089189087335



https://www.pr-vonharsdorf.de/

