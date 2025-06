Effiziente Fassentleerung – Sparen Sie bis zu 25 % Ihrer Kosten ein!

Heute stellen wir Ihnen eine Innovation aus dem Hause SM Klebetechnik vor, die Ihnen bei der Fassentleerung effektiv Zeit, Geld und Ressourcen spart: Unsere einzigartigen, extradünnen „Slim Plate“-Schmelzplatten sorgen dafür, dass in Ihren Stahl- und Papierfässern bis zu 25 % mehr Raum für den Kleb- oder Dichtstoff bleibt!

Im Vergleich zu einer herkömmlichen, dickeren Schmelzplatte schafft die „Slim Plate“ von SM Klebetechnik mehr Platz für das Klebe- oder Dichtmaterial in Ihren Fässern und reduziert gleichzeitig die im Fass verbleibende Restmenge. Eine geniale Entwicklung zur Verarbeitung von niedrigviskosen bis hin zu hochviskosen Kleb- und Dichtstoffen, die wir Ihnen in drei Ausführungen bieten!

Entdecken Sie Ihre Vorteile bei der Fassentleerung auf einen Blick

Die neue Schmelzplattentechnologie spart Ihnen Zeit, Geld und Ressourcen bei der Fassentleerung:

Sie profitieren von bis zu 25 % mehr Raum für Kleb- und Dichtstoffe sowie von einer reduzierten,

im Fass verbleibenden Restmenge – damit sparen Sie bares Geld.

Die Fässer müssen nicht so oft ausgetauscht werden – hierdurch sparen Sie Kosten und Zeit.

Die Anzahl der zu entlüftenden Fässer wird verringert – das spart Ressourcen und Geld.

Sie müssen weniger Fassgebinde transportieren – damit sparen Sie Material und Kosten.

Die Entsorgung wird reduziert – das senkt Ihre Entsorgungskosten und schont die Umwelt.

Es wird eine geringere Lagerkapazität für Fässer benötigt – Sie sparen bei den Lagerkosten.

Sie müssen weniger Fässer vom Lager zum Fassschmelzer befördern – das senkt Ihre innerbetrieblichen Kosten.

Ersparnisrechner: Machen Sie jetzt den Check und berechnen Sie Ihr Einsparpotenzial

Laden Sie einfach den Ersparnisrechner herunter und verschaffen Sie sich mit wenigen Klicks einen Überblick über

Ihre möglichen Einsparpotenziale pro Monat und pro Jahr – Sie werden erstaunt sein,

welche Kosteneinsparungen* Sie erzielen können: Ersparnisrechner herunterladen

„Slim Plate“ by SM Klebetechnik – für jeden

Bedarf die passende Schmelzplatte

Die „Slim Plate“ von SM Klebetechnik bieten wir Ihnen je nach Bedarf in verschiedenen Rippen- und Dichtungsformen an:

Glatte „Slim Plate“ zur nahezu vollständigen Entleerung des Fasses – es verbleiben lediglich 0,6 l Restmenge bei ca.

15-22kg/h Schmelzleistung

15 mm Rippen „Slim Plate“ mit hoher Schmelzleistung – es bleiben nur etwa 1,7 l Restmengeim Fass zurück bei ca. 60-100kg/h Schmelzleistung

Allrounder 26 mm Rippen „Slim Plate“ mit hoher Schmelzleistung – es bleiben nur etwa 2,4 l Restmenge im Fass zurück bei ca. 100kg/h Schmelzleistung

40 mm Rippen „Slim Plate“ mit um 60 % vergrößerter Schmelzoberfläche – es verbleiben nur 4 l Restmenge im Fass bei ca. 150-261kg/h Schmelzleistung

Infoflyer zum Thema Schmelzplatten

Die neue „Slim-Plate“ von SM Klebetechnik entleert Fässer effizienter – mit bis zu 25% weniger Kosten. Flexibel anpassbar durch verschiedene Rippen- und Dichtungsformen.

Infoflyer ansehen

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Sie möchten mehr über die „Slim Plate“ von SM Klebetechnik erfahren oder diese mit Ihren Materialien in der Praxis testen?

Rufen Sie uns an unter Telefon +49 (0) 24 52 / 91 72-0 oder schreiben Sie uns per E-Mail an info@sm-klebetechnik.de –

wir helfen Ihnen gerne weiter!

Kennen Sie eigentlich schon unsere Fassschmelzer mit überdurchschnittlicher Schmelzleistung?

Seit mehr als 30 Jahren hat sich SM Klebetechnik international einen Namen in der Entwicklung und im Bau von Sondermaschinen und Standardgeräten für die Verarbeitung von Kleb- und Dichtstoffen gemacht.

Unsere Maschinen für Schmelzklebstoffverarbeitung und Beschichtungsaufgaben werden erfolgreich in der Automobil-, Maschinenbau-, grafischen und Klebebandindustrie sowie in der Möbel-, Bau-, Holz- und Textilindustrie eingesetzt. Auch bei Klebstoff- und Dichtstoffherstellern sowie Compoundierern sind unsere Anlagen in Produktionssysteme integriert. In unserem zertifizierten, inhabergeführten Unternehmen engagieren sich über 70 Mitarbeiter täglich für die Bedürfnisse unserer Kunden.

Firmenkontakt

SM-Klebetechnik Vertriebs GmbH

Guido Schog

Otto-Hahn-Straße 19a

52525 Heinsberg

+49 (0) 2452/9172-0

+49 (0) 2452/9172-20



https://www.sm-klebetechnik.de

Pressekontakt

Atelier Steinbüchel & Partner | Werbeagentur Köln

Cord Steinbüchel

Sperberweg 2

50858 Köln

+49 (0) 221 44 23 98



https://www.atelier-steinbuechel.de