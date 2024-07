Effizient und erneuerbar: So sparen Sie Heizkosten mit der Luft-Luft-Wärmepumpe

Mit Blick auf den Klimaschutz suchen Hausbesitzer nach Alternativen zur Öl- oder Gasheizung. Dabei muss es nicht immer gleich ein Komplettaustausch sein. Stattdessen lohnt es sich, über eine Ergänzung der bestehenden Heizungsanlage mit einer Luft-Luft-Wärmepumpe – besser bekannt als Klimaanlage – nachzudenken. Auf Basis erneuerbarer Energien können diese Geräte dazu beitragen, die bestehende fossile Heizung zu entlasten, CO2-Emissionen einzusparen und direkt die Energiekosten um bis zu 20 % zu senken.

Luft-Luft-Wärmepumpen sind Allround-Talente, die effizient heizen, kühlen und die Luft reinigen sowie be- und entfeuchten können. Sie bestehen aus einer Innen- und einer Außeneinheit und können einfach in Bestandsgebäuden nachgerüstet werden. Bei Multi-Split-Systemen können an nur einem Außengerät bis zu fünf Innengeräte im gesamten Haus installiert werden. Im Heizbetrieb wird der Außenluft kontinuierlich Wärmeenergie entzogen und über Wärmetauscher an die Innenräume abgegeben. Diese umweltfreundliche Heizmethode basiert zu drei Vierteln auf der Energie der Umgebungsluft und nur zu einem Viertel auf Strom als Antriebsenergie. Luft-Luft-Wärmepumpen können aus 1 kWh Strom bis zu 4,5 kWh Wärme generieren. Der Energieeinsatz für eine kWh Wärme ist somit erheblich geringer im Vergleich zu fossilen Energieträgern, wie zum Beispiel Öl oder Gas.

Angenehmes Raumklima an 365 Tagen

Alle derzeit erhältlichen Split-Klimageräte von Daikin beispielsweise verfügen sowohl über eine Kühl- als auch über eine Heizfunktion. An heißen Sommertagen sorgen die Anlagen für angenehm temperierte Innenräume. Der Heizbetrieb von Luft-Luft-Wärmepumpen ist in den Übergangszeiten Herbst und Frühjahr am effizientesten, in diesen Phasen kann das fossile Heizsystem entlastet werden. Aber auch an sehr kalten Wintertagen ist das Klimagerät eine effiziente Zusatzlösung, vor allem in Kombination mit modernen Heizsystemen.

Heizen mit Luft-Luft-Wärmepumpe: 20 % günstiger als Heizen mit Gas

Beispielrechnungen zeigen, wie hoch das Einsparpotenzial durch den zusätzlichen Einsatz einer Luft-Luft-Wärmepumpe als Ergänzung zu einer bestehenden Öl- oder Gasheizung ist. Die Stiftung Warentest bestätigt, dass Luft-Luft-Wärmepumpen Kosten im Vergleich zur Gasheizung (test 6/2024) einsparen: Das Beheizen eines 25 m2 großen Musterraums per Luft-Luft-Wärmepumpe ist im Schnitt rund ein Fünftel billiger als mit Gas. Selbst wer mit einer Luft-Luft-Wärmepumpe nicht nur heizt, sondern auch kühlt, spart laut Stiftung Warentest gegenüber einer reinen Gasheizung.

Unter www.daikin.de finden Sie weitere Informationen.

Daikin Airconditioning Germany GmbH

Die Daikin Airconditioning Germany GmbH mit Sitz in Unterhaching bei München vertreibt hochwertige, energieeffiziente Heizsysteme, Wärmepumpen sowie Klimaanlagen für Privatmarkt, Gewerbe und Industrie. Für den gewerblichen Bereich bietet Daikin zudem Produkte für Normal- und Tiefkühlung sowie Lüftungsanlagen und Kaltwassersätze an.

Firmenkontakt

DAIKIN Airconditioning Germany GmbH

Dirk Willhelm

Inselkammerstraße 2

82008 Unterhaching

089-744 27-0



http://www.daikin.de

Pressekontakt

modem conclusa GmbH

Barbara Gremmler

Jutastraße 5

80636 München

089-7463080



https://www.modemconclusa.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.