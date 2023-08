Effizient und äußerst robust

Buderus Flachkollektor Logasol SKT1.0 im Test der Stiftung Warentest – Qualitätsurteil „Gut“

„Ausgereifte, empfehlenswerte Technik“, so lautete das Fazit der Prüfer von Stiftung Warentest zum Logasol SKT1.0 des Systemexperten Buderus. Auf dem Prüfstand waren verschiedene Flach- sowie Röhrenkollektoren unterschiedlicher Hersteller. Mit dem Endergebnis „Gut (1,7)“ erreichte der Logasol SKT1.0 Platz zwei unter den Flachkollektoren. Die detaillierten Ergebnisse stellt Stiftung Warentest in seiner Heftausgabe test 7/2023 vor.

Drei Mal „sehr gut“

Flachkollektoren wandeln Sonnenenergie in Wärme für Heizung und Warmwasser um. Im Test wurde der Solarertrag der Prüfkandidaten bewertet und die Energieeinsparung für ein Einfamilienhaus mit vier Bewohnern berechnet. Die Tester hoben positiv hervor, dass der Logasol SKT1.0 effizient arbeitet, vor allem in Anlagen zur Trinkwassererwärmung – für die Energieeffizienz gab es deshalb die Teilnote „Gut“. In den Unterkategorien Haltbarkeit, Handhabung und Sicherheit lautete das Urteil zum Logasol SKT 1.0 jeweils „Sehr gut“. Laut Stiftung Warentest ist der Kollektor langlebig und äußerst robust. Die Umwelteigenschaften wurden mit „Gut“ bewertet.

Große Kollektorfläche

Buderus hat den Logasol SKT1.0 für maximale Effizienz entwickelt: Zum hohen Solarenergie-Ertrag tragen die große Kollektorfläche und die hochselektive Beschichtung des Aluminium-Vollflächenabsorbers bei.

Buderus, eine der stärksten europäischen Thermotechnik-Marken, bietet wirtschaftliche und verlässliche Systemlösungen für Heizung, Lüftung und Kühlung. Als Systemexperte für Heiz- und Installationstechnik zeichnet sich Buderus durch Beratungskompetenz, ganzheitliche Services und optimal aufeinander abgestimmte, energieeffiziente und vernetzbare Heizsysteme aus einer Hand aus. Das Produktspektrum reicht von Wärmeerzeugern für flüssige und gasförmige Energieträger, über Speicher, Regelungen und Heizungszubehör bis hin zu einem umfassenden Angebot an Systemen zur Nutzung regenerativer Energien wie Wärmepumpen und Solarthermie-Anlagen.

Für sämtliche Buderus Produkte gilt maximale Systemkompatibilität: Alle Komponenten sind so aufeinander abgestimmt, dass Handwerkspartner individuelle Lösungen schnell und effizient installieren können, ob im Bestandsgebäude oder Neubau, bei Klein- oder Großanlagen.

