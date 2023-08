Effizient entwässern

Neues Drainage- und Versickerungssystem DRAINplus von Storopack mit großer Absorptionsfläche

Storopack bringt mit DRAINplus ein rundum geschlossenes Drainage- und Versickerungssystem auf den Markt. Bei DRAINplus handelt es sich um ein vormontiertes All-in-one-System, das sich für mehrere Anwendungen eignet: als Drainage, um gesammeltes Wasser abzuführen, als Regenwasserinfiltration, um Wasser nach und nach in den Untergrund abzugeben oder zur Abwasserbehandlung. Anwender erhalten mit DRAINplus eine effiziente Entwässerungslösung, die dank großer Absorptionsfläche viel Wasser aufnimmt. Sie besteht aus Recylingmaterial und ist zu 100 Prozent recyclingfähig. DRAINplus ist ab sofort in Deutschland, BENELUX und Frankreich verfügbar.

Schnell und komfortabel installiert

DRAINplus besteht aus folgenden Komponenten: Ein innenliegendes perforiertes Rohr wird von Perlen aus Geokunststoff und einem Geotextilfilter umgeben. Ein stabiles Polyethylennetz stabilisiert das Röhrensystem. Dank seiner großen Absorptionsfläche von bis zu 1,25 Quadratmetern pro laufendem Meter nimmt das Entwässerungs- und Versickerungssystem viel Wasser auf. Die Röhren sind erhältlich mit einem, drei oder sechs Metern Länge und einem Durchmesser von 110/300 Millimetern oder 160/370 Millimetern (Rohrdurchmesser/Durchmesser DRAINplus). Alle Rohrvarianten sind mit der Einstufung SN 4 oder SN 8 erhältlich. Installateure und Fachhandwerker sparen mit DRAINplus Arbeitskraft, -zeit und Maschinen: Die rundum geschlossenen Röhren lassen sich in alle Richtungen biegen und deshalb besonders schnell, einfach und ergonomisch verlegen – entweder in Längsrichtung oder als Verbundebene. Über das jedem Rohr beigelegte Kupplungsstück können Anwender die Rohre komfortabel miteinander verbinden.

Zu einer schnellen Installation trägt auch das geringe Metergewicht von 1,4 Kilogramm bei 300 Millimetern Durchmesser beziehungsweise von 2,1 Kilogramm bei 370 Millimetern bei. Für größtmögliche Flexibilität bei der Grundstücksentwässerung ist DRAINplus horizontal oder vertikal anwendbar. So lassen sich unterschiedliche Entwässerungslösungen einfach realisieren.

1874 als Johannes Reichenecker Lederfabrik gegründet, ist die Storopack Hans Reichenecker GmbH mit Sitz in Metzingen, Deutschland, seit 1959 Spezialist für Schutzverpackungen. Die weltweit tätige Unternehmensgruppe produziert und liefert maßgeschneiderte und flexible Schutzverpackungen für unterschiedliche Industriebereiche. Storopack ist mit eigenen Produktionsstätten und Standorten in Europa, Nordamerika, Südamerika, Asien und Australien vertreten. Weltweit arbeiten rund 2.520 Mitarbeiter für Storopack. Im Jahr 2018 hat Storopack einen Umsatz von 476 Millionen Euro erwirtschaftet. Produkte von Storopack sind in mehr als 50 Ländern erhältlich. Weitere Informationen unter www.storopack.com

