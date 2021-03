Effektiver Schutz vor Corona-Übertragung in geschlossenen Räumen

STZ EURO: PRÜFUNG VON LUFTREINIGERN

Das Unternehmen F. Hoffmann-La Roche AG plante für Büro- und Besprechungsräume, die über keine maschinelle Lüftung verfügen, die Anschaffung von Luftreinigungsgeräten, um möglicherweise in der Raumluft vorhandene Viren zu reduzieren. Das Steinbeis-Transferzentrum STZ EURO führte dazu vorab eine messtechnische Analyse an fünf Luftreinigungsgeräten mit unterschiedlicher Filterbestückung durch.

Ein geeignetes Lüftungskonzept ist im Hinblick auf die aktuelle Corona-Pandemie eine wirksame Maßnahme zur Reduzierung der Aerosolkonzentration in geschlossenen Räumen. Grundsätzlich eignen sich dafür Luftreiniger, die im Umluftprinzip arbeiten und durch spezielle Technologien Aerosole und darin enthaltene Viren aus der Luft abscheiden. Welche Geräte die optimale Leistung hierfür liefern, sollte im Rahmen einer herstellerunabhängigen Prüfung seitens STZ EURO ermittelt werden. Die Vorauswahl der Geräte erfolgte durch die Firma Roche.

Die Messungen wurden in einem ausgewählten Referenzraum durchgeführt. Dabei wurden die fünf Geräte nacheinander im Raum positioniert. Vier der fünf Geräte (B bis E) verfügen über einen Schwebstofffilter, ein Gerät (A) über einen hochwertigen Feinstaubfilter. In den Geräten A, B und D sind zusätzlich UVC-Leuchten integriert, wobei die Funktion der UV-Entkeimung nicht untersucht wurde.

Auf Basis fundierter Messtechnologie mit begleitender Dokumentation wurden jeweils unterschiedlichste Messungen durchgeführt: Volumenstrom- und Schalldruckpegelmessung einschließlich Messung der elektrischen Wirkleistungsaufnahme bei unterschiedlichen Drehzahlstufen, sowie eine ausführliche Erholzeitmessung, bei der mittels eines Aerosolgenerators DEHS-Aerosole erzeugt und gleichmäßig im Raum verteilt wurden.

Abschließend wurde eine Visualisierung der Strömung mittels Prüfnebel am Luftauslass per Videokamera aufgezeichnet. So konnte gut differenziert werden, wie sich die Zuluft im Raum ausbreitet (siehe Abbildung 2).

Die Untersuchung zeigte, dass die Auswahl von Luftreinigern von einer Vielzahl von Kriterien abhängig ist. “Aus unseren Messungen konnten wir ableiten, dass die Luftreiniger die in den technischen Unterlagen angegebenen Luftvolumenströme bis auf eine Ausnahme (Gerät E) nicht erreichten. Zum Zwecke der Reduzierung von Aerosolen in einem Besprechungsraum sollte ein Luftreiniger mindestens einen 6-fachen Luftwechsel erreichen”, so Michael Kuhn, Leiter des STZ EURO, Offenburg. “Darüber hinaus ließ sich kein signifikanter Unterschied in der Reduktion von Aerosolkonzentrationen bei dem Gerät mit Feinstaubfiltern gegenüber den Geräten mit Schwebstofffiltern feststellen.”

Die Strömungsvisualisierung zeigt sehr gut, wie sich die Luft im Raum verteilt und ob es zu Luftkurzschlüssen oder Zugerscheinungen kommen kann. Daher ist ein besonderes Augenmerk auf die Platzierung der Luftreiniger zu legen. Das vertikale Ausblasen der Zuluft an die Decke hat sich für den Besprechungsraum als ideal erwiesen.

Abgesehen von der Luftreinigung ist auch auf den Schall zu achten. Mit einem Geräuschpegel von

Als Transferzentrum 94 wurde das STZ EURO 1987 in Offenburg als Unternehmen der Steinbeis-Stiftung gegründet. Die Aufgaben des STZ EURO liegen in innovativen wie herstellerunabhängigen Beratungen und Schulungen sowie messtechnischen Prüfungen und Analysen einschließlich Optimierung für Industrie, private Unternehmen und öffentliche Auftraggeber. Wie alle Steinbeis-Transfer-Zentren sieht auch das STZ EURO den Wissens- und Technologietransfer zwischen Hochschule und Wirtschaft als zentrale Leistung. Mit Sitz an der Hochschule Offenburg hält der Leiter, Dipl.-Ing. (FH) Michael Kuhn vor Ort auch einen Lehrauftrag für Reinraumtechnik. Das STZ EURO ist seit 30 Jahren mit aktuell 11 Mitarbeitern erfolgreich vor allem im Bereich der Reinraumtechnik aktiv.

