Effektive & sanfte Zahnpflege in Naturkosmetikqualität

Zahnheld präsentiert „Nature“-Sortiment

Biberach, 19.08.2025 – Immer mehr Menschen geht es beim Zähneputzen nicht nur um Zahngesundheit und ein strahlendes Lächeln, sondern auch um natürliche Rezepturen und nachhaltige Verpackungen. Die Nachfrage nach naturbasierten, sanften Zahnpasten wächst – und damit auch das Angebot im Naturkosmetik-Segment. Mit der neuen Produktlinie „Zahnheld Nature“ bringt der Zahnpflegeexperte Zahnheld vier neue Zahnpasten und eine Mundspülung in Naturkosmetikqualität auf den Markt. Hergestellt in Deutschland, vereinen sie wirksame Pflege mit umweltfreundlicher Verpackung Die Zahnpasten sind ab sofort im Bio-Fachhandel, online und in ausgewählten Drogerien erhältlich. Dort ist auch die Mundspülung demnächst verfügbar.

„Zahnheld Nature“ sorgt mit einem Wirkstoffkomplex aus natürlichen Inhaltsstoffen für ein gesundes Zahnweiß und ein rundum gutes Mundgefühl: Die Produktlinie des Unternehmens Zahnheld aus Biberach umfasst die Mundspülung Mint sowie vier Zahnpasten in den Rezepturen Classic, Minerals, Mint und B12. Die Sorten Minerals und Mint enthalten Fluorid, Classic und B12 sind fluoridfrei. Die effektive Zahnpflegereihe in Naturkosmetikqualität ist online, im Bio-Fachhandel und in ausgewählten Drogerien verfügbar. Alle Produkte werden in Deutschland entwickelt und hergestellt.

Experten für Zahnpflege in Naturkosmetikqualität

Seit der Gründung im Jahr 2017 steht Zahnheld für hochwertige Zahnpflegeprodukte, die das natürliche Zahnweiß unterstützen. Die Zahnpasten wurden überarbeitet und die Rezepturen weiter verbessert, für eine sanfte Pflege und ein noch angenehmeres Mundgefühl. „Für uns bedeutet Zahnpflege mehr als nur Putzen. Es ist ein Statement für Gesundheit, Wohlbefinden und unsere Umwelt. Deswegen setzen wir seit jeher bei unseren Zahnpflegeprodukten auf hochwertige Zutaten auf Basis von Naturkosmetik“, erklärt Fabian Bentz, einer der Gründer und Geschäftsführer von Zahnheld.

Alle Zahnpasten sowie die Mundspülung sind vegan und zertifizierte Naturkosmetik ausgezeichnet mit dem NCS-Siegel (Natural Cosmetics Standard). Auch bei den Tuben wird Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Der Tubenschlauch besteht zu 70 % aus PCR (Post-Consumer Rezyklat). Zudem ist die Verpackung mit dem FSC-Siegel (Forest Stewardship Council) zertifiziert und recyclebar.

Vier Zahnpasten mit verbesserter Rezeptur für eine individuelle, sanfte Reinigung:

Classic: Die Sorte Classic enthält natürlichen Kurkuma-Extrakt. Die überarbeitete Formel sorgt mit einer harmonischen Minznote zudem für eine schonende und effektive Reinigung, schützt und pflegt Zähne und Mundraum und hilft dabei, Plaque zu reduzieren. Die Zahnpasta ist fluoridfrei. 75 ml, UVP 3,99 Euro

Minerals: Die Minerals Zahnpasta remineralisiert und schützt die Zähne effektiv mit Kalziumcarbonat. Die sanfte Formel sorgt für einen starken Zahnschmelz, hilft Plaque zu reduzieren und fördert eine gesunde Mundhygiene mit natürlichen Inhaltsstoffen. Diese Zahnpasta enthält Fluorid.

75 ml, UVP 4,99 Euro

Mint: Die optimierte Komposition der Mint Zahnpasta sorgt mit natürlichem Krauseminzextrakt für frischen Atem, ohne dabei scharf zu wirken. Sie erfrischt den Mundraum mit Menthol und Stevia, hilft Plaque zu reduzieren und unterstützt eine gesunde Mundhygiene. Sie enthält Fluorid.

75 ml, UVP 3,99 Euro

B12: Diese Zahnpasta ist angereichert mit natürlichem Vitamin B12, das aus wertvollem Reisöl gewonnen wird. Die fluoridfreie Zahnpasta mit angenehmem Minzgeschmack pflegt, schützt und reinigt Zähne und Mundraum, revitalisiert empfindliches Zahnfleisch und Zähne, hilft Plaque zu reduzieren und fördert eine gesunde Mundhygiene.

75 ml, UVP 4,99 Euro

Demnächst verfügbar: Mundspülung Mint für Schutz, Pflege und frischen Atem

Die Mundspülung Mint stärkt den Zahnschmelz und schützt durch eine leistungsstarke Kombination aus Xylit, Sorbit, Fluorid und Zink zuverlässig vor Karies. Gleichzeitig sorgen Minzöl und Menthol für langanhaltende Frische und einen angenehmen Atem. Ringelblume, Vitamin C und Aloe Vera pflegen die Mundflora sanft. Außerdem hilft die Mundspülung dabei, Verfärbungen zu reduzieren und schützt bei regelmäßiger Anwendung vor neuen Verfärbungen.

400 ml, UVP 8,99 Euro

www.zahnheld.de

Über Zahnheld:

Zahnheld steht für innovative Zahnpflege, die smarte Technik mit höchster Qualität vereint. Was als Suche nach der idealen elektrischen Zahnbürste begann, führte Fabian Bentz und Thilo Gemmer dazu, 2017 Zahnheld in Biberach, Baden-Württemberg, zu gründen. Die Produkte überzeugen mit stilvollem Design und sehr guter Performance – so erzielt die Schallzahnbürste Gero V2 im Vergleich zu einer herkömmlichen Handzahnbürste eine bis zu 2,5-fach bessere Reinigung. Heute umfasst das Zahnheld-Sortiment nicht nur leistungsstarke Schallzahnbürsten wie das Modell Gero mit fünf Putzmodi, sondern auch eine Munddusche sowie ergänzende Zahnpasten und eine Mundspülung in Naturkosmetikqualität aus Deutschland. Seit der Gründung begeistert Zahnheld bereits über 250.000 zufriedene Kundinnen und Kunden mit effektiven Zahnpflegeprodukten für gesunde und strahlende Zähne.

