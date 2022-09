Efecte übernimmt KI-Unternehmen InteliWISE und erweitert sein Service-Management

– Integration preisgekrönter KI-Chatbots und Sprachassistenten steigert Kundenzufriedenheit

– Ausbau zur führenden europäischen Plattform für digitalisiertes HR- und Service-Management

– Talent-Pool: Gemeinsame Weiterentwicklung und Betrieb der Efecte-Lösung innerhalb der EU

Efecte, der europäische Spezialist für cloudbasiertes Service- Management, hat das polnische KI-Unternehmen InteliWISE übernommen und wird die Technologie in seine ITSM-Lösung integrieren. Efecte-Kunden in ganz Europa können ab sofort die KI-gesteuerte Automatisierungsplattform sowie die preisgekrönten Chat- und Voice-Bots von InteliWISE nutzen, um Incidents schneller und effizienter zu lösen sowie die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern. Niilo Fredrikson, CEO von Efecte, verweist auf die Vorteile der Übernahme: „InteliWISE passt kulturell sehr gut zu uns und verfügt über eine moderne KI-Technologie sowie ein starkes Forschungs- und Entwicklungsteam. Durch den Ausbau unseres Talent-Pools und den Aufbau eines Zentrums für Forschung und Entwicklung können wir unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten beträchtlich erweitern. Zudem kann Efecte Polen als neuen Direktmarkt erschließen.“

Marcin Strzakowski, CEO von InteliWISE, sagt: „Bei InteliWISE haben wir in sehr erfolgreichen Projekten KI und Bots implementiert, die globalen Marken geholfen haben, den Service ihrer Helpdesks und Personalabteilungen zu verbessern. Die Verwendung von Bots zur Unterstützung solcher Prozesse ermöglicht eine natürliche, auf Konversationen basierende Arbeitsweise zu geringstmöglichen Servicekosten.“

** Integration von InteliWISE in die Efecte-Lösungen **

Die Anwendungsfälle für Efecte-Lösungen reichen von Servicemanagement und Ticketing bis hin zur Verbesserung von Mitarbeitererfahrungen, Geschäftsabläufen und Kundenservice. Die preisgekrönten Chat- und Voice-Bots von InteliWISE ergänzen die ITSM-Lösungen von Efecte und werden dazu beitragen, alltägliche Probleme der Mitarbeiter zu lösen, Arbeitsleistungen schneller zu erbringen und die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern. Längerfristig sollen Funktionen wie zum Beispiel auf Daten und Künstlicher Intelligenz basierende Empfehlungen, dazu beitragen, den personalisierten und gleichzeitig automatisierten Service für Mitarbeiter weiter zu verbessern.

** InteliWISE auf dem „Digitalize and Automate“-Kongress von Efecte **

Marcin Strzalkowski, CEO von InteliWISE, spricht auf dem Jahreskongress „Digitalize and Automate“ von Efecte über die Evolution von AI für die Unternehmens-IT, wie man den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Spaß und die Vorteile der Arbeit mit digitalen Assistenten vermittelt. Auf dem Kongress tauschen sich ITSM-Experten und Efecte-Kunden am 27. und 28. September 2022 über Digitalisierung, Automatisierung und Trends im Bereich Service Management aus. Weitere Informationen auf https://www.efecte.com/digitalize-and-automate-2022.

** Die Efecte-Mission „Digitalisieren und Automatisieren“ wird einen Schub erhalten **

Die moderne und auf Konversationen basierende KI-Technologie von InteliWISE in Kombination mit den Servicemanagement-Tools von Efecte schafft eine starke Plattform für die Verbindung von Unternehmen und Menschen, die ausschließlich in Europa entwickelt und betrieben wird. InteliWISE hat bereits mehr als 200 seiner KI-gesteuerten Chatbots und sprachgesteuerten interaktiven Assistenten (IVA) an globale Markenunternehmen im Einzelhandel, in der Finanz- oder Versicherungsbranche ausgeliefert, um die Produktivität ihrer Service-Desks oder HR-Teams zu steigern.

** Übernahme für den Aufbau starker europäischer Digitalunternehmen **

Niilo Fredrikson, CEO von Efecte, sagte: „Die Übernahme von InteliWISE ist ein weiterer wichtiger Schritt beim Aufbau führender europäischer Alternativen zu globalen Unternehmen in unserer Branche. Es ist mir eine Freude, das InteliWISE-Team in die Efecte-Familie aufzunehmen. Gemeinsam sind wir stärker als je zuvor. Wie bereits angekündigt, planen wir, InteliWISE von der Börse zu nehmen und das Unternehmen vollständig in Efecte zu integrieren.“

Marcin Strzakowski, CEO von InteliWISE, sagte: „Ich habe das Chatbot-Unternehmen gegründet und sehe weiter enorme Chancen in der Transformation traditioneller Dienstleistungen für Mitarbeiter mit modernen Konversationstechnologien. KI-Bots sind nach wie vor der Haupttreiber für Innovationen im Cloud Computing für B2B-Software mit Schwerpunkt auf HR und Mitarbeiterunterstützung. Als Folge der Übernahme erwarten wir, dass die Efecte-Service-Management-Plattform intelligente und automatisierte Funktionen erhält, die ihr helfen, erfolgreich mit globalen IT-Goliaths zu konkurrieren. Ich freue mich, dass ich nun Teil des Efecte-Teams bin.“

Über Efecte

Efecte ist eine führende europäische Service-Management-Lösung, die Organisationen bei der Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen unterstützt. Kunden nutzen die Cloud-Software, um flexibler und effizienter zu arbeiten, ihren Anwendern bessere Nutzererfahrungen zu bieten und Kosten zu senken. Mit Efecte können sie eine Vielzahl unterschiedlicher Prozesse automatisieren – angefangen von der IT über die Bereiche Personal (HR), Finanzen und Kundenservice bis hin zur Verwaltung von Zugriffsrechten. Die Efecte-Plattform wird ausschließlich in Europa entwickelt, betrieben und gehostet. Sie erfüllt in puncto Sicherheit und Datenschutz die strengen EU- Anforderungen. Efecte wurde 1998 gegründet und ist an der Nasdaq First North notiert (ISIN: FI4000282868). Der Hauptsitz von Efecte befindet sich in Espoo, Finnland. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Niederlassungen in Deutschland und Schweden. Weitere Informationen zu Produkten und Services von Efecte sind unter https://www.efecte.com Finanzinformationen unter https://investors.efecte.com verfügbar.

Firmenkontakt

Efecte Germany GmbH

Katrin Torner

Fürstenriederstrasse 279a

81377 München

+49 89 / 741 203 43

katrin.torner@efecte.com

https://www.efecte.com

Pressekontakt

textstore – Agentur für Text und PR

Alexander Trompke

Schillerplatz 6

01309 Dresden

+49 351 / 3127338

at@textstore.de

https://textstore.de

Bildquelle: Efecte