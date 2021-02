Efecte: ITSM-Spezialist schließt Partnerschaften mit Advatek und Solutia

– Partner ermöglichen Expansion in Polen und Tschechien

– Channel-Programm für verstärktes europäisches Wachstum trägt Früchte

– Weitere Partner für Vertrieb und Implementierung der Efecte-Lösung gesucht

Efecte, Spezialist für Cloud-basiertes Service Management, hat im Rahmen seines europäischen Channel-Programmes zwei neue Partnerschaften geschlossen. Der Integrator Advatek sowie der IT-Dienstleister Solutia werden die Efecte-Plattform in Polen und Tschechien aktiv verkaufen und ihre Kunden bei deren Einführung professionell unterstützen. Zu Auswahlkriterien gehörten die Geschäftsfelder der beiden Unternehmen, die hohe Technik-Expertise sowie die zu Efecte passende Unternehmenskultur. Die frisch geschlossenen Partnerschaften sind Ergebnis des 2020 gestarteten europäischen Channel-Programms und ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur kontinentalen Expansion von Efecte. Start der neuen Partnerschaften ist der 1. Februar 2021.

“Polen und Tschechien sind für uns wichtige Märkte, in denen wir mithilfe unserer neuen Partner Kunden gewinnen und mit unseren erstklassigen Service-Desk-, ITSM- und Service-Management-Lösungen versorgen werden”, sagt Niilo Fredrikson, CEO von Efecte.

Zitate von Advatech und Solutia

“Uns gefällt das flexible Service-Management-Angebot von Efecte und vor allem die Tatsache, dass diese Lösung die Bedürfnisse kleiner und großer Unternehmen gleichermaßen abdeckt. Ich freue mich, im Namen des Unternehmens mitteilen zu können, dass wir nun offiziell Efecte-Partner sind”, sagt Martin Stufi, CEO von Solutia.

“Wir freuen uns, dass wir von Efecte als Partner in Polen ausgewählt wurden. Wir glauben, dass die Produkte von Efecte unser Portfolio perfekt ergänzen und es uns ermöglichen, die Bedürfnisse und Herausforderungen von kleinen und mittelständischen Unternehmen in Polen zu adressieren, für die IT Service Management wichtig ist”, sagt Norbert Tokowicz, Marketing- und Entwicklungsdirektor von Advatech.

Das Partner-Programm von Efecte

Efecte ist europaweit auf der Suche nach Systemhäusern, IT-Dienstleistern und Service Providern, die ihre Kunden bei der Digitalisierung von Serviceprozessen unterstützen und ihre Expertise im Bereich Service Management ausbauen wollen. Neben einem digitalen Mindset sollten sie vor allem über Erfahrungen bei der Anpassung und Implementierung von Cloud-Software verfügen sowie größere IT-Projekte mit eigenen Ressourcen managen können.

Efecte unterscheidet zwischen einer einfachen Registrierung sowie einer vertraglich fixierten Silber- und Gold-Partnerschaft. Je nach Partner-Level bietet der Hersteller neben attraktiven Margen auch Schulungsangebote für einen umfassenden Know-how-Transfer, die Teilnahme an Veranstaltungen und Trainings, sowie Unterstützung im Pre-Sales und Vertrieb. Strategische Partner erhalten bereits vor der Veröffentlichung neuer Funktionen Zugang zu technischen Dokumentationen und Produkt-Roadmaps und können anstehende Kundenprojekte noch effizienter planen. Weitere Informationen zum Partnerprogramm (Englisch): https://www.efecte.com/partners

Die Enterprise-Service-Management-Plattform von Efecte

Mit der Efecte Service Management-Plattform managen und automatisieren Organisationen Serviceprozesse aus den verschiedensten Bereichen. Dazu gehören das klassische IT Service Management (ITSM) sowie Prozesse für Personalabteilungen (HR), Vertragsmanagement und viele mehr. Kunden können die Software ohne Programmierkenntnisse flexibel an individuelle Bedürfnisse anpassen. Sie entscheiden zudem souverän selbst, ob sie die Lösung in der Efecte-Cloud oder in Ihrer Private Cloud betreiben. So stellt Efecte sicher, dass alle Kunden von den strengen europäischen Datenschutz-Standards profitieren und Compliance-Richtlinien einhalten können. Efecte hat zudem die ITIL4-Zertifizierung “CERTIFIED TOOL” für alle 19 ITSM-Prozesse von SERVIEW erhalten. Das Unternehmen verfügt damit über branchenweit anerkannte Best Practices.

Über Advantech

Advatech ist seit über 20 Jahren als effizienter Integrator in Polen bekannt. Das Unternehmen gehört zu den Top Ten der polnischen Integratoren und zu den führenden Anbietern von Massenspeichersystemen sowie Virtualisierungs- und Sicherheitslösungen. Advatech wurde 1998 gegründet und verfügt über vier Niederlassungen in Wrocaw, Warschau, Poznań und Katowice). Advatech arbeitet mit den führenden Herstellern aus der IT-Branche in der Welt zusammen und steht an der Spitze der sich am dynamischsten entwickelnden IT-Unternehmen auf dem mitteleuropäischen Markt. Weitere Informationen: https://www.advatech.pl

Über Solutia

Solutia ist ein tschechisches Unternehmen, das mit der Idee gegründet wurde, Kunden qualitativ hochwertige und einzigartige Lösungen zu bieten. Der Leitspruch lautet: “Idee und Lösung zusammen.” Solutia schafft exzellente Lösungen durch den Einsatz renommierter globaler Technologien. Im Unternehmen wurden schrittweise vier Lösungssäulen auf folgenden Gebieten aufgebaut: Oracle Full-Stack-Kerntechnologien, Service-Desk-Lösungen, Sicherheit und Analytik sowie Big Data. Solutia wird von Dun & Bradstreet und Bisnode mit der niedrigsten Risikostufe AAA+ eingestuft. Weitere Informationen: https://www.solutia.cz

Über Efecte

Efecte ist eine führende europäische Service-Management-Lösung, die Organisationen bei der Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen unterstützt. Kunden nutzen die Cloud-Software, um flexibler und effizienter zu arbeiten, ihren Anwendern bessere Nutzererfahrungen zu bieten und Kosten zu senken. Mit Efecte können sie eine Vielzahl unterschiedlicher Prozesse automatisieren – angefangen von der IT über die Bereiche Personal (HR), Finanzen und Kundenservice bis hin zur Verwaltung von Zugriffsrechten. Die Efecte-Plattform wird ausschließlich in Europa entwickelt, betrieben und gehostet. Sie erfüllt in puncto Sicherheit und Datenschutz die strengen EU- Anforderungen. Efecte wurde 1998 gegründet und ist an der Nasdaq First North notiert (ISIN: FI4000282868). Der Hauptsitz von Efecte befindet sich in Espoo, Finnland. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Niederlassungen in Deutschland und Schweden. Weitere Informationen zu Produkten und Services von Efecte sind unter https://www.efecte.com Finanzinformationen unter https://investors.efecte.com verfügbar.

