Efecte beruft Steffan Schumacher zum COO

Efecte, Spezialist für cloudbasiertes Service Management, hat Steffan Schumacher zum Chief Operating Officer (COO) ernannt. Als Mitglied des Management-Teams wird er vor allem die Vertriebsstrategie des Unternehmens verantworten. Der erfahrene IT-Spezialist tritt seine Position am 4. Mai 2020 offiziell an und wird direkt an den CEO von Efecte berichten.

Schumacher kommt von Citrix Systems, wo er bereits mehrere internationale Führungspositionen innehatte, zuletzt als Managing Director of Professional Services in EMEA. Davor war er von 2001 bis 2017 bei Microsoft tätig, unter anderem mit Führungsaufgaben in Westeuropa und den Vereinigten Staaten.

“Mit Stefan Steffan Schuhmacher konnten wir einen COO gewinnen, der über umfassende Erfahrungen beim Verkauf und Bereitstellung von Unternehmenssoftware verfügt”, sagt Niilo Fredrikson, CEO von Efecte. “Wir sind fest davon überzeugt, dass wir uns mit seiner Expertise noch stärker als europäische Alternative zu globalen Anbietern positionieren und unser Geschäft in internationalen Märkten noch effektiver skalieren können.”

Über Efecte

Efecte ist ein finnisches Softwareunternehmen, das Cloud-basierende Lösungen für das Service Management sowie alle zugehörigen IT-Dienstleistungen anbietet. Mit Efecte-Lösungen sind Unternehmen in der Lage, flexibel alle internen und externen Services zu verwalten, z.B. in den Bereichen IT, HR, Finance, Customer Service oder der Verwaltung von Zugriffsrechten. Efecte ist Marktführer für Service Management in Finnland und den nordischen Ländern und einer der größten Dienstleister für mittelständische Unternehmen sowie den öffentlichen Sektor. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und ist an der Nasdaq First North notiert (ISIN: FI4000282868). Der Hauptsitz von Efecte befindet sich in Espoo, Finnland. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Niederlassungen in Deutschland, Dänemark und Schweden. Weitere Informationen zu Produkten und Services von Efecte sind unter https://www.efecte.com Finanzinformationen unter https://investors.efecte.com verfügbar.

Firmenkontakt

Efecte Germany GmbH

Katrin Torner

Fürstenriederstrasse 279a

81377 München

+49 89 / 74 12 0343

katrin.torner@efecte.com

https://www.efecte.com

Pressekontakt

textstore – Agentur für Text und PR

Alexander Trompke

Schillerplatz 6

01309 Dresden

+49 351 / 3127338

at@textstore.de

https://textstore.de

Bildquelle: Efecte