Efecte: Aufsichtsratsmitglied Brigitte Falk als CIO des Jahrzehnts ausgezeichnet

– Nominiert waren mehr als 200 IT-Manager und CIOs aus der DACH-Region

– Platzierung erfolgte durch Online-Voting mit 350.000 Teilnehmern

Brigitte Falk, Mitglied des Aufsichtsrates bei Efecte und CIO/COO von FORCAM, wurde von Confare und Ernest&Young auf einer gemeinsamen Veranstaltung offiziell als “CIO of the Decade 2020” fĂĽr Deutschland ausgezeichnet. Die Gewinner fĂĽr die DACH-Region wurden am 20. Oktober 2020 im Jumeirah Hotel Frankfurt Frankfurt/Main offiziell bekannt gegeben. Brigitte Falk konnte sich in Deutschland gegen 100 andere Nominierte aus mittelständischen und groĂźen Unternehmen durchsetzen.

FĂĽr den “CIO of the Decade 2020” wurden CIOs und IT-Manager nominiert, die in den letzten zehn Jahren in ihrer Funktion Branchen bewegt, gestaltet oder verändert haben. Die Bewertung erfolgt auf Grundlage eines Online-Votings, bei dem mehr als 350.000 Stimmen aus der IT-Community abgegeben wurden.

“Wir gratulieren Brigitte Falk zur Auszeichnung als “CIO of the Decade 2020″ und freuen uns sehr, dass wir eine nicht nur sehr erfahrene, sondern auch mehrfach ausgezeichnete Managerin und Visionärin im Aufsichtsrat von Efecte haben”, sagt Niilo Fredrikson, CEO von Efecte. “Als europäische Alternative fĂĽr Cloud basierte ITSM Lösungen ist es fĂĽr uns sehr wichtig, Persönlichkeiten an Bord zu haben, die unsere Leidenschaft fĂĽr Digitalisierung und exzellenten Kunden-Service teilen, denn wir treten gegen die weltweit besten Player an.”

Bei Efecte bringt Brigitte Falk vor allem ihre Erfahrungen aus der Planung und Umsetzung komplexer IT- und Digitalisierungsprojekte ein. Auf Efectes Jahreskongress “Digitalize and Automate” sprach Sie kĂĽrzlich ĂĽber Voraussetzungen und Technologien fĂĽr eine erfolgreiche Digitale Transformation – und was Organisationen von erfolgreichen Playern lernen können. Sie betonte, dass eine Orientierung an Menschen ĂĽber den Erfolg von Innovationen entscheidet: “Nicht allein der Glaube an die Technologie, sondern der Glaube an die Menschen ist die Triebfeder fĂĽr echte, tiefgreifende Veränderungen.” Sie prognostiziert, dass die Zukunft vor allem Unternehmen gehöre, die ihre Produkte strikt nach den WĂĽnschen ihrer Kunden ausrichten. Organisationen sollten dazu vor allem FĂĽhrungskräfte fördern, die bereit sind Risiken einzugehen und Teams befähigen und inspirieren können. Ihre komplette Keynote ist unter folgender URL zu finden:

https://www.youtube.com/watch?v=F92-1_NcJWM

Ăśber Brigitte Falk

Brigitte Falkwurde bereits 2019 mit dem “Women in IT Europe Award” ausgezeichnet und 2018 vom CIO Magazin zur “CIO des Jahres” gewählt. Sie verfĂĽgt ĂĽber umfassende Erfahrungen im Senior Management sowie bei der Planung und Umsetzung von IT- und Digitalisierungsprojekten. Brigitte Falk war im Laufe ihrer Karriere in verschiedenen Managementpositionen bei SAP, Simplicity Company, Celsio und Cronimet tätig und ist jetzt COO/CIO beim Softwareunternehmen FORCAM.

Ăśber Efecte

Efecte ist eine fĂĽhrende europäische Service-Management-Lösung, die Organisationen bei der Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen unterstĂĽtzt. Kunden nutzen die Cloud-Software, um flexibler und effizienter zu arbeiten, ihren Anwendern bessere Nutzererfahrungen zu bieten und Kosten zu senken. Mit Efecte können sie eine Vielzahl unterschiedlicher Prozesse automatisieren – angefangen von der IT ĂĽber die Bereiche Personal (HR), Finanzen und Kundenservice bis hin zur Verwaltung von Zugriffsrechten. Die Efecte-Plattform wird ausschlieĂźlich in Europa entwickelt, betrieben und gehostet. Sie erfĂĽllt in puncto Sicherheit und Datenschutz die strengen EU- Anforderungen und ist damit eine Alternative zu amerikanischen Anbietern. Efecte wurde 1998 gegrĂĽndet und ist an der Nasdaq First North notiert (ISIN: FI4000282868). Der Hauptsitz von Efecte befindet sich in Espoo, Finnland. DarĂĽber hinaus betreibt das Unternehmen Niederlassungen in Deutschland und Schweden. Weitere Informationen zu Produkten und Services von Efecte sind unter https://www.efecte.com Finanzinformationen unter https://investors.efecte.com verfĂĽgbar.

Firmenkontakt

Efecte Germany GmbH

Katrin Torner

FĂĽrstenriederstrasse 279a

81377 MĂĽnchen

+49 89 / 74 12 0343

katrin.torner@efecte.com

https://www.efecte.com

Pressekontakt

textstore – Agentur fĂĽr Text und PR

Alexander Trompke

Schillerplatz 6

01309 Dresden

+49 351 / 3127338

at@textstore.de

https://textstore.de

Bildquelle: Efecte