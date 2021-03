EDVDAM warnt vor Datenproblemen im Homeoffice

Die Arbeit mit Daten im Homeoffice ist oft unsicher und birgt Risiken

Zusammenarbeit im Home Office funktioniert am besten wenn alle gleich gut informiert sind. Die Verwendung von dezentralen Informationssystemen wie Tabellenkalkulationen kann schnell zum ärgerlichen Bremsklotz werden.

Diese Dateien ĂĽber einen zentralen Zugang zu verwalten, fĂĽhrt immer wieder zu Datenverlusten, weil es kein effizientes Transaktionsmanagement gibt. Alle datenzentrierten Prozesse durch Spezialsoftware abzubilden, ist ein schwieriges Unterfangen, bei dem oft die eigentlichen Prozesse nur unzureichend abgebildet werden.

Ideal wäre es, die vorhandenen Spreadsheets als Datenbankapplikation abzubilden. Auch bei der Arbeit mit einzelnen Dateien können leicht Fehler passieren. Sie können versehentlich gelöscht werden, Fehleingaben können lange Zeit unbemerkt bleiben, Formatierungen können verloren gehen und einiges mehr.

Gut, wenn man ein Backup zur VerfĂĽgung hat, doch das ist im Home-Office oft nicht vorhanden. Auch gut, wenn es noch eine Kopie in der Cloud gibt. Hoffentlich hat man die noch nicht mit seinem Fehler ĂĽberschrieben.

Nach der Wiederherstellung muss man in der Regel mit einem gewissen Datenverlust rechnen. Das ist ärgerlich und macht die Arbeit von Stunden, mit Pech sogar die von Tagen zunichte.

Besser als Einzeldateien verwendet man eine Datenbank mit Transaktionssicherheit, Datensatzlogik und “Point in Time Recovery”*. Hilfreich wäre es auch, sie ĂĽbernähme vorhandene Tabellen ganz einfach. Dann klappt’s auch mit der Datensicherheit im Home-Office!

*Deshalb präsentiert EDVDAM ab dem 1.4.2021 den Teamprocessor 2.

Seit der GrĂĽndung unseres Unternehmens in 2006 ist die Softwareentwicklung auf Oracle Datenbanken nicht nur unser Schwerpunkt, sondern auch unsere groĂźe Leidenschaft. Da liegt es auf der Hand, dass wir uns in dieser Spezialisierung immer weiterentwickelt haben.

Mit Oracle Apex haben wir ein Werkzeug anhand, um Applikationen – web-gestĂĽtzt und responsiv – mit Low-Code-Technologie im Rapid Development zu erstellen.

FĂĽr die UnterstĂĽtzung der Digitalisierung von Workflows und Reportings auf Oracle-Datenbanken und Data-Warehouses ist deshalb EDVDAM e.K. eine gute Wahl.

Unsere Erfahrung hat uns geholfen, ein neues Produkt – wir nennen es Teamprocessor – zu entwickeln, das sich speziell als “Out-of-the-box-Lösung” fĂĽr KMU (ohne eigene Oracle-Datenbank-Infrastruktur) anbietet. Wir haben es so konzipiert, dass fĂĽr unsere Kunden keine Lizenzkosten anfallen.

