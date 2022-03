edloomio gestaltet die Zukunft des Lernens und der Entwicklung mit seiner all-in-one-L&D-Plattform

Das in den Niederlanden ansässige Unternehmen edloomio bringt eine neue all-in-one-Lern- und Entwicklungsplattform heraus, um Unternehmen mit ortsunabhängigem L&D zu unterstützen.

SITTARD, Niederlande – edloomio freut sich, den Start ihrer all-in-one-Lern- und Entwicklungsplattform bekanntzugeben, die die Zukunft von L&D revolutionieren wird. Die integrierte Plattform beinhaltet LMS für das Lernen in Unternehmen, Lernerfahrungsplattform (LXP), Talentmanagementplattform, Marketingplattform zum Lernen und Automatisierungsplattform für L&D-Aufgaben.

„Wir freuen uns, unsere komplett neu integrierte L&D-Plattform anzubieten, um Unternehmen mit ortsunabhängigem L&D zu unterstützen“, sagt Johan Kenzeler, Geschäftsführer und Mitbegründer von edloomio. „L&D entwickelt sich in dieser Digital-First-Welt rasant weiter. Altmodische Schulungen reichen schlichtweg nicht mehr aus. Ihre Angestellten brauchen sinnvolles Training, um mit einer schnelllebigen Welt mithalten zu können. Mit edloomio schulen Sie Mitarbeiter auf moderne Art, machen das Lernen beliebt und stellen die am besten geeigneten Kandidaten ein“.

Während Länder auf der ganzen Welt versuchen, sich an die durch die Pandemie verursachten Störungen in der Bildungslandschaft anzupassen, werden sie sich der Vorzüge von Fernlehrgängen und -Entwicklung bewusst. Dies hat dem Fernunterricht einen großen Aufschwung gegeben, da Unternehmen sich darauf vorbereiten, Fernlernsysteme in ihre Geschäftsprozesse einzuführen und zu integrieren, was zu einem Anstieg der Nachfrage nach zuverlässigen Fernlernsystemen führt. edloomio ist gut positioniert, um eine wichtige Rolle bei der Erfüllung dieser wachsenden Nachfrage zu spielen und Unternehmen beim schnellen Wechsel zum Fernunterricht zu unterstützen.

Wir finden, dass Lernen im Leben und bei der Arbeit unentbehrlich ist. Unsere digitalen Produkte und unser Service sind auf großartige Lernerfahrungen fokussiert. Wir machen das Lernen magisch“, merkt Johan an.

Als top-bewertete Fernlernplattform ist edloomio bei seinen Kunden für seinen personalisierten, kundenorientierten Ansatz und erschwinglichen Service beliebt. Das professionelle Team von edloomio vertraut darauf, die Dinge einfach zu halten, sodass sich auch nicht technikaffine User bei der Nutzung ihrer Plattform wohlfühlen. Sie glauben, dass schön gestaltete Benutzeroberflächen die Lernenden inspiriert und dabei hilft, großartige Ergebnisse zu erzielen. Sie halten bei der Entwicklung ihrer Softwareanwendungen stark am Prinzip der Automatisierung fest und stellen dadurch sicher, dass ihre Plattform Probleme löst und ihren Benutzern Zeit spart.

„Die Leistungen auf unserer Plattform können an die kundenspezifischen Anforderungen angepasst werden. Wir bieten Beratungen mit ausgebildeten Experten an, sodass wir die Bedürfnisse unserer Kunden besser verstehen können“, sagt Johan. „Unser Background und jahrelange Erfahrung in diesem Bereich bieten uns den Vorteil, dass wir wissen, was am besten funktioniert und es für jeden Kunden individuell anpassen können“.

Das erfahrene Team bei edloomio ist sich bewusst, dass eine „One-Size-Fits-All“-Strategie bei der Bereitstellung von Dienstleistungen für die Kunden schlichtweg nicht funktioniert. Sie schneiden ihren Service auf die Bedürfnisse eines jeden Kunden zu. Folglich haben sie eine wachsende Liste zufriedener Kunden, die ihre individuellen Erfahrungen durch die Arbeit mit der Plattform des Unternehmens teilen.

„edloomio bietet uns professionelle Unterstützung bei der Verwaltung der Prozesse zur Erstellung, Durchführung, Verteilung und Auswertung von Schulungen innerhalb unserer internationalen Organisation“, sagt Patrick V., ein glücklicher Kunde.

„Einer der vielen Gründe, warum unsere Kunden uns lieben, ist, weil wir sie nicht nur wie eine weitere Nummer auf unserer Kundenliste behandeln. Wir lernen sie persönlich kennen, weil ihre Bedürfnisse so persönlich sind wie es nur geht. Sie können immer auf uns zählen“, sagt Johan. „Auf dem Markt besteht ein Bedarf an einer tiefpreisigen, integrierten Fernlernplattform. Wir haben damit angefangen, um Unternehmen dabei zu helfen, mühelos auf Fernunterricht umzusteigen, und haben seit dem Start unseres Betriebes einen ständigen Anstieg der Nachfrage nach unserer Plattform festgestellt.“

edloomio kann leicht mit Ihrer aktuellen HR-Plattform verbunden werden. Erweitern Sie einfach Ihre aktuelle Plattform mit allen Funktionen von edloomio. User, Kurse und Daten werden fortlaufend innerhalb der Plattformen geteilt.

„Unser Kunden haben für uns oberste Priorität und wir möchten sicherstellen, dass wir ihnen die neueste und aktualisierte Plattform anbieten“, sagt Johan. „Wir werden weiter in Forschung und Entwicklung investieren, sodass wir unseren Kunden stets eine Plattform der Spitzenklasse anbieten können“.

Ausgezeichnete Mitarbeiterschulungen sind für das Unternehmenswachstum unentbehrlich. Eine positive Lernerfahrung ist ein entscheidend wichtiger Teil auf der Reise des Mitarbeiters. edloomio ermöglicht es Unternehmen, eine personalisiertere Lernerfahrung anzubieten. Mit leistungsstarken Marketing-Automatisierungsfunktionen werden Unternehmen ihre Mitarbeiter besser verstehen, um so bessere Schulungen anbieten zu können.

Kunden können eine Demo der edloomio-Plattform über deren Website buchen, oder indem sie den Kundendienst anrufen.

Über edloomio

edloomio ist eine führende all-in-one integrierte Lern- und Entwicklungsplattform. Sie bieten außerdem verschiedene Serviceleistungen wie Kurserstellung, Lernmanagementservice und Marketingservice an. Das Unternehmen hat seinen Sitz in den Niederlanden.

