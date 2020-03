Edle Damenschuhe Größe 44 von schuhplus für die standesamtliche Trauung

Brautschuhe in Übergröße als Glücksbringer

Nach dem romantischen Heiratsantrag gibt es viel zu organisieren. Steht das Hochzeitsdatum fest, müssen das Standesamt, Trauzeugen, Kulinarisches, die Feier-Location, Musik, Ringe, der Hochzeitsfotograf und Blumenschmuck ausgesucht werden. Viel Aufmerksamkeit erhält die wunderschöne Braut in ihrem Hochzeitsoutfit. Ein Grund, sich frühzeitig bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen um elegante Damenschuhe Größe 44 für die standesamtliche Trauung zu kümmern.

Das passende Kleid für das Standesamt

Für das Standesamt gibt es keine feste Kleiderordnung. Von klassischem Weiß bis Jeans ist alles erlaubt. Viele Bräute entscheiden sich für ein festliches Etuikleid, einen gut geschnittenen Hosenanzug oder ein schickes Kostüm. Als wichtigstes Auswahlkriterium muss sich die Braut in ihrem Hochzeitsoutfit wohl fühlen und gut bewegen können. Natürlich auch in ihren Schuhen.

Die Brautschuhe als eleganter Blickfang

An keinem anderen Tag wird Schuhen eine so große Beachtung geschenkt wie am Hochzeitstag. Sie verwandeln ein schlichtes Kleid im Handumdrehen in ein festliches Outfit. Besondere Hingucker sind Pumps. Bei schuhplus lassen sich für jeden Damenfuß und Anspruch passende Damenschuhe Größe 44 finden. Pumps unterstreichen wirkungsvoll die weibliche Ausstrahlung. Hosenanzügen nehmen sie die Strenge. Aufwändig gestaltete Verzierungen mit glitzernden Strass-Steinen, kunstvollen Schleifen und Mustern verwandeln die eleganten Damenschuhe Größe 44 in kleine Kunstwerke.

Pflaster als Stolperfalle – nicht mit Schuhen von schuhplus

Vor der Auswahl des passenden Modells sind einige Faktoren zu berücksichtigen. Ist der Weg zum bzw. der Platz vor dem Standesamt gepflastert, wie es in vielen historischen Altstädten der Fall ist, sind breitere Absätze besser. Beliebt ist es, nach der Trauung einen kleinen Sektempfang vor dem Standesamt zu organisieren. Stellen sich die Gäste zu einem Spalier auf, sind alle Blicke auf die strahlenden, frisch getrauten Eheleute gerichtet. Die Emotionen, die Aufregung und der unebene Untergrund können den Gang durch das Spalier für die Braut zur wackeligen Angelegenheit machen und die Freude beeinträchtigen. Mit breiten Absätzen ist die Braut für alle Eventualitäten und Altstadtpflaster gut gerüstet. Der Eleganz tut es keinen Abbruch, wie die schönen Modelle bei schuhplus beweisen.

Brautschuhe als Glücksbringer

Jede Braut benötigt nach einem alten Brauch zur Hochzeit etwas Neues, Altes, Geliehenes und Blaues. Als Belohnung erwartet die Ehe eine Extraportion Glück. Wunderschöne Damenschuhe Größe 44 von schuhplus zur Hochzeit sind das perfekte Versteck für kleine Glücksbringer. In ihnen finden sich blaue Herzchen ausgeschnitten aus Moosgummi und Cent-Stücke. Vielleicht entscheidet sich die Braut auch für Schuhe mit blauen Accessoires, um dem Brauch ein Schnippchen zu schlagen.

