Edinburgh, Relocation, Ascott Star Rewards, Asien und KI: Neues von den Hotels und Serviced Apartments von The Ascott Limited

Schottische Genusskultur im neuen Eidyn

An prominenter Adresse an der Princes Street und mit Blick auf Edinburgh Castle hat das Mount Royal Hotel Edinburgh by The Unlimited Collection sein neues Restaurant eröffnet. Das Eidyn, dessen Name auf die früheste Bezeichnung der schottischen Hauptstadt zurückgeht, lädt zu einer regional inspirierten Küche ein, die Tradition mit zeitgemäßer Handschrift verbindet. Fester Programmpunkt ist die abendliche „Amber Hour“ mit Haggis, Popcorn mit Whisky-Note und saisonalen Begrüßungsdrinks. Das Restaurant ist Teil einer umfassenden Neugestaltung des Hauses, das in einem historischen Gebäude im Herzen von Edinburgh untergebracht ist und mit 169 Zimmern jüngst in The Unlimited Collection aufgenommen wurde.

Ascott ist jetzt Teil des GARP-Netzwerks

The Ascott Limited (Ascott) ist neues Mitglied der German Association of Relocation Professionals (GARP). Der Fachverband vernetzt Dienstleister aus den Bereichen Relocation, Destination Services sowie Global Mobility und setzt sich für gemeinsame Qualitätsstandards sowie den brancheninternen Austausch ein. Zu seinen Mitgliedern zählen Unternehmen aus unterschiedlichen Bereichen rund um Relocation und internationale Entsendungen.

Mehr Vorteile bei Ascott Star Rewards

Sein siebtes Jubiläum und über acht Millionen Mitglieder feiert das Treueprogramm Ascott Star Rewards (ASR) mit neuen Vorteilen. Seit Juni 2026 lassen sich Punkte erstmals in Flugguthaben umwandeln: Über DiscoverASR.com gibt es gemeinsam mit Trip.com Gutscheine, die bei mehr als 640 Fluggesellschaften einlösbar sind. Auch sonst wachsen die Möglichkeiten zum Einlösen der Treuepunkte, zum Beispiel für Touren, Eintrittskarten sowie kuratierte Erlebnisse. Für längere Aufenthalte lohnt sich zudem ein Blick auf die flexible Rate: Bis zum 31. Dezember 2026 gibt es in acht europäischen Ländern bis zu 30 Prozent Rabatt.

Singapur: lyf Chinatown eröffnet im Juli

Im Juli 2026 eröffnet mit dem lyf Chinatown Singapore das fünfte Haus der Social-Living-Marke in Singapur. Das Konzept verbindet das lyf-typische Gemeinschaftsgefühl mit dem kulturellen Erbe des Stadtviertels Chinatown, in dem chinesische, malaiische, indische und eurasische Einflüsse aufeinandertreffen. Gestalterisch spiegelt sich das in einer Rezeption wider, die an traditionelle Apothekerschränke der chinesischen Medizin angelehnt ist, und in der viersprachigen Beschilderung. Im Mittelpunkt stehen gemeinschaftliche Bereiche zum Kochen, Arbeiten und Austauschen sowie ein kuratiertes Programm mit Stadtspaziergängen, Spieleabenden und Workshops, darunter chinesische Teeverkostungen.

Neue Partnerschaften für die Buchung von morgen

Ascott treibt den Aufbau einer KI-fähigen Infrastruktur voran, um sich auf eine Reisewelt vorzubereiten, in der KI-gestützte Assistenten Reiseplanung und Buchung zunehmend prägen. Dafür arbeitet Ascott mit drei neuen Partnern zusammen: Accenture, Amadeus und die EHL Hospitality Business School, die das Unternehmen in den Bereichen digitale Infrastruktur, Vertrieb und Personalentwicklung unterstützen. Eine zentrale Rolle spielt der digitale Concierge Cubby, der seit 2023 bereits mehr als 900.000 Gästeanfragen bearbeitet hat und sich vom Reisebegleiter zum persönlichen Reiseassistenten weiterentwickeln soll. Dabei bleibt für Ascott klar: KI stärkt den Service, das persönliche Erlebnis vor Ort gestalten die Mitarbeitenden.

The Unlimited Collection wächst in Asien

Im malaischen George Town auf der Insel Penang hat das 1926 Heritage Hotel by The Unlimited Collection eröffnet. Wie alle Häuser der Marke greift es die Geschichte seines Standorts auf und übersetzt sie in ein individuelles Hotelerlebnis. Das einstige Wohnhaus britischer Verwaltungsbeamter von 1926 wurde behutsam restauriert und verbindet jetzt in den 78 Zimmern und Suiten anglo-malaiischen Charme mit modernem Komfort, ergänzt um zwei lokal inspirierte Gastronomiekonzepte. An Vietnams Nordküste hat das Lasong Hotel & Villas Sam Son by The Unlimited Collection mit dem neuen Turm Sky Vista seine Fertigstellung gefeiert. Die 190 Zimmer mit Balkon und Meer- oder Stadtblick ergänzen den bereits bestehenden Ocean-Vista-Trakt und stellen das Wohlbefinden in den Mittelpunkt. Die Gäste erwartet ein authentisches koreanisches Jjimjilbang, eine traditionelle Badehaus- und Saunalandschaft, mit 14-stufigem Wellness-Ritual sowie ein ganzjährig nutzbarer Pool.

Weitere Informationen zu allen Häusern und Marken von Ascott gibt es unter www.discoverasr.com/de.

Seit der Eröffnung von The Ascott Singapore im Jahr 1984, dem ersten Appartment Hotel der internationalen Marke im asiatisch-pazifischen Raum, hat sich Ascott zu einem vertrauenswürdigen Gastgewerbeunternehmen mit rund 990 Häusern weltweit entwickelt. Ascott hat seinen Hauptsitz in Singapur und ist in mehr als 230 Städten in über 40 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, in Zentralasien, Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in den USA vertreten. Das breit gefächerte Angebot an Unterkünften umfasst Serviced Apartment Hotels und unabhängige Seniorenwohnungen sowie Studentenwohnungen und Mietwohnungen. Zu den preisgekrönten Marken gehören Ascott, Citadines, lyf, Oakwood, Quest, Somerset, The Crest Collection, The Unlimited Collection, Preference, Fox, Harris, POP!, Vertu und Yello. Mit Ascott Star Rewards (ASR), dem Treueprogramm von The Ascott Limited, genießen die Mitglieder exklusive Privilegien und Angebote in den teilnehmenden Häusern. In diesem Jahr feiert Ascott sein 40-jähriges Bestehen im Gastgewerbe mit dem Start von Ascott Unlimited, einer ganzjährigen Kampagne die unlimitierte Möglichkeiten, Auswahl, Freiheit und Gutes bieten wird. Ascott Unlimited steht für eine Zukunft der unlimitierten Möglichkeiten vor dem Hintergrund des globalen Wandels und der sich verändernden Perspektiven des Reisens. Ascott Unlimited markiert Ascotts Ambitionen, neue Wege zu beschreiten und ein Sprungbrett für das nächste Wachstumskapitel als globales Gastgewerbeunternehmen zu sein. Mehr über Ascott Unlimited unter www.discoverasr.com/ascottunlimited

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