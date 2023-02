EDENRED STARTET GOOGLE PAY™ FÜR TICKET PLUS® CITY

EINFACH, KONTAKTLOS UND SICHER

Eine mobil, kontaktlose und sichere Abwicklung ist ab sofort für Nutzer:innen der neuen Edenred Ticket Plus® City Karten im vertikalen Design möglich. Denn der führende Anbieter für Gutscheinkarten und zweckgebundener Zahlungslösungen für die Arbeitswelt, bietet für alle ab dem 1. Dezember 2022 ausgestellten Ticket Plus® City Karten mit Google Pay™ eine weitere zeitgemäße Bezahlmöglichkeit. Das Zahlungssystem Google Pay™ für Android Geräte ermöglicht ein mobiles und kontaktloses Bezahlen – ganz ohne Bankkarte oder Bargeld. Gleichzeitig profitieren Nutzer:innen von höchsten Sicherheits- sowie Datenschutzstandards.

München – Ohne Geldbeutel an der Kasse stehen und dennoch bequem und kontaktlos mit dem Smartphone bezahlen. Dieser Vorgang ist dank Google Pay™ ab sofort auch für alle vertikalen Ticket Plus® City Karten von Edenred möglich und richtet sich an Nutzer:innen, die über ein mobiles Endgerät mit Betriebssystem Android verfügen. Über die digitale Brieftasche Google Wallet™ lässt sich die aktivierte Ticket Plus® City Karte, wie jede andere Debit- oder Kreditkarte, mit wenigen Klicks einrichten und für Google Pay™ freischalten. Nutzer:innen der wiederaufladbaren Gutscheinkarte haben so die Möglichkeit, künftig im Edenred Einsatzgebiet mobil und sicher zu bezahlen – auch ohne ihre Karte im Geldbeutel.

Google Pay™: Die Zukunft des Bezahlens ist digital

Google Pay™ wird im Einzelhandel, Restaurants, Tankstellen und lokalen Geschäften akzeptiert – überall dort, wo man das Symbol für mobiles Bezahlen sieht. Ab sofort kommen auch Inhaber:innen der Ticket Plus® City Karte in den Genuss eines denkbar einfachen Bezahlvorgangs im regionalen Einsatzgebiet. Dafür wird lediglich die Rückseite des entsperrten Smartphones für einige Sekunden an das Zahlungsterminal gehalten und die Ticket Plus® City als gewünschte Karte für den Bezahlvorgang ausgewählt. Damit die Transaktion ausgelöst werden kann, muss die Karte zuvor zum Google Wallet™ hinzugefügt und authentifiziert werden.

Sicherheit und Datenschutz auf höchstem Niveau

Sicherheit und Datenschutz stehen bei Google Pay™ als mobile Bezahlmethode an erster Stelle. So ist das Google Wallet™ mit neuesten Sicherheitsfunktionen wie bei einer 2-Stufen-Verifizierung oder dem Löschen von Daten aus der Ferne geschützt. Bei der Bezahlung mit Google Pay™ wird zudem eine virtuelle Kontonummer anstelle der tatsächlichen Kartennummer an den Händler gesendet. Diese Datenverschlüsselung schützt die Zahlung auch während der Übertragung. Zusätzlich bietet eine Displaysperre Sicherheit. Das Endgerät muss dann vor jedem Bezahlvorgang mit einer persönlichen PIN, einem persönlichen Muster oder einem Fingerabdruck entsperrt werden.

„Unsere Welt und unser Alltag werden zunehmend digital. Egal, ob wir online Angebote vergleichen, das Bahnticket auf dem Smartphone nutzen oder Lebensmittel über Apps bestellen. Längst ist das Smartphone unser täglicher Begleiter. Da ist es nur ein logischer Schritt, dass sich auch unser Bezahlverhalten anpasst und mobiler wird. Unser Anspruch ist es, den Bedarf unserer Kund:innen zu erkennen, mobile Transaktionen mit unserem Kartenprodukt zu ermöglichen und zugleich unser Angebot stetig weiterzuentwickeln. Ich bin überzeugt, dass wir mit Google Pay™ einen echten Mehrwert bieten, denn so brauchen unsere Nutzer:innen weder Portemonnaie noch die Ticket Plus® City Karte bei sich zu tragen, um ihren regionalen Einkauf zu tätigen“, so Christian Aubry, Geschäftsführer von Edenred Deutschland.

Weitere Informationen zu Google Pay™ finden Sie unter: https://pay.google.com/intl/de_de/about/

Weitere Informationen zu Ticket Plus® City finden Sie unter: https://www.edenred.de/ticket-plus-city/

Über Edenred

Edenred ist eine führende digitale Service- und Zahlungsplattform und der tägliche Begleiter für Menschen bei der Arbeit. Das Unternehmen bringt über 52 Millionen Nutzer und mehr als 2 Millionen Partnerhändler in 45 Ländern mit über 950.000 Firmenkunden zusammen.

Edenred bietet zweckgebundene Zahlungslösungen für Lebensmittel (z. B. Essensgutscheine), Incentives (z. B. Geschenkgutscheine, Plattformen für Mitarbeiterengagement), Mobilität (z. B. für die Bereiche Multi-Energie, Wartung, Maut- und Parkgebühren sowie Lösungen für Pendler) und Unternehmenszahlungen (z. B. virtuelle Karten). Getreu dem Leitbild der Edenred-Gruppe „Enrich connections. For Good.“ steigern diese Lösungen das Wohlbefinden und die Kaufkraft der Nutzer, verbessern die Attraktivität und Effizienz der Unternehmen und beleben den Arbeitsmarkt und die lokale Wirtschaft. Darüber hinaus unterstützen sie den Zugang zu gesünderer Ernährung sowie zu umweltfreundlicheren Produkten und sanfterer Mobilität.

Die 10.000 Mitarbeiter setzen sich dafür ein, die Arbeitswelt für alle zu einem vernetzten Ökosystem zu machen, das sicherer, effizienter und benutzerfreundlicher ist.

Im Jahr 2021 erzielte die Gruppe dank ihres globalen Technologie-Vorsprungs einen Umsatz in Höhe von fast 30 Milliarden Euro, der in erster Linie durch mobile Apps, Online-Plattformen und das Kartengeschäft generiert wurde.

Edenred ist an der Euronext-Börse in Paris notiert und in den folgenden Indizes vertreten: CAC Next 20, FTSE4Good und MSCI Europe.

Edenred Deutschland verbindet ca. 1,5 Millionen Nutzer und mehr als 47.000 Firmenkunden deutschlandweit.

Edenred Deutschland fand fünf Mal in Folge Aufnahme in die Top 100-Arbeitgeber Deutschlands und erhielt in Bayern vier Mal das Qualitätssiegel „Bayerns Beste Arbeitgeber“ – beides Auszeichnungen des Great Place to Work® Institutes. Edenred ist Logib-D geprüft (Lohngleichheit der Geschlechter) und hat sich schon 2012 den Werten der „Charta der Vielfalt“ verschrieben.

www.edenred.de

Folgen Sie Edenred Deutschland auf Twitter und Instagram:

@Edenred_D, #edenredgermany, #sozumbeispiel

Die im Pressetext erwähnten und verwendeten Marken und Logos sind von EDENRED S.A., Filialbetrieben oder Dritten geführte und eingetragene Markenzeichen. Sie dürfen nicht ohne schriftliche Einverständniserklärung der rechtmäßigen Besitzer zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.

