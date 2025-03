Edenred kooperiert mit ShareTheMeal für einen besseren globalen Zugang zu Nahrungsmitteln

Am 27. und 28. März findet in Paris das Gipfeltreffen „Nutrition for Growth“ statt. Zu diesem Anlass sammelt Edenred über die ShareTheMeal-App des World Food Programms der Vereinten Nationen (WFP) Spenden

München, 27. März 2025 – Den weltweiten Hunger bekämpfen und sicherstellen, dass jeder Mensch Zugang zu sicheren, nahrhaften und ausreichenden Lebensmitteln hat, so lautet das Ziel der ShareTheMeal-Initiative des World Food Programms. Zur Unterstützung mobilisiert Edenred seine Verbindungen und Kontakte in 45 Ländern mit rund 60 Millionen Nutzer:innen.

Edenred ist der Erfinder der Ticket Restaurant® Essensgutscheine. Als weltweit führender Anbieter von digitalen Zahlungslösungen, darunter für Lebensmittel, verwaltet das Unternehmen Lebensmittelprogramme auf der ganzen Welt. Diese ermöglichen Millionen von Arbeitnehmer:innen, während ihres Arbeitstages eine gesunde Mahlzeit zu sich zu nehmen. Ein Zugang zu nahrhaften Lebensmitteln ist nicht in allen Teilen der Welt selbstverständlich. Durch die Unterstützung des WFP möchte Edenred das Bewusstsein dafür schärfen und helfen.

Die weltweit größte humanitäre Organisation WFP versorgt jedes Jahr rund 100 Millionen Menschen weltweit mit Nahrungsmitteln.

Mit einer Kommunikationskampagne, personalisierten E-Mails, App-Benachrichtigungen, Werbebannern und verschiedenen öffentlichen Aktionen ruft Edenred seine Stakeholder auf, an der Edenred Challenge in der ShareTheMeal-App teilzunehmen. Gemeinsam sollen Mahlzeiten auf der ganzen Welt finanziert werden.

Getreu dem Motto „Enrich connections. For good.“ pflegt Edenred ein Netzwerk aus 60 Millionen Arbeitnehmer:innen, 2 Millionen Partnerhändlern und 1 Million Firmenkunden in 45 Ländern.

Die Edenred Challenge finden Sie auf der ShareTheMeal-Webseite

Die 2015 gestartete Initiative ShareTheMeal ermöglicht es jedem, einfach und in beliebiger Höhe, einen Beitrag im Kampf gegen den Hunger zu leisten. Schon mit einer Spende von nur 0,70 EUR kann eine Mahlzeit bereitgestellt werden. Edenred strebt für diese Kampagne die Finanzierung von 100.000 Mahlzeiten an. Laut Weltbank generiert jeder in die Ernährung investierte Euro eine durchschnittliche Rendite von 23 Euro für die lokale Wirtschaft.

Bertrand Dumazy, Vorstandsvorsitzender und CEO von Edenred, erklärte: „Jeden Tag entlasten die digitalen Lösungen von Edenred über 60 Millionen Nutzer:innen dabei, ihren Grundbedarf an Lebensmitteln zu decken. So fördern sie einen positiven Kreislauf, der sowohl der Gesundheit der Mitarbeitenden als auch der lokalen Wirtschaft zugutekommt. Die Partnerschaft mit dem World Food Programm veranschaulicht unser Engagement: Diejenigen, die das Glück haben, täglich gesunde Mahlzeiten zu bekommen, können Menschen in Not eine Mahlzeit finanzieren. Dies steht im Einklang mit unserem Ziel: „Enrich connections. For good“. Durch die Mobilisierung unseres Netzwerks in 45 Ländern können wir Synergien nutzen und uns für eine bessere Zukunft für alle einzusetzen. Gemeinsam setzen wir unsere Vision in die Tat um und leisten einen bedeutenden Beitrag im Kampf gegen den Hunger.“

Virginia Villar Arribas, stellvertretende Direktorin für Partnerschaften mit dem Privatsektor beim WFP, erklärte: „Hunger ist eine der dringendsten Herausforderungen der Welt. Aber auch eine, an deren Lösung wir uns alle beteiligen können. Mit ShareTheMeal kann jeder, der ein Smartphone besitzt, einen kleinen Beitrag leisten, der eine große Wirkung hat – schon 0,70 EUR können eine Mahlzeit für jemanden in Not bedeuten. Wir sind Edenred dankbar, dass sie diese Botschaft verbreiten und ihr riesiges Netzwerk für den Kampf gegen den Hunger mobilisieren.“

Edenred ist führender Anbieter digitaler Plattformen für Dienstleistungen und Zahlungen und der tägliche Begleiter für Menschen bei der Arbeit. In Deutschland ist Edenred der führende Anbieter von Gutscheinen und Gutscheinkarten zur Motivation, Belohnung und Bindung von Mitarbeitenden.

Das Unternehmen wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Frankreich. Mit weltweit 12.000 Mitarbeitenden bringt Edenred 60 Millionen Nutzer:innen und mehr als zwei Millionen Partnerunternehmen in 45 Ländern mit über einer Million Firmenkund:innen zusammen. In Deutschland sind an den Standorten München, Berlin und Wiesbaden rund 180 Mitarbeitenden tätig.

Das Portfolio der Edenred Group umfasst zweckgebundene Zahlungslösungen für Lebensmittel (z. B. Essensgutscheine), Incentives (z. B. Geschenkgutscheine, Plattformen für Mitarbeiterengagement), Mobilität (z. B. für die Bereiche Multi-Energie, Wartung, Maut- und Parkgebühren sowie Lösungen für Pendler:innen) und Zahlungen im Business-Umfeld (z. B. virtuelle Karten). In Deutschland werden flexible Benefits für den steuerfreien 50-Euro-Sachbezug sowie den steuerbegünstigten Verpflegungszuschuss angeboten. Sie steigern das Wohlbefinden und die Kaufkraft der Mitarbeiter spürbar und erhöhen gleichzeitig die Attraktivität des Unternehmens im Rennen um wertvolle Talente.

Im Jahr 2024 erzielte die Gruppe weltweit einen Umsatz von rund 45 Milliarden Euro, der in erster Linie durch mobile Apps, Online-Plattformen und das Kartengeschäft generiert wurde. Edenred ist an der Euronext-Börse in Paris notiert und in den folgenden Indizes vertreten: CAC 40, CAC 40 ESG, CAC Large 60, Euronext 100, Euronext Tech Leaders, FTSE4Good, DJSI Europe Index, DJSI World Index und MSCI Europe.

