Eden-Ehbrecht Immobilien erreicht Vollvermietung von 5.000 m² Gewerbefläche im U-Hof 3

Meilenstein am Alten Stadthafen: Der Gewerbemakler Eden-Ehbrecht Immobilien vermeldet Vollvermietung von 5.000 m² Gewerbefläche im „U-Hof 3“ in Oldenburg

Ein bedeutender Meilenstein für die städtebauliche Entwicklung am Alten Stadthafen in Oldenburg ist erreicht: Das markante Neubauprojekt „U-Hof 3“ im Quartier „Havekant“ ist vollvermietet. Wie der verantwortliche Immobilienmakler Eden-Ehbrecht Immobilien aus Oldenburg mitteilt, konnte mit der Unterzeichnung des letzten Mietvertrags über eine 500 Quadratmeter große Bürofläche die Vermarktung erfolgreich abgeschlossen werden. Innerhalb einer rund 30-monatigen Vermarktungsphase wurden damit insgesamt ca. 5.000 Quadratmeter erstklassige Gewerbe- und Einzelhandelsflächen realisiert und nachhaltig am Markt platziert.

/// Qualität und Nachhaltigkeit vor Schnelligkeit

Bei der Konzeption und Mieterselektion bewiesen der Eigentümer und das Team von Eden-Ehbrecht Immobilien einen klaren Fokus. Im Vordergrund stand von Beginn an nicht der schnelle, kurzfristige Vermarktungserfolg, sondern eine langfristige, wertbeständige und harmonische Besetzung des Objekts. Gesucht und gefunden wurden Unternehmen, die von der exzellenten Mikrolage am Wasser, der hochwertigen technischen Grundausstattung und den flexiblen Möglichkeiten des individuellen Innenausbaus überzeugt sind.

Der „U-Hof 3“ besticht architektonisch durch seine zeitlose Klinkerfassade, die sich optimal in das maritime und industrielle Erbe des Alten Stadthafens einfügt. Auch energetisch setzt der moderne Neubau als KfW-Effizienzhaus Maßstäbe und kombiniert ökologische Nachhaltigkeit mit zukunftssicherer Infrastruktur. Die flexiblen Grundrisse erlaubten es, jede einzelne Mietfläche – die sich vorwiegend in Größenordnungen zwischen 300 und 800 Quadratmetern bewegen – exakt nach den individuellen Vorstellungen und Bedarfen der Nutzer zu planen und auszubauen.

/// Ein hochkarätiger Branchenmix für das Oberzentrum Oldenburg

Dank der exzellenten Mikrolage direkt an der Uferpromenade und in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt sowie zum Hauptbahnhof stieß das Objekt auf ein breites, überregionales Interesse. Es ist ein lebendiger, synergetischer Mietermix entstanden, der die wirtschaftliche Diversität und Stärke Oldenburgs perfekt abbildet:

Finanzsektor: Zwei renommierte Bankinstitute, die vor Ort moderne Beratungsstrukturen etablieren.

Technologie & Beratung: Diverse innovative IT-Unternehmen aus unterschiedlichen Fachdisziplinen sowie zwei etablierte Kanzleien aus den Bereichen Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung.

Planung & Struktur: Namhafte Ingenieure, Architekten und Generalplaner.

Zukunftsenergien: Ein hochspezialisiertes Unternehmen aus der Offshore-Energie-Branche, das vom Standort Oldenburg aus die Energiewende aktiv mitgestaltet.

Retail: Ein hochwertiges Fachgeschäft für Fahrrad-Enthusiasten bereichert das Quartier im Erdgeschoss und belebt die Schnittstelle zur öffentlich zugänglichen Promenade.

/// Wirtschaftsstandort Oldenburg: Dynamik mit Strahlkraft

Der erfolgreiche Abschluss des Projekts „ U-Hof 3“ unterstreicht die dynamische Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Oldenburg. Als pulsierendes Oberzentrum im Nordwesten Deutschlands zieht die Universitätsstadt kontinuierlich Fachkräfte und zukunftsorientierte Unternehmen an. Insbesondere der Alte Stadthafen hat sich in den vergangenen Jahren von einem historischen Umschlagplatz zu einem der begehrtesten urbanen Filetstücke für Wohnen, Arbeiten und Freizeit entwickelt. Das Quartier verbindet die vitale Nähe zur City mit einer inspirierenden Arbeitsumgebung am Wasser.

Der finale Vermarktungserfolg ist das Ergebnis einer engen, partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Ein besonderer Dank von Eden-Ehbrecht Immobilien gilt dem Eigentümer für das entgegengebrachte Vertrauen sowie den starken Projektpartnern, die dieses Großprojekt realisiert haben: der KUBUS Immobilienvermittlungs u. -Treuhand GmbH, dem Architekturbüro ANGELIS & PARTNER, der Unternehmensgruppe LUDWIG FREYTAG sowie der KUBON Immobilien GmbH.

/// Über Eden-Ehbrecht Immobilien:

Eden-Ehbrecht Immobilien ist der spezialisierte und inhabergeführte Gewerbemakler im Raum Oldenburg. Mit einer tiefen Verwurzelung im regionalen Markt, exzellenten Netzwerken, langjähriger Expertise, diversen Branchen-Auszeichnungen und mehr als 600 positiven Kundenbewertungen begleitet das Unternehmen Eigentümer, Investoren und Unternehmen partnerschaftlich bei der Vermarktung, dem Verkauf und der Vermietung von Gewerbe- und Anlageimmobilien. Das Unternehmen steht für eine nachhaltige Immobilienvermittlung, die architektonische Qualität, wirtschaftliche Effizienz und langfristige Quartierskonzepte perfekt in Einklang bringt.

/// Exzellenz im Raum Oldenburg: Ihr Immobilienmakler in Oldenburg Eden-Ehbrecht Immobilien

Mit einer langjährigen Marktpräsenz und fundierten Expertise gehört die Eden-Ehbrecht Immobilien & Marketing GbR zu den führenden Adressen für hochwertige Wohn- und Gewerbeimmobilien im Nordwesten. Unsere Arbeit zeichnet sich durch ein tiefes Verständnis für nachhaltige Stadtentwicklung, erstklassige Lagen und anspruchsvolle Architektur aus.

Erfahrung & Marktfokus: Seit 1999 begleiten wir Bauträger, Investoren und Eigentümer verlässlich bei der Realisierung und Vermarktung von Premium-Immobilien. Unsere exzellente Vernetzung in der Region Oldenburg garantiert erstklassigen Zugang zu den begehrtesten Lagen.

Auszeichnungen & Reputation: Mehrfach von Fachjurys und führenden Immobilienportalen als Top-Makler und Branchenexperte ausgezeichnet, steht der Name Eden-Ehbrecht für höchste Integrität, Beratungsqualität und maßgeschneiderten Service.

Referenzen: Von modernen Wohnquartieren bis hin zu komplexen Gewerbe- und Konversionsprojekten – unsere Erfolgsbilanz im Großraum Oldenburg spricht für sich. Wir stehen für hochwertige Immobilienkonzepte in besten Lagen, die den urbanen Raum nachhaltig prägen und langfristige Wertstabilität sichern.

Eden-Ehbrecht Immobilien ist Ihr ausgezeichneter Immobilienmakler in Oldenburg für den Verkauf und die Vermietung von Gewerbeimmobilien, Wohnimmobilien und Anlageimmobilien. Aktuell wurden wir mit dem P5 Property Agent Award 2025 und dem IDA Award 2025 für herausragende Leistungen in der Immobilienvermittlung ausgezeichnet. Hierbei wurden uns exzellente Marktkenntnis, innovative Vermarktung und außergewöhnlicher Kundenservice bescheinigt! Vom Bundesverband BVFI sind wir bereits in 2017 als Top 50 Immobilienmakler Deutschlands ausgezeichnet worden. Mit über 600 Kundenbewertungen mit im Schnitt 4,66 von 5 Sternen sind wir Oldenburgs meist- und bestbewerteter Makler. Wir bieten Ihnen dazu beste Referenzen in allen Asset-Klassen und über 25 Jahre Erfahrung

Kontakt

Eden-Ehbrecht Immobilien & Marketing GbR

Ingo Eden

Kleine Kirchenstraße 11

26122 Oldenburg

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