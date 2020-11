Edelsteinhandel: Aus sozialer Verantwortung wird Freundschaft

Edelstein-Investment erfolgreich – warum unbehandelte Edelsteine die erste Wahl sind und die Schönheit der Steine niemals vergeht – Gleichklang von Investment und Liebe, The Natural Gem GmbH, von Patrick-Noel Herold-Gregor, Wien

Die Erfolgsfaktoren für die Kunden der Natural Gem GmbH im Herzen von Wien/Österreich sind die klare Fokussierung auf naturfarbene, unbehandelte Farbedelsteine und deren Zertifizierung nach weltweit höchsten Standards. Das Traditionsunternehmen Natural Gem GmbH residiert in exponierter Lage in direkter Nachbarschaft zur Wiener Oper. Das zweitälteste Haus Wiens bietet ein angemessenes Umfeld für Gespräche mit Kunden und Lieferanten. Auch wenn sich Lieferanten von Edelsteinen eher selten in den Räumen aufhalten; denn der Bezug der Farbedelsteine für die Kunden erfolgt seitens der The Natural Gem GmbH ohne Zwischenhändler direkt vor Ort in Asien oder Afrika.

Erfolgreich ist das Investment in naturbelassene und unbehandelte Farbedelsteine. Wirtschaftlicher Erfolg allenthalben, aber neben diesen profanen Feststellungen zu Preis, Echtheit und Bezugswegen geht es den Kunden genauso wie dem Unternehmensgründer Dr. Thomas Schröck um etwas anderes: Die Liebe zum Edelstein, entfacht durch seine Schönheit und sein ewiges Strahlen.

“Europäer” am Markt verteuern den Preis – Dr. Thomas Schröck

Das Unternehmen The Natural Gem GmbH in Wien lebt von der Expertise des Dr. Thomas Schröck, der seit 30 Jahren im Handel mit Edelsteinen aktiv ist, und dem von Marktteilnehmern gewonnenen Vertrauen. Dr. Thomas Schröck sagt dazu: “Du bekommst ja als Europäer, die als “weiĂźes Gesicht” bezeichnet werden, in Asien oder Afrika nicht einfach die Edelsteine so nachgeworfen”.

GrĂĽnder, Edelsteinexperte, Gemmologe und Unternehmer Dr. Thomas Schröck geht in diesen maĂźgeblichen Familien und Firmen ĂĽberall auf der Welt ein und aus. Aus sozialer Verantwortung entsteht Freundschaft, weil das Unternehmen The Natural Gem GmbH die soziale Verantwortung einbezieht bei den Themen wie der finanziellen und materiellen Entlohnung. Jahrelange Tätigkeit, jahrelange Arbeit, persönlicher Kontakt, wirklich nach Indien fliegen, wo diese Familien sitzen mit Respekt und echten Bindungen, das lebt und pflegt das Unternehmen. In Indien werden 90 bis 95 Prozent aller Edelsteine weltweit, egal, ob Diamanten, Saphire, Rubine oder Smaragde, geschliffen. Und damit ist man direkt im Hauptherkunftsland der geschliffenen Edelsteine. Der Edelsteinhandel basiert auf sehr viel Vertrauen – auf Handschlagqualität. “Wir als Edelsteinhändler der The Natural Gem GmbH leben die Verantwortung. Ein Minenbesitzer, mit dem wir jahrelang erfolgreich als Geschäftspartner kooperieren, hat sich wortreich in einem Brief bedankt, weil The Natural Gem GmbH als einziges Unternehmen während der Terroranschläge in Sri Lanka zu ihm gehalten und weiter eingekauft hat. Dies ermöglichte ihm, das Ăśberleben seiner Familie zu sichern. Als Zeichen der Freundschaft lud er uns zu seiner Hochzeit ein”, erläutert Dr. Thomas Schröck. Die The Natural Gem GmbH kauft erstklassige Steine fĂĽr den Verkauf in Europa ohne Zwischenhändler ein, weil das Unternehmen die erste Ansprechstelle nach der Schleiferei ist.

Unterschiede zwischen Juwelieren und The Natural Gem GmbH?

Juweliere und unbehandelte Farbedelsteine, passt das zusammen? Dr. Thomas Schröck: “Juweliere haben einen anderen Fokus. Die meisten Juweliere haben keine naturfarbenen, unbehandelten Edelsteine. Die meisten Juweliere sind auf Schmuck spezialisiert.”

The Natural Gem GmbH liefert jeden Edelstein mit einem Zertifikat eines unabhängigen gemmologischen Labors (die fĂĽhrenden Labors weltweit) und mit einem Wertgutachten aus. Bei Farbedelsteinen sind es traditionell die Schweizer Labors, die international höchste Anerkennung genieĂźen. FĂĽr Diamanten gibt es ausschlieĂźlich ein Labor, das weltweit akzeptiert wird. Das ist das Gemological Institute of America, GIA genannt.Nur Diamanten mit einem GIA-Zertifikat sind Investment-Steine. Diese Zertifikate bestätigen, dass der Stein echt, natĂĽrlich – und ganz wichtig – unbehandelt ist, also in keiner Weise irgendwie verändert wurde. Zusätzlich gibt es dazu ein Wertgutachten. Dieses Wertgutachten bescheinigt den Wert eines Edelsteins im Handel weltweit. Nur drei bis fĂĽnf Prozent der beförderten Steine sind ĂĽberhaupt fĂĽr ein Investment geeignet. FĂĽr einen Investment-Gedanken zählen aber ausschlieĂźlich naturfarbene, unbehandelte Edelsteine.

Weiterer Wertanstieg von Farbedelsteinen: Rubine – Saphire – Smaragde

Aufgrund der hohen Nachfrage und des gering verfügbaren Bestandes zählen Smaragde, Rubine und Saphire zu den gefragten nachhaltigen Anlageobjekten, gefolgt von Turmalinen, Tansaniten und Mandarin-Granaten. Für die Wertbestimmung von Edelsteinen zählen Kriterien wie Gewicht, Reinheit, Schliff und Farbe. Es gibt Institutionen, die sich mit den Wertsteigerungen der Edelsteine beschäftigen. Rubine aus Burma haben sich zum Beispiel seit 1995 im Wert verachtfacht. Neben den Rubinen aus Burma ist 2010 der rote Stein aus Mosambik auf dem Markt aufgetaucht. Der Markt ist gesplittet.

Es gibt die Burma-Rubine und sonstige Rubine, wovon 90 Prozent dem mosambikanischen Markt entstammen. Für ein erfolgreiches Investment gilt, dass der Farbedelstein so natürlich wie möglich sein sollte. Behandlungen durch Erhitzung, Bestrahlung oder durch Öle verringern den Wert. Das Schleifen von Edelsteinen wird nicht als Behandlung gesehen. Zu den naturfarbenen, unbehandelten Edelsteinen zählen nur die, deren Farbe und Reinheit nicht künstlich verändert wurden. Zudem beeinflusst die Herkunft, also der Fundort oder das Vorkommen, maßgeblich den Wert. Schönheit, Ewigkeit und gutes Investment sprechen heute und morgen für unbehandelte Farbedelsteine.

