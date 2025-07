Edelstahlbearbeitung, Edelstahlverarbeitung und Edelstahlrohre

Edelstahl aus Oettingen: Hochwertige Rohre, Bearbeitung und Verarbeitung auf internationaler Ebene

Das Unternehmen Lämmermeier Edelstahl GmbH aus Oettingen hat sich als zuverlässiger Spezialist für Edelstahlrohre, Edelstahlbearbeitung und Edelstahlverarbeitung etabliert. Mit einem starken Fokus auf Qualität, Präzision und Kundenzufriedenheit wächst die Nachfrage nach den hochwertigen Produkten zunehmend auch im internationalen Markt.

„Unser Ziel ist es, in der Edelstahlbranche Maßstäbe zu setzen und unsere Kunden mit erstklassigen Lösungen zu begeistern“, erklärt Geschäftsführer Günter Lämmermeier. „Dafür setzen wir auf eine enge Zusammenarbeit, termingerechte Lieferungen und eine sorgfältige Verarbeitung unserer Edelstahlprodukte.“

Das umfangreiche Angebot umfasst eine Vielzahl an Produkten, darunter Edelstahlrohre in verschiedenen Formen und Größen, sowie maßgeschneiderte Lösungen in der Edelstahlbearbeitung und -verarbeitung. Kunden profitieren von unserer langjährigen Erfahrung bei der Herstellung, Bearbeitung und Lieferung von Edelstahlteilen, die von runden und vierkantigen Rohren bis hin zu speziellen Profilen und Zuschnitten reichen.

Besonders hervorzuheben ist unsere Expertise in der Edelstahlverarbeitung: Ob gekantete Profile, geschweißte Rohre oder individuelle Zuschnitte – wir bieten flexible Lösungen für unterschiedlichste Branchen. Unsere Edelstahlbearbeitung umfasst Schneiden, Biegen, Schweißen und Oberflächenbehandlung, um exakt auf die Anforderungen unserer Kunden einzugehen.

„Unsere Vielseitigkeit und unser Know-how in der Edelstahlbearbeitung machen uns zu einem verlässlichen Partner für vielfältige Anwendungen“, so Günter Lämmermeier. „Wir legen großen Wert auf faire Zusammenarbeit und nachhaltige Lösungen, um auch international als kompetenter Partner wahrgenommen zu werden.“

Mit diesem Engagement und der hohen Qualität ihrer Edelstahlprodukte freut sich das Unternehmen auf zukünftige Projekte und Partnerschaften weltweit.

Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.glmetall.de oder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf.

Firmenkontakt

Lämmermeier Edelstahl GmbH

Günter Lämmermeier

Baumetswiese 6

86732 Oettingen

090 82 /96 00-0



http://www.glmetall.de

Pressekontakt

Josef Vetter

Josef Vetter

Am Kirchplatz 2

73479 Ellwangen

07965 802876



http://www.josefvetter.de