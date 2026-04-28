edelmetalle.de: Neue Web-App zeigt Nutzern echte Wertentwicklung von Münzen und Barren

Die neue Marke des etablierten Vergleichsportals GOLD.DE bietet ein kostenfreies und anonymes Verwaltungstool mit echten Anlegerpreisen.

Laichingen, 28. April 2026 – Mit edelmetalle.de ist eine neue Web-App an den Start gegangen, die die digitale Verwaltung physischer Edelmetalle grundlegend vereinfacht. Nach einer sechsmonatigen Erprobungsphase steht das Tool nun Anlegerinnen und Anlegern in vollem Umfang zur Verfügung.

edelmetalle.de richtet sich an Privatinvestoren, die ihre Bestände an Gold, Silber, Platin und Palladium einfach strukturiert verwalten möchten. Die Anwendung kombiniert Portfolioübersicht, Analysefunktionen und aktuelle Marktdaten in einer zentralen, webbasierten Lösung. Ziel ist es, den bislang oft fragmentierten Überblick über physische Edelmetalle – etwa über Excel-Tabellen oder manuelle Aufzeichnungen – durch eine moderne, intuitive Plattform zu ersetzen, die mit tatsächlichen Ankaufspreisen kalkuliert.

Digitale Verwaltung trifft auf Markttransparenz

Die Web-App bietet Nutzern unter anderem:

– eine übersichtliche Portfolioverwaltung für physische Edelmetalle

– automatische Bewertung auf Basis aktueller Marktpreise geprüfter Händler

– Analysefunktionen zur Unterstützung strategischer Anlageentscheidungen

– eine benutzerfreundliche Oberfläche, die sich an gängigen Online-Banking-Anwendungen orientiert

Damit greift edelmetalle.de einen Trend auf, der auch von Finanz- und Technologieanalysen bestätigt wird: Digitale Tools gewinnen zunehmend an Bedeutung für die Verwaltung privater Vermögenswerte. Laut Studien im Bereich FinTech und Wealth Management (z. B. Berichte von PwC und Deloitte) erwarten Nutzer heute transparente, jederzeit verfügbare und datenbasierte Lösungen zur Steuerung ihrer Investments.

Erfahrung aus Deutschlands führendem Vergleichsportal GOLD.DE

Hinter edelmetalle.de steht das etablierte Vergleichsportal GOLD.DE, betrieben von ADEOS MEDIA GmbH mit Sitz in Laichingen auf der Schwäbischen Alb. Seit der Gründung im Jahr 2009 hat sich GOLD.DE als marktführende Plattform für Edelmetall-Preisvergleiche in Deutschland etabliert. Das Portal listet über 40.000 Produktpreise geprüfter Händler und ist bekannt für Transparenz und unabhängige Marktübersichten.

Zu den auf GOLD.DE gelisteten Anbietern zählen unter anderem etablierte Edelmetallhändler wie Degussa, Philoro, Pro Aurum und Reisebank. Alle Händler werden nach strengen Kriterien geprüft und müssen sich über mehrere Jahre am Markt bewährt haben.

Vision: Mehr Kontrolle und Klarheit für Anleger

„Über die Jahre haben wir die Erfahrung gemacht, dass viele Anleger ihre Edelmetalle nicht praktisch und übersichtlich verwalten“, erklärt Geschäftsführer Korbinian G. Penzkofer. „edelmetalle.de ist für uns mehr als nur ein Tool – es ist ein konsequenter nächster Schritt. Wir wollen Anlegern die Möglichkeit geben, ihre physischen Edelmetalle genauso einfach zu verwalten wie ein Girokonto – mit maximaler Transparenz, Sicherheit und Kontrolle.“

Dabei stehen laut Unternehmen insbesondere Datensicherheit, Nutzerorientierung, Anonymität und Vertrauen im Fokus. Die Plattform wurde gemeinsam mit einem interdisziplinären Team entwickelt und in der sechsmonatigen Testphase kontinuierlich optimiert. Weitere Features sind bereits in Planung; ein stetiger Ausbau des Funktionsumfangs sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung der Plattform sind ausdrücklich vorgesehen.

Ein wachsender Markt trifft auf digitale Innovation

Der Markt für physische Edelmetalle bleibt ein wichtiger Bestandteil vieler Anlagestrategien, insbesondere im Kontext von Inflation und Diversifikation. Parallel dazu steigt die Nachfrage nach digitalen Lösungen zur Verwaltung solcher Sachwerte – ein Trend, der sich auch in Studien internationaler Organisationen wie dem World Gold Council widerspiegelt.

Mit edelmetalle.de positioniert sich ADEOS MEDIA GmbH an der Schnittstelle zwischen traditioneller Sachwertanlage und moderner Finanztechnologie.

Mehr: www.edelmetalle.de

GOLD.DE ist Deutschlands führendes Vergleichsportal für Edelmetalle und listet aktuelle Preise sowie umfassende Informationen für den An- und Verkauf von physischer Ware. Das Portal ist seit dem 01.12.2009 online und wird von der ADEOS MEDIA GmbH betrieben.

edelmetalle.de ist eine Web-App zur digitalen Verwaltung physischer Edelmetalle. Die Plattform bietet Portfolioanalyse, aktuelle Marktdaten und eine intuitive Benutzeroberfläche für Privatanleger. edelmetalle.de ist ein Angebot des Vergleichsportals GOLD.DE.

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