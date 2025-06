EcoVadis und Ivalua erweitern strategische Partnerschaft, um die Identifizierung von Lieferkettenrisiken zu beschleunigen

– Neuer Daten-Konnektor integriert die ESG-Risikoinformationen von EcoVadis in die Ivalua-Plattform

– Beschaffung kann schnellere, intelligentere und nachhaltigere Entscheidungen treffen

EcoVadis, der globale Standard für widerstandsfähige, nachhaltige Lieferketten, und Ivalua, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen, kündigen die Erweiterung ihrer Partnerschaft an. Mit der Verfügbarkeit einer neuen Integration wird EcoVadis IQ Plus direkt in das Risk Center von Ivalua eingebunden. Damit wird die bestehende Integration von EcoVadis Ratings in die Ivalua-Plattform erweitert und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen vertieft.

# Kooperation hilft Risikomanagement im Einkauf zu verbessern #

Die globalen Lieferketten von heute setzen Beschaffungsteams unter erhöhten Druck. Sie müssen steigende Kosten für das Risikomanagement, größere Marktvolatilität, geopolitische Spannungen, Klimawandel und Ressourcenknappheit bewältigen und gleichzeitig die Erwartungen der Stakeholder sowie die gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Diese Herausforderungen verändern das Umfeld des Lieferantenrisikomanagements, das nun durch folgende Faktoren gekennzeichnet ist:

– Zunehmende Prozesskomplexität

– Eine zunehmende Zahl von Risiken, die es zu managen gilt (ESG, betriebliche Risiken usw.)

– Ein wachsendes Netz von Drittparteien, deren Risiken ebenfalls verwaltet werden müssen

– Wechselnde regulatorische Anforderungen

Die neue Integration hilft Beschaffungsteams dabei, diese Herausforderungen zu bewältigen. Dazu werden Risikosignale und Nachhaltigkeitsinformationen von EcoVadis IQ Plus in die Ivalua-Plattform eingebettet – über alle Arbeitsabläufe hinweg. So können Einkaufsorganisationen potenzielle Risiko-Hotspots visualisieren, bevor sie mit Lieferanten in Kontakt treten. Durch die Nutzung prädiktiver Analysen und globaler Risikoindikatoren bietet diese nahtlose Verbindung Führungskräften datengestützte Erkenntnisse in den frühesten Phasen des Beschaffungs- und Lieferantenmanagementprozesses.

# Zitate EcoVadis und Ivalua #

„Unsere Partnerschaft mit Ivalua basiert auf der gemeinsamen Verpflichtung, Nachhaltigkeit in großem Umfang in der Beschaffung zu verankern, um Unternehmen dabei zu helfen, die wachsenden Erwartungen von Regulierungsbehörden, Investoren und Kunden zu erfüllen“, sagte Pierre-Franois Thaler, Co-Founder und Co-CEO von EcoVadis. „Durch diese neue Datenintegration versetzen wir Beschaffungs- und Supply-Chain-Teams in die Lage, Nachhaltigkeits- und ESG-Risiken in ihrer Lieferantenbasis proaktiv zu identifizieren – schneller und effektiver als je zuvor.“

„Durch die Kombination von EcoVadis IQ Plus und den marktführenden Fähigkeiten von Ivalua ermöglichen wir es Unternehmen, die Herausforderungen von heute zu meistern und sich effizienter und kostengünstiger für die Zukunft zu wappnen“, sagt Franck Lheureux, CEO von Ivalua. „Es geht um mehr als nur die Anzeige von Ergebnissen. Mit Ivalua können Unternehmen die Erkenntnisse von EcoVadis überall und in allen Prozessen nutzen, um bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen, Risiken proaktiv zu managen und nachhaltige Praktiken zu fördern.“

# Die Vorteile der neuen Integration im Überblick #

Die neue Integration ermöglicht es Unternehmen, den ESG-Reifegrad von Drittanbietern früher, schneller und für ein breiteres Spektrum von Lieferanten zu bewerten. Mithilfe dieser Erkenntnisse können Unternehmen ihre Fähigkeiten zur Abbildung von Risiken in der Lieferkette verbessern und diese somit effizienter und effektiver bewerten und mindern. Dies ist unter anderem durch folgende Schlüsselfunktionen möglich:

– Risikoabbildung über die gesamte Lieferantenbasis

– Schnellere Qualifizierung und Überprüfung neuer Lieferanten

– Kontinuierliche Überwachung von nachhaltigkeitsbezogenen Risiken

– Verbesserte Entscheidungsfindung bei der Lieferantenauswahl und Risikominderung

Die Integration von EcoVadis IQ Plus steht allen Ivalua-Kunden ab sofort weltweit zur Verfügung.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Ihr Unternehmen mit EcoVadis und Ivalua zusammenarbeiten kann, besuchen Sie die Website und den Add-On-Store von Ivalua oder kontaktieren Sie uns hier.

Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten und mit KI-Agenten unterstützten Spend-Management-Lösungen. Unsere durchgängige Source-to-Pay-Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, die Nachhaltigkeit zu verbessern, Risiken zu senken und die Produktivität der Mitarbeiter zu erhöhen. Ivalua genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken und wird von Gartner und anderen Analysten als führendes Unternehmen anerkannt. Weitere Informationen unter de.ivalua.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über EcoVadis

EcoVadis ist ein zweckorientiertes Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, Nachhaltigkeitsinformationen in jede Geschäftsentscheidung weltweit einzubinden. Mit globalen, vertrauenswürdigen und umsetzbaren Bewertungen vertrauen Unternehmen jeder Größe auf die detaillierten Erkenntnisse von EcoVadis, um ESG-Vorschriften einzuhalten, Treibhausgasemissionen zu reduzieren und die Nachhaltigkeitsleistung ihres Unternehmens und ihrer Wertschöpfungskette in 220 Branchen und 180 Ländern zu verbessern. Führende Unternehmen wie Johnson & Johnson, L’Oreal, Unilever, LVMH, Bridgestone, BASF und JPMorgan gehören zu den mehr als 130.000 Unternehmen, die die EcoVadis-Ratings, Tools für das Risiko- und CO2-Management und die E-Learning-Plattform nutzen, um ihren Weg zu mehr Widerstandsfähigkeit, nachhaltigem Wachstum und positiven Auswirkungen weltweit zu beschleunigen. Erfahren Sie mehr auf https://ecovadis.com/de oder LinkedIn

