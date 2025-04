EcoVadis: Neues Daten-Netzwerk unterstützt Dekarbonisierung von Lieferketten

Das EcoVadis Carbon Data Network (CDN) liefert Erkenntnisse zur Zuverlässigkeit von CO2-Daten und unterstützt Unternehmen bei der Dekarbonisierung ihrer Lieferketten.

EcoVadis, die führende Plattform zu Nachhaltigkeitsinformationen für globale Lieferketten, hat auf seiner jährlich stattfindenden Konferenz “ Sustain“ das Carbon Data Network (CDN) vorgestellt. Diese Innovation markiert einen entscheidenden Fortschritt in der Dekarbonisierung von Scope-3-Emissionen, indem Unternehmen erstmalig umfassenden Zugriff auf Erkenntnisse zur Zuverlässigkeit primärer CO2-Daten ihrer Lieferanten erhalten. Das Netzwerk basiert auf mehr als 150.000 Unternehmen und ermöglicht eine effiziente Erhebung und Transparenz von Emissionsdaten. Unternehmen werden so in die Lage versetzt, den Fortschritt bei der Reduktion ihrer Scope-3-Emissionen gezielt zu steuern und zu messen.

# Fehlende Daten erschweren Erreichen der Netto-Null-Ziele #

Aktuell sind nur 16 % der weltweit größten Unternehmen auf Kurs, ihre Netto-Null-Ziele bis 2050 zu erreichen. Dies verdeutlicht die dringende Notwendigkeit robusterer Strategien und Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Zusätzlich setzen regulatorische Vorgaben wie der CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) große Unternehmen unter Druck, exakte Primärdaten zu CO2-Emissionen entlang der Lieferketten zu erfassen.

Neben globalen Netto-Null-Verpflichtungen rücken auch auf nationaler Ebene gesetzliche Anforderungen in den Fokus. In Deutschland weist die jüngste Grundgesetzänderung mit dem Ziel der „Klimaneutralität bis 2045“ die Richtung vor. Jedoch kämpfen viele Unternehmen weltweit mit unpräzisen und inkonsistenten Daten, wodurch eine verlässliche Ausgangsbasis fehlt und der Nachweis tatsächlicher Emissionsminderungen kaum möglich ist. Umso wichtiger ist es, Unternehmen zuverlässige und möglichst konkrete Daten zur Verfügung zu stellen, um die Dekarbonisierungs- und Klimaneutralitätsziele in den kommenden Jahren zu erreichen.

EcoVadis begegnet diesen Zielen und Anforderungen bereits jetzt mit dem Carbon Data Network, das durch den EcoVadis Carbon Action Manager (CAM) unterstützt wird. Dieser ermöglicht es Unternehmen, ihre Lieferanten je nach Reifegrad in den Dekarbonisierungsprozess einzubinden und so gezielte Emissionsreduktionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette voranzutreiben. Unternehmen, die dem Netzwerk beitreten, erhalten Zugang zu praxisnahen Werkzeugen wie Korrekturmaßnahmen-Plänen, einem Carbon Estimator und der EcoVadis Academy, um ihre Kompetenzen im Bereich CO2-Reduktion auszubauen.

# Kooperationen beschleunigen Dekarbonisierung #

EcoVadis hat zudem Partnerschaften mit den Carbon-Accounting-Anbietern Sweep und Normative aufgebaut, um die Interoperabilität und den Datenaustausch innerhalb von Lieferketten zu beschleunigen. Diese Kooperationen minimieren den Reporting-Aufwand, indem sie primäre Lieferantendaten direkt in die Berechnung von Scope-3-Emissionen einbinden. Ein Pilotprojekt mit Sweep ermöglichte es dem gemeinsamen Kunden SNCF, nahtlos und sicher auf CO2-Daten von Hunderten von Lieferanten zuzugreifen. Ein weiteres Pilotprojekt mit Normative läuft derzeit mit einem anderen Schlüsselkunden und Details hierzu werden in Kürze bekannt gegeben. EcoVadis baut sein Partnernetzwerk kontinuierlich aus, um Kunden dabei zu unterstützen, ihre Dekarboniserungsmaßnahmen zu beschleunigen.

# Zitate EcoVadis #

„Unabhängig von bestehenden, künftigen oder zurückgenommenen Regulierungen auf EU- oder Länder-Ebene Der ehrgeizige Weg zu Netto-Null erfordert nicht nur entschlossene Maßnahmen und Kooperationen, sondern auch Vertrauen in Daten. Deshalb setzen wir auf Innovation durch Automatisierung und KI, um die Verfügbarkeit und Verlässlichkeit von CO2-Daten zu steigern. Mit unserem Carbon Data Network liefern wir nun auf Datenpunktebene wertvolle Erkenntnisse zur Zuverlässigkeit von Emissionsdaten,“ erklärt Pierre-Franois Thaler, Mitbegründer und Co-CEO von EcoVadis.

„Unser Ziel ist es, Unternehmen präzise Einblicke zu ermöglichen und ihnen den Zugang zu primären Lieferantendaten genau dort zu erleichtern, wo sie ihre Scope-3-Berechnungen durchführen. Durch die Erweiterung unseres Netzwerks mit Partnern wie Sweep und Normative helfen wir Unternehmen, von Branchen-Durchschnittswerten auf tatsächliche Primärdaten umzustellen und diese direkt in ihre Berichterstattung und Dekarbonisierungs-Strategien einzubinden,“ sagte Julia Salant, General Manager Carbon Solution bei EcoVadis.

Hier erfahren Sie mehr darüber, wie Unternehmen dem Carbon Data Network beitreten und die Qualität, Zuverlässigkeit und Transparenz der Emissionsdaten verbessern können: https://ecovadis.com/de/solutions/carbon/.

Über EcoVadis

EcoVadis ist ein zweckorientiertes Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, Nachhaltigkeitsinformationen in jede Geschäftsentscheidung weltweit einzubinden. Mit globalen, vertrauenswürdigen und umsetzbaren Bewertungen vertrauen Unternehmen jeder Größe auf die detaillierten Erkenntnisse von EcoVadis, um ESG-Vorschriften einzuhalten, Treibhausgasemissionen zu reduzieren und die Nachhaltigkeitsleistung ihres Unternehmens und ihrer Wertschöpfungskette in 220 Branchen und 180 Ländern zu verbessern. Führende Unternehmen wie Johnson & Johnson, L’Oreal, Unilever, LVMH, Bridgestone, BASF und JPMorgan gehören zu den mehr als 130.000 Unternehmen, die die EcoVadis-Ratings, Tools für das Risiko- und CO2-Management und die E-Learning-Plattform nutzen, um ihren Weg zu mehr Widerstandsfähigkeit, nachhaltigem Wachstum und positiven Auswirkungen weltweit zu beschleunigen. Erfahren Sie mehr auf https://ecovadis.com/de, X oder LinkedIn

Firmenkontakt

EcoVadis Germany GmbH

Pauline Schu

Neue Schönhauser Strasse 3-5

10178 Berlin

+49 5022 79 43 090



https://ecovadis.com/de

Pressekontakt

Textstore – Agentur für Text und PR

Alexander Trompke

Frankenbergstraße 17

01159 Dresden

+49 351 312 73 38



https://textstore.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.