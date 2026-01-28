ECK & OBERG IMMOBILIEN: Kompetenz & Vertrauen 2026

ECK & OBERG IMMOBILIEN Gruppe setzt 2026 auf bewährte Stärken im norddeutschen Immobilienmarkt

Kieler Traditionsunternehmen bekräftigt Engagement für persönliche Beratung und regionale Expertise in Schleswig-Holstein – Geschäftsführer Christian Eck: „Gerade in Zeiten von Marktveränderungen sind Verlässlichkeit und fundiertes Fachwissen entscheidend“

Kiel, 05.01.2026 – Mit Beginn des neuen Jahres bekräftigt die ECK & OBERG IMMOBILIEN Gruppe ihre Position als verlässlicher Partner für Immobilienbesitzer und -interessenten in Schleswig-Holstein. Das seit drei Jahrzehnten etablierte Unternehmen setzt auch 2026 auf seine bewährten Kernkompetenzen: umfassende Beratung, tiefgreifende regionale Marktkenntnis und transparente Prozesse bei Immobilientransaktionen in Kiel, Hamburg und auf Sylt.

„Der Immobilienmarkt in Norddeutschland befindet sich weiterhin in einer Anpassungsphase. Gerade in solchen Zeiten sind Verlässlichkeit und fundiertes Fachwissen entscheidend für erfolgreiche Immobiliengeschäfte“, erklärt Christian Eck, geschäftsführender Gesellschafter der ECK & OBERG IMMOBILIEN Gruppe. „Unsere 30-jährige Erfahrung ermöglicht es uns, auch in komplexen Marktsituationen optimale Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen.“

Die Immobilienexperten aus Kiel beobachten für 2026 eine Stabilisierung des regionalen Marktes, insbesondere im Segment hochwertiger Wohnimmobilien. Die Nachfrage nach exklusiven Wohnlagen in Kiel-Düsternbrook, in ausgewählten Hamburger Stadtteilen sowie auf Sylt bleibt konstant hoch. Gleichzeitig steigt das Interesse an maßgeschneiderten Finanzierungslösungen, die das Unternehmen als Teil seines Gesamtpakets anbietet.

Ein besonderer Fokus liegt 2026 auf der Weiterentwicklung der digitalen Services bei gleichzeitiger Beibehaltung der persönlichen Beratungsqualität. „Wir verbinden das Beste aus beiden Welten: Moderne digitale Tools für erste Einschätzungen und schnelle Prozesse, kombiniert mit der persönlichen Betreuung durch unsere erfahrenen Berater vor Ort“, erläutert Eck. „Unsere kostenfreien und unverbindlichen Wertermittlungen bleiben ein zentrales Element unseres Angebots, denn sie schaffen Transparenz und Vertrauen – die Basis jeder erfolgreichen Zusammenarbeit.“

Für Projektentwickler und Investoren bietet das Unternehmen auch 2026 spezialisierte Finanzierungslösungen an, darunter Mezzanine-Finanzierungen für anspruchsvolle Immobilienprojekte in der Region. „Die Nachfrage nach individuellen Finanzierungskonzepten steigt kontinuierlich. Mit unserer Expertise in diesem Bereich können wir Projekte ermöglichen, die sonst vielleicht nicht realisiert werden könnten“, betont der Immobilienexperte.

Über ECK & OBERG IMMOBILIEN Gruppe

Die ECK & OBERG IMMOBILIEN Gruppe wurde vor rund 30 Jahren gegründet und hat ihren Hauptsitz in Kiel-Düsternbrook mit weiteren Standorten in Hamburg und auf Sylt. Als mehrfach ausgezeichneter Immobilienmakler bietet das Unternehmen ein umfassendes Leistungsspektrum von der Immobilienvermittlung über Projektentwicklung bis hin zu maßgeschneiderten Finanzierungslösungen. Die Unternehmensphilosophie basiert auf den Werten Vertrauen, Aufrichtigkeit und Zuverlässigkeit.

Die ECK & OBERG Immobilien Gruppe ist ein Familienunternehmen in der zweiten Generation und steht seit 1993 für Innovationen, Werte und persönliches Engagement. Wir sind Ihre Experten Rund um die Immobilie in der Region Kiel und Umgebung, Hamburg und Sylt. In Schleswig-Holstein sind wir zu Hause und lieben das Land zwischen den Meeren.

Seit unserer nun über 30-jährigen Firmengeschichte zählen Integrität, Unabhängigkeit und Objektivität zu unseren wichtigsten Säulen der Unternehmensphilosophie. Gemäß unseres Leitsatzes „Mit Werten in Führung gehen – Vertrauen, Aufrichtigkeit und Zuverlässigkeit“

stehen wir Ihnen als Ihr Immobilienberater persönlich zur Seite.

