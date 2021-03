easygold 24: Warum in Gold anlegen?

easygold24: Warum in

easygold24 ist eine intuitiv zu bedienende Handelsplattform für Gold, auf der Sie schnell und einfach Gold kaufen und verkaufen können. Hierfür müssen Sie lediglich ein kostenloses easygold24 Goldkonto eröffnen. Anschließend steht Ihnen das komplette Serviceangebot von easygold24 weitestgehend kostenlos zur Verfügung. Die einzigen Kosten, die bei easygold24 anfallen können, ist fairerweise für die Abwicklung über den sicheren Treuhandservice (für Investitionen ab 50.000EUR+), den versicherten Versand oder die Abholung Ihres Goldes, um dieses sicher und gebührenfrei in einem modernen Hochsicherheitstrakt Ihrer Wahl mit Ihrem anderen Gold einzulagern. Ansonsten fallen bei easygold24 keine Gebühren – weder für die Lagerung selbst noch für die Versicherung und auch nicht für die Nutzung der easygold24 Gold-Handelsplattform.

Stellt sich jetzt nur noch die Frage: Warum in Gold anlegen?

WARUM IN GOLD ANLEGEN? easygold24 KUNDEN HABEN ANTWORTEN

Keine andere Geldanlage löst so starke Emotionen aus und wirkt so anziehend auf Menschen wie Gold. Seit jeher begleitet und prägt das Edelmetall die menschliche Geschichte. Ob als Schmuck, Zahlungsmittel, Notwährung oder eben Vermögensanlage. Warum in Gold anlegen? Kunden und Kundinnen, die mit easygold24 Erfahrung gemacht haben und teilweise seit Jahrzehnten in das Edelmetall investieren, haben Antworten für Sie:

1. easygold24: GOLD ERWIES SICH ALS WERTBESTÄDNIG

– Natürlich kommt es auch bei Gold zu Preisschwankungen. Doch im direkten Vergleich zu anderen volatilen Wertanlagen und Papiergeld, hat es sich über Jahre hinweg als wertbeständig erwiesen.

2. easygold24: FINANZCRASH? GOLD HAT SO MANCHEN VOR DER INFLATION GESCHÜTZT

– Gold ist nicht unendlich verfügbar. Dabei kann nicht beziffert werden, wie viel es noch vom Edelmetall wirklich gibt. Dafür hat der Trend der letzten Jahre jedoch gezeigt, dass die Nachfrage nach Gold überproportional steigt. Auch wenn Preisentwicklungen immer spekulativ sind, schätzen Goldanleger mit langjähriger Erfahrung und Finanzexperten gleichermaßen es als unwahrscheinlich ein, dass Gold in den kommenden Jahren drastisch an Wert verliert. Im Gegenteil: Finanzexperten sehen Gold als sinnvolle Ergänzung der Vermögensanlage.

3. easygold24: GOLD ZUR STABILISIERUNG VON FONDSDEPOTS

– Wie die Vergangenheit gezeigt hat, entwickeln sich Aktien und Gold oftmals gegensätzlich und weisen eine niedrige Korrelation auf. Daher ist das Edelmetall eine sinnvolle Ergänzung in einem Aktienfondsportfolio und bestens geeignet zu dessen Stabilisierung.

4. easygold24: GOLD STEUERFREI KAUFEN UND VERKAUFEN

– Gold hat einige Besonderheiten – auch in Hinsicht auf Steuern, da es steuerfrei gekauft und verkauft werden kann. Anleger sparen sich also beim Goldkauf die 19% Mehrwertsteuer. Und wer sein Gold mindestens für 1 Jahr behält, also nicht verkauft, muss daneben auch keine Abgeltungssteuer zahlen auf Gewinne. Übrigens gilt das ausschließlich für das Edelmetall Gold.

5. easygold24: GOLD ANONYM KAUFEN UND EINEN GEHEIMEN SCHATZ ANLEGEN

– Es mag banal klingen, aber wer träumt schon nicht von einem geheimnisvollen Schatz? Einem Vermögen, dass nur Ihnen gehört, von dem niemand weiß und es Ihnen auch niemand wegnehmen kann (insofern sicher gelagert)? Mit Gold ist das möglich, denn bis zu einem Wert von 1.999EUR können Anleger anonym Gold kaufen und frei darüber verfügen, ohne dass der deutsche Staat Ihnen auf die Finger schaut. easygold24 weiß, dass dies einer der wesentlichsten Argumente für Goldanleger ist und hat deswegen eine Lösung gefunden, auch höhere Beträge vollkommen anonym zu kaufen: Mit Kryptowährungen. Wer bei easygold24 Gold mit Kryptowährungen bezahlt, bleibt auch bei Goldkäufen über 1.999EUR anonym. Mehr dazu erfahren Sie bei easygold24 selbst auf https://easygold24.com/zahlungsmethoden/

easygold24 WARNT: ACHTUNG VOR BETRÜGERN

Die easygold24 Gold-Handelsplattform ist ein Angebot der renommierten Hartmann & Benz GmbH und bekannt aus dem TV. Die Hartmann & Benz GmbH ist der kompetente Ansprechpartner, wenn es um das Thema Goldinvestment geht und erste Anlaufstelle für private und gewerbliche Käufer, leidenschaftliche Sammler, Numismatiker und Investmentberater. Als Anbieter, der einen hervorragenden Ruf genießt und den Markt für Gold tagtäglich akribisch verfolgt, sind easygold24 Schreckensmeldungen und betrügerische Onlineshops nicht entgangen.

Gerade nach den legendären Anlageskandalen von PIM Gold und Gold.Bonus rät easygold24 dringend dazu, seinen Goldhändler sorgfältig auszuwählen.

Die Hartmann & Benz GmbH legt mit easygold24 größten Wert auf klar kommunizierte Transparenz und distanziert sich von den Praktiken von PIM Gold und Gold.Bonus. Allerdings genießt auch Gold einen guten Ruf und immer mehr Menschen interessieren sich für das Anlegen in Gold. Da es oftmals um hohe Summen geht, zieht die Branche viele Betrüger an. Insbesondere im Internet haben sie leichtes Spiel, indem sie Fake-Onlineshops erstellen und erfolgreich über Google bewerben. Diese Betrüger locken mit unverhältnismäßig günstigen Preisen für Gold interessierte Käufer an, die sich die Shops nicht genauer anschauen und dann in die Falle tappen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie daher auf renommierte Unternehmen wie die Hartmann & Benz GmbH setzen, die einen gewissen Bekanntheitsgrad und guten Ruf haben.

Überprüfen Sie vor jedem Kauf die Webseite, beispielsweise über die Onlineplattform Trusted Shops. Hier finden Sie aktuelle Warnungen und eine Liste von Fakeshops, wo Sie auch selbst Fakeshops melden können: https://www.trustedshops.de/aktuelle-warnungen/

easygold24 ist übrigens mit dem Trusted Shops-Siegel ausgezeichnet und mit 4,82 Sternen als sehr gut von Kunden und Kundinnen bewertet.

