easyApotheke veröffentlicht Geschäftszahlen 2020

Wachstumsstark in der Pandemie

Die easyApotheke Holding AG hat ihre Wachstumszahlen für das Jahr 2020 veröffentlicht. Das easyApotheke-Konzept ist in der Pandemie ein deutlicher Wachstumstreiber im Markt: easyApotheken erreichen insgesamt ein Umsatzplus von 10,3 Prozent und liegen damit deutlich über dem Gesamtmarkt, der nach ersten Zahlen um nur 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (IQVIA Marktbericht 2020, ohne Versandhandel OTC). Die Geschäftsergebnisse 2020 bilden bundesweit rund 135 easyApotheken vor Ort ab.

Lars Horstmann, Vorstandsvorsitzender der easyApotheke Holding AG, ist stolz auf die Kooperationspartner und betont: “Die easyApotheken sind im Jahr 2020 trotz Pandemie-Bedingungen erneut deutlich stärker gewachsen als der übrige stationäre Apothekenmarkt. Dieses sensationelle Ergebnis verdanken wir der Gemeinschaft – den easyApothekern und deren Teams. Es unterstreicht den Erfolg unserer Kooperation.”

Überdurchschnittliches Wachstum im Bereich RX und Non-Rx

Die RX-Umsätze von easyApotheken legen gegenüber dem Vorjahr um 15,9 Prozent zu. Insbesondere im Non-RX-Bereich ist die Entwicklung trotz Pandemie mehr als erfreulich: easyApotheken zeigen hier ein Umsatzplus von 2,6 Prozent, während der gesamte stationäre Non-Rx-Markt mit -18,8 Prozent stark einbricht.

Der Umsatzanteil für OTC und Freiwahl der easyApotheken liegt aktuell bei 39,7 Prozent. Lars Horstmann erläutert: “Unser Wachstum in diesem Bereich liegt 21 Prozentpunkte über dem stationären Markt. Das zeigt wie wirkungsvoll unser Konzept ist, selbst unter schwierigsten Bedingungen.” Insgesamt stieg der Außenumsatz aller easyApotheken in Deutschland im Jahr 2020 auf über 354 Millionen Euro.

Ein Grund für das Plus der easyApotheken ist im Konzept verankert. Die Größe des Freiwahl-Bereichs und der OTC-Sichtwahl ist ein Alleinstellungsmerkmal der Marke easyApotheke. Der gesamte Non-RX-Bereich wird durch GS1 zertifiziertes Category Management stetig optimiert und auf Basis von Shopper Insights weiterentwickelt.

easyApotheke: zukunftsfähig und digital mit Click-and-Collect-Shops

“Für 2021 haben wir unser Konzept zukunftsorientiert ausgebaut. Unser Ziel ist es, mit unseren Partnern ein Omnichannel-Konzept aufzubauen, das die Vorteile der Digitalisierung konsequent zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheke anwendet. Dafür war die Einführung der Click-and-Collect-Shops ein wichtiger Schritt. In der Pandemie haben Kunden diesen Service zudem genutzt, um kontaktarm in der Apotheke vor Ort vorzubestellen”, resümiert Lars Horstmann.

Kernstück des Omnichannel-Konzepts ist eine Verzahnung aller Marketing-Maßnahmen. Mit Angebotsflyern, Social-Media-Aktivierung und Click-and-Collect-Shops sei die Vor-Ort-Apotheke ganz nah an den Kunden. “2021 setzen wir gezielt auf diese Stärken. Fokus ist die Aktivierung unserer Vielfalt von Kosmetik- und Hautpflegemarken auf all unseren Kanälen. Das neue Jahr wird so für das Konzept der easyApotheken ein besonders erfolgreiches und schönes”, blickt Lars Horstmann in die Zukunft.

Die easyApotheke (Holding) AG ist Inhaber der Marke “easyApotheke” und Konzeptgeber für die innovative Marken- und Systemapotheke. Das Unternehmen, das durch den Vorstand Lars Horstmann geführt wird, ist wirtschaftlich und rechtlich unabhängig von Marktteilnehmern der Gesundheitsbranche. 2008 eröffnete die erste easyApotheke mit Systemkonzept in Deutschland. Kooperationspartner sind Apotheker, die unternehmerisch selbstständig bleiben und in der Kooperation als Lizenznehmer agieren.

