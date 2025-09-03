easy software in die Hall of Fame des BSI aufgenommen – Engagement für sichere E-Mail-Kommunikation ausgezeichnet

Essen, 03. September 2025 – Im Rahmen des vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ausgerufenen E-Mail-Sicherheitsjahr 2025 wurde die easy software AG am 22. August 2025 in Berlin in die E-Mail Hall of Fame des BSI aufgenommen. Die Auszeichnung würdigt das Engagement von easy für die Verbesserung der eigenen E-Mail-Infrastruktur als Beitrag zur Cyber-Sicherheit in Deutschland. Auch Kunden profitieren von den hohen, modernsten Sicherheitsstandards, die easy anwendet und befolgt.

Ziel des Jahres der E-Mail-Sicherheit des BSI ist, den Kommunikationsweg E-Mail für Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen spürbar sicherer zu machen. Gemeinsam mit Partnern wie eco und Bitkom setzt das BSI auf die flächendeckende Umsetzung empfohlener Sicherheitsstandards wie DMARC, DKIM, SPF, DANE und DNSSEC. Die Anwendung dieser Technologien trägt dazu bei, die Menge schadhafter E-Mails – etwa Spam und Phishing – deutlich zu reduzieren und die Vertraulichkeit sowie Integrität der Kommunikation nachhaltig zu stärken.

easy software hat solche konkreten Maßnahmen zur Absicherung der eigenen E-Mail-Infrastruktur bereits umgesetzt. Davon profitieren nicht nur die eigenen Mitarbeitenden, sondern insbesondere auch die Kunden: Denn durch die Implementierung moderner Authentifizierungsverfahren wird die Gefahr von Identitätsmissbrauch und Spoofing (also das Versenden augenscheinlich vertrauenswürdiger Mails) deutlich reduziert. Obendrein schützt die verbesserte Transportverschlüsselung sensible Inhalte vor unbefugtem Zugriff.

„Cybersicherheit ist kein Selbstzweck. Sie ist Voraussetzung für Vertrauen und wirtschaftliche Stabilität. Als Anbieter von Archivierungslösungen der wichtigsten Unternehmensdokumente sind wir uns der Bedeutung von IT-Sicherheit bewusst und engagieren uns daher kontinuierlich für hohe Sicherheitsstandards“, sagt Andreas Fey, CIO bei easy.

Auch das BSI unterstreicht die Bedeutung des Engagements. „Wir können nicht glaubwürdig über die Sicherheit von KI und Quantencomputing reden, bevor wir nicht alle bereit sind, Alltagstechnologien wie die E-Mail sicher zu betreiben und resilient gegen Angriffe zu machen“, sagt Claudia Plattner, Präsidentin des BSI.

Mit der Aufnahme in die Hall of Fame wird easy software als Vorreiter für sichere digitale Kommunikation gewürdigt – und als aktiver Mitgestalter eines widerstandsfähigen digitalen Deutschlands.

Über easy:

Als Digitalisierungsexperte und führender ECM Software-Hersteller steht easy seit 1990 für rechtssichere, digitale Archivierung und effiziente, automatisierte Geschäftsprozesse. Über 5.400 Kunden in mehr als 60 Ländern und allen Branchen vertrauen auf unser Unternehmen und unser starkes Partnernetzwerk. Unsere Archivierungs-, ECM-, DMS-, P2P- und HCM-Softwarelösungen & Services bilden das digitale Zentrum für datenbasierte Intelligenz und machen Menschen, Unternehmen und Organisationen erfolgreich. easy ist Teil der conrizon AG, der europäischen Holding für marktführende ECM-Marken wie PROXESS, HABEL und Shareflex. www.easy-software.com/de/

