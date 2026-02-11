easy software erhält ISO27001-Zertifizierung – Bestätigung für höchste Standards in der Informationssicherheit

Essen,11. Februar 2026 – Die easy software AG erlangt die ISO 27001-Zertifizierung für Entwicklung und Betrieb cloud-nativer Lösungen und Software für Enterprise Content Management, digitale Archivierung sowie Rechnungs-, Personal- und Vertragsmanagement. Die international anerkannte Norm ISO/IEC27001 bestätigt den systematischen und nachhaltigen Aufbau eines professionellen Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS) und unterstreicht das Engagement von easy für maximale Sicherheit, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit geschäftskritischer Daten.

Die neue Zertifizierung fügt sich nahtlos in eine Reihe von Auszeichnungen ein, die easy zuletzt für IT-Sicherheitsmaßnahmen erhielt. Bereits 2025 wurde easy vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ausgezeichnet -für die konsequente Umsetzung moderner E-Mail-Sicherheitsstandards gegen Spoofing, Phishing und unbefugten Zugriff. Im selben Jahr erhielt easy BITMi-Zertifizierungen für Entwicklung, Hosting und sichere Datenverarbeitung in Deutschland und konnte die bestehende ISO 9001 Zertifizierung zur Qualitätssicherung verlängern.

Für die jetzt verliehene ISO 27001-Zertifizierung wurde die Sicherheitsarchitektur von easy erneut auf ein höheres Niveau gehoben: ISO 27001 bedeutet, dass Prozesse, technische Maßnahmen und organisatorische Strukturen ganzheitlich darauf ausgerichtet sind, Risiken zu minimieren, Daten zu schützen und Cyberangriffen resilient zu begegnen.

„Mit der ISO 27001-Zertifizierung stärken wir unser Sicherheitsversprechen an unsere Kunden nochmals deutlich“, sagt CEO Andreas Zipser. „Ob bei digitalen Archiven, ECM-Lösungen oder cloud-nativen Plattformen – Unternehmen müssen sich darauf verlassen können, dass ihre sensibelsten Dokumente jederzeit geschützt sind. Die Zertifizierung zeigt, dass wir Informationssicherheit nicht nur ernst nehmen, sondern aktiv vorleben.“

Auch CIO Andreas Fey betont: „Mit der erfolgreichen ISO-Zertifizierung haben wir unser bestehendes Engagement für Informationssicherheit auf ein neues, systematisch verankertes Niveau gehoben. Unser Informationssicherheits-Managementsystem bündelt unsere bereits etablierten Sicherheitsmaßnahmen, macht sie transparenter steuerbar und ermöglicht eine noch effektivere Kontrolle und Weiterentwicklung. Damit stärken wir unsere Professionalität im Umgang mit aktuellen und zukünftigen Anforderungen und erfüllen die hohen Erwartungen unserer Kunden an Sicherheit und Verlässlichkeit.“

Mit der neuen ISO 27001-Zertifizierung festigt easy software seine Position als verlässlicher Digitalisierungspartner für Unternehmen jeder Größe und in allen Branchen. Das Zertifikat attestiert easy ein umfassendes Informationssicherheits-Managementsystem, das alle Abläufe rund um Entwicklung, Betrieb und Bereitstellung seiner Softwarelösungen konsequent absichert.

Es betont die zentrale Bedeutung von Informationssicherheit im Unternehmen sowie die Rolle von easy als aktiven Treiber eines widerstandsfähigen digitalen Ökosystems und von Datensouveränität in Deutschland. Das zertifizierte ISMS schafft eine noch stärkere Basis für unabhängige Datenverarbeitung und vertrauenswürdige KI-Anwendungen.

Über easy:

Als Digitalisierungsexperte und führender ECM Software-Hersteller steht easy seit 1990 für rechtssichere, digitale Archivierung und effiziente, automatisierte Geschäftsprozesse. Über 5.400 Kunden in mehr als 60 Ländern und allen Branchen vertrauen auf unser Unternehmen und unser starkes Partnernetzwerk. Unsere Archivierungs-, ECM-, DMS-, P2P- und HCM-Softwarelösungen & Services bilden das digitale Zentrum für datenbasierte Intelligenz und machen Menschen, Unternehmen und Organisationen erfolgreich. easy ist Teil der conrizon AG, der europäischen Holding für marktführende ECM-Marken wie PROXESS, HABEL und Shareflex. www.easy-software.com/de/

