Easy Headhunting mit neuen Räumlichkeiten in Düsseldorf

Das junge Headhunting-Unternehmen Easy Headhunting steht für aktive Personalsuche auf direktem Weg. Statt langwieriger Prozesse und vermeidbare Zusatzleistungen setzt das Team auf digitale und flexible Ansätze ganz ohne Schnickschnack. In einer Zeit, die sicherlich für jeden die ein oder andere Herausforderung bereitgehalten hat, ist das Unternehmen in neue Räumlichkeiten auf der Heinrich-Heine-Allee in Düsseldorf gezogen.

Ausgründung im Jahr 2020

Zum Jubiläum im Jahr 2020 wurde die Headhunting Agentur Easy Headhunting aus dem Active Sourcing Dienstleister Identcenter herausgegründet. Schon seit 10 Jahren setzte das Research Team nicht nur auf erstklassige Recherchearbeit, sondern allem voran auf Flexibilität und auf die individuelle Anpassung der Leistungen für alle Kunden. Nach dem Baukastenprinzip beauftragen hier zu großen Teilen Personalberatungen die Recherche und Ansprache von potenziellen Kandidaten nach modernsten Active Sourcing Methoden. Die ausgegründete Headhunting-Agentur Easy Headhunting geht einen Schritt weiter und betreut wie eine klassische Personalberatung den gesamten Besetzungsprozess für Unternehmen. Vorgeschnürte Pakete sorgen dabei für maximale Transparenz.

Flexible Leistungen mit Easy Headhunting

Flexibel, digital und authentisch – diese Adjektive beschreiben die Dienstleistungen des Headhunters. Easy Headhunting möchte mit den klassischen Vorurteilen gegenüber der Personalberaterbranche brechen und die Personalsuche für alle Unternehmen transparent erleichtern. Dabei hat das Team einige Pakete vorbereitet, die Kunden bei Bedarf individuell an ihre Wünsche anpassen können:

Easy Headhunting Basis

Kunden, die nur die Recherche nach geeigneten Kandidaten auslagern und die anschließenden Interviews selbst führen möchten, fahren mit diesem Paket gut. Das Research Team von Easy Headhunting übernimmt die professionelle und umfassende Recherche nach passenden Kandidaten auf Grundlage eines zuvor erstellten Positionsprofils und spricht interessante Kandidaten direkt und persönlich an. An interessierte Talente wird das Positionsprofil versendet, im Anschluss werden Termine für persönliche Interviews vereinbart. Ab dieser Stelle übernimmt das suchende Unternehmen und kann die interessierten Kandidaten in den internen Besetzungsprozess einführen.

Easy Headhunting Plus

Gerade in stressigen Zeiten kann es schwierig werden, alle nötigen Interviews selbst zu führen. Unternehmen, die für ihre offene Stelle aus bereits geprüften Kandidaten auswählen möchten, die seriöses Interesse an der offenen Vakanz mitbringen, können die Headhunter mit einem umfassenderen Leistungspaket beauftragen. Auch dieses Paket beinhaltet die umfassende Recherche sowie die persönliche Ansprache interessanter Kandidaten. Im Anschluss werden jedoch nicht nur Positionsprofile versendet, sondern auch die ersten Interviews durch das Team von Easy Headhunting geführt. Um die Hürden für Interessenten so gering wie möglich zu halten, finden diese Interviews telefonisch oder per Videocall statt. Die Kandidaten, die weiterhin zur Vakanz passen und ernsthaftes Interesse zeigen, reichen ihren CV bei Easy Headhunting ein. Das Team stellt ihrem Kunden schließlich diese interessierten Kandidaten vor – ein weiterer, umfassender Auswahlprozess ist somit nicht mehr nötig.

Beide Pakete können in Umfang und Ausführung individuell angepasst werden – auch vollständig individuelle Pakete sind möglich.

Neue Räumlichkeiten auf der Heinrich-Heine-Allee

Nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr der jungen Headhunting Agentur ergab sich nun der Umzug in neue Räumlichkeiten auf der Heinrich-Heine-Allee 38. Im zentralen Bürogebäude arbeiten die Teams von Easy Headhunting und dem Mutterunternehmen Identcenter Seite an Seite daran, die Personalsuche für Unternehmen auch in schwierigen Zeiten zu erleichtern. Möchten auch Sie mit dem Team von Easy Headhunting zusammenarbeiten? Dann nehmen Sie gerne Kontakt zu Özge Cosar auf, die die Marke leitet.

Die junge Headhunting Agentur versteht sich als Headhunter ohne Schnickschnack. Langwierige Prozesse und viel Drumherum gibt es bei uns nicht – stattdessen arbeiten wir schnell, effizient und vor allem transparent. Unsere Klienten schätzen uns für unsere Flexibilität – alle Leistungspakete können individuell angepasst werden. Easy Headhunting möchte allen Unternehmen die aktive Personalsuche erleichtern.

Kontakt

Easy Headhunting

Özge Cosar

Heinrich-Heine-Allee 38

40213 Düsseldorf

021154263099

kontakt@easy-headhunting.de

http://www.easy-headhunting.de

Bildquelle: Shutterstock:741463573