easy Glow Award 2025 – Würdigung herausragender Reseller-Partner

Essen, 26. Mai 2025 – Der easy Glow Award wird jährlich von der easy software AG an die fünf leistungsstärksten Reseller-Partner im easy Partnernetzwerk vergeben. Mit dieser Award-Initiative zeichnet easy sie für ihr Engagement, ihre herausragenden Leistungen und ihren Beitrag zum Kundenerfolg aus.

Der easy Glow Award ist ein etabliertes Qualitätssiegel im easy Ökosystem. Neben der diesjährigen offiziellen Preisverleihung im Rahmen eines feierlichen Gala-Events unterstreicht er die Reputation der ausgezeichneten Partner im Markt.

Die Preisträger des easy Glow Award 2025 in alphabetischer Reihenfolge:

– COPA Systeme GmbH & Co. KG

– friendWorks GmbH

– HENRICHSEN4easy GmbH

– MAIT Germany GmbH

– One Unity GmbH & Co. KG

Die Bewertungskriterien basieren auf geschäftsrelevanten Faktoren wie Subskriptionsumsatz, Neukundengewinnung, Umsatzwachstum, Conversion Rate und Kundenbindung.

„Unsere Reseller-Partner sind entscheidend für den Erfolg unserer Kunden. Sie treiben die Digitalisierung voran und sorgen für nachhaltiges Wachstum und wirtschaftlichen Erfolg bei unseren Kundenunternehmen. Mit dem easy Glow Award bedanken wir uns bei den Reseller-Partnern, die mit ihren diesjährigen Leistungen herausragende Leistungen in den Award-Kriterien erzielt haben,“ sagt Jan Recker, Director Channel Sales bei easy.

„Unsere Partnerschaftsstrategie basiert auf gegenseitigem Fordern und Fördern, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Die Preisträger des easy Glow Award 2025 haben eindrucksvoll bewiesen, wie wichtig Qualität, Engagement und Kundenzentrierung sind. Wir gratulieren herzlich und freuen uns darauf, sie in ihrem Erfolgskurs weiter zu unterstützen,“ erklärt Martin Fecker, Chief Revenue Officer bei easy.

Stimmen der Gewinner

„Wir freuen uns außerordentlich über diese erneute Auszeichnung. Sie würdigt unser kontinuierliches Engagement mit easy und unterstreicht, dass unsere Leistung sowohl vom Kunden als auch vom Hersteller geschätzt wird.“

Martin Gubo, Geschäftsführer der HENRICHSEN4easy GmbH

„Der easy Glow Award ist für uns ein starkes Zeichen der Wertschätzung. Er motiviert uns, weiterhin Spitzenleistungen für unsere Kunden zu erzielen und bestätigt die langjährige, erfolgreiche Partnerschaft mit easy. “

Axel Schmied, COO der MAIT Gruppe

Über easy:

Als Digitalisierungsexperte und führender ECM-Software-Hersteller steht easy seit 1990 für rechtssichere, digitale Archivierung und effiziente, automatisierte Geschäftsprozesse.

Erstklassige Archivierungs-, ECM-, DMS-, P2P- und HCM-Softwarelösungen & Services bilden das digitale Zentrum für datenbasierte Intelligenz und machen Menschen, Unternehmen und Organisationen erfolgreich. Das in Essen ansässige Unternehmen mit Niederlassungen in Leipzig, und Töchtern in Österreich, Großbritannien und den USA wurde 2020 mehrheitlich von der globalen, technologieorientierten Investmentfirma Battery Ventures übernommen. Unter der Flagge der neuen Führungsmannschaft wurde das Geschäft seitdem strategisch diversifiziert, das Wachstum kontinuierlich ausgebaut sowie die SaaS Transformation vorangetrieben. www.easy.de

Bildquelle: easy software AG