EAC Brandschutzzertifizierung für Russland und EAWU

Eine Reihe von Produktgruppen wie zum Beispiel Anlagen, Maschinen, diverse Kabel, Baumaterialien oder Bodenbelege unterliegt den staatlichen EAC Brandschutzzertifizierung. Ein EAC Brandschutzzertifikat ist eine staatliche Bestätigung, dass die zertifizierten Produkte mit den russischen Brandschutznormen übereinstimmen. Die Sicherheit der Erzeugnisse bezüglich der Feuerresistenz und der Emission giftiger Gase muss garantiert werden. Mit einem EAC Brandschutzzertifikat für Russland wird den deutschen und europäischen Herstellern ermöglicht, die EAC zertifizierten Produkte nach Russland und in die EAWU Staaten zu exportieren.

Die detaillierten Informationen für die EAC Brandschutzzertifizierung für Russland sind in der Verordnung von März 2009 N241 und im Technischen Regelwerk TR EAWU 043/2017 definiert. Die Brandschutzzertifikate werden in der Russischen Föderation nur durch vom russischen MTS Ministerium (Ministerium für Notfälle und besondere Situationen) akkreditierten Institutionen durchgeführt. Die Anforderungen an Sicherheit von Mitteln und Ausrüstungen zum Brandschutz und zur Brandbekämpfung für die EAC Brandschutzzertifizierung werden im Technischen Regelwerk der Zollunion TR EAWU 043/2017 festgelegt.

Durch das Technische Regelwerk TR EAWU 043/2017 – über die Sicherheit von Ausrüstungen zum Brandschutz und der Brandbekämpfung werden einheitliche Vorschriften bzgl. der Sicherheit von Mitteln zum Brandschutz und der Brandbekämpfung in der Eurasischen Wirtschaftsunion festgelegt. Das Technische Regelwerk TR EAWU 043/2017 – über die Sicherheit von Ausrüstungen zum Brandschutz und der Brandbekämpfung dient dem Schutz des Lebens und der Gesundheit und des Eigentums der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Teilnehmerstaaten der Eurasischen Wirtschaftsunion. Außerdem dient das Technische Regelwerk TR EAWU 043/2017 dem Schutz der Umwelt, der Ressourcenschonung und der Gewährleistung von Energieeffizienz.

Mehr Informationen über EAC Brandschutzzertifizierung finden Sie hier: https://www.inorms.de/eac-brandschutz-zertifizierung

Inorms ist Ihr Ansprechpartner für die EAC Zertifizierung.

