E-Sport-Duo sprengt alle Tempolimits: AGON PRO Monitore mit 540 / 390 Hz

Amsterdam, 16. Juli 2024 – AGON by AOC – eine der weltweit führenden Marken für Gaming-Monitore (1) und IT-Zubehör – stellt zwei bahnbrechende Monitore vor, die das kompetitive Gaming auf ein neues Level katapultieren. Der 61,2 cm (24,1″) AGON PRO AG246FK und der 62,2 cm (24,5″) AG256FS setzen Maßstäbe in der E-Sport-Arena! Warum? Weil sie unvergleichliche Bildwiederholraten und eine außergewöhnliche Bildqualität für Profi-Gamer und Enthusiasten bieten.

AG246FK: die Latte liegt bei 540 Hz

Der AGON PRO AG246FK kommt mit einem FHD Ultra-Fast TN-Esports-Panel der neuesten Generation, das eine unglaubliche Bildwiederholrate von 540 Hz bietet – die zurzeit höchste auf dem Markt (2). Das revolutionäre Tempo sorgt für ein extrem flüssiges Gameplay mit minimalster Bewegungsunschärfe. E-Sport-Profis verschafft es den entscheidenden Wettbewerbsvorteil, denn bei 540 Hz wechseln die einzelnen Frames in nur 1,85 ms. Zusammen mit Pixelübergangszeiten von bis zu 0,5 ms GtG sorgt der AG246FK für nahezu sofortige visuelle Aktualisierungen, so dass der Gamer schneller als je zuvor reagieren kann. Als Wide-Colour-Gamut-Monitor mit 99,6 % sRGB- und 94,7 % DCI-P3-Abdeckung sowie DisplayHDR-400-Zertifizierung bietet der AG246FK außerdem eine atemberaubende Farb- und Bildqualität, ohne Kompromisse bei der Leistung.

Nikola „NiKo“ Kovač, ein erfahrener Counter-Strike-Profi von G2 Esports, teilt seine Erfahrungen: „Wenn man so lange wie ich Counter-Strike auf höchstem Niveau spielt, weiß man jeden kleinsten Vorteil, den man bekommen kann, zu schätzen. Und oh Mann – 540 Hz bei 1,85 ms Framerate und 0,5 ms GtG fühlt sich absolut fantastisch an.“

AG256FS: Geschwindigkeit und Farbe bei 390 Hz austariert

Der AGON PRO AG256FS verfügt über ein FHD Fast-IPS-Panel mit bemerkenswerten technologischen Merkmalen, inklusive einer Bildwiederholrate von 390 Hz, überragender Farbwiedergabe, weiten Betrachtungswinkeln und einer beeindruckenden Reaktionszeit von bis zu 1 ms GtG. Dieser Monitor bietet ein perfektes Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit und Bildqualität und ist damit ideal für Gamer, die keine Kompromisse bei der Farbtreue eingehen wollen. Seine 99,1 % sRGB-Gamut-Abdeckung sowie DisplayHDR 400 sorgen für ein lebendiges und intensives Spielerlebnis.

Features für höchste Ansprüche

Beide Monitore verfügen über einen MBR (Motion Blur Reduction)-Modus, der mit Hilfe einer stroboskopischen Hintergrundbeleuchtung eine beeindruckende MPRT von 0,3 ms erreicht. Das Ergebnis sind außergewöhnlich klare Bewegungen auch in schnellsten Spielsituationen. Darüber hinaus sind sie mit Adaptive-Sync-Unterstützung ausgestattet, die ein ruckelfreies Gameplay bei verschiedensten Bildwiederholraten gewährleistet. Die geringe Eingabeverzögerung der Monitore sorgt für eine geradezu unmittelbare Übertragung jeglicher Aktion oder Reaktion des Gamers ins Spielgeschehen – ein entscheidender Faktor bei hochkarätigen Gaming-Turnieren. Zudem verfügen beide Modelle über drei kalibrierte FPS-E-Sport-Modi mit verschiedenen Sättigungs- und Pixel-Overdrive-Einstellungen für eine individuelle Optimierung der Performance.

Jacobo Ramos González, Interim Head of Global Partnerships bei G2 Esports, unterstreicht die Bedeutung von hohen Bildwiederholraten im kompetitiven Gaming: „In der schnelllebigen Welt von Counter-Strike sorgt eine hohe Bildwiederholrate für ein einwandfreies visuelles Feedback und minimiert den Lag. Dies ermöglicht es unseren Spielern, sofort zu reagieren und ein erstklassiges Gameplay aufrechtzuerhalten, was für den Sieg entscheidend ist. Der AG246FK setzt in dieser Hinsicht einen neuen Standard, und wir sind unserem Partner AGON by AOC sehr dankbar, dass er kontinuierlich Ressourcen in die Entwicklung und Implementierung von Spitzentechnologie steckt.“

Beide Monitore stehen auf einem stabilen und dennoch kompakten, dünnen „E-Sport“-Sockel, der es den Spielern ermöglicht, ihre Maus und Tastatur nach ihren Vorlieben zu positionieren. Über den ergonomischen Standfuß lässt sich das Display neigen, drehen und schwenken sowie um 130 mm in der Höhe verstellen. Dieses Design spart nicht nur Platz auf der Stellfläche, sondern erfüllt auch die speziellen Anforderungen professioneller Gamer, die bei schnellen Spielen auf eine präzise Platzierung ihrer Peripheriegeräte angewiesen sind, was ihnen durch den integrierten USB-Hub mit vier USB 3.2-Anschlüssen vereinfacht wird. RGB Light FX ermöglicht die Synchronisation mit anderen AOC Geräten wie Tastatur, Maus oder Headsets und schafft so eine stimmige und beeindruckende Spielatmosphäre. Über einen puckförmigen externen QuickSwitch-Controller, per USB mit dem Monitor verbunden, lassen sich die OSD-Einstellungen oder Presets des Monitors schnell und unkompliziert anpassen.

Cesar Acosta, Produktmanager bei AGON by AOC, kommentiert: „Mit dem AG246FK und dem AG256FS legen wir die Messlatte nicht nur höher – wir definieren sie völlig neu. Diese Monitore stellen die Spitze der Gaming-Display-Technologie dar und bieten Bildwiederholraten und eine Bildqualität, die früher als unmöglich galten. Wir sind stolz darauf, E-Sport-Profis und aufstrebenden Wettkämpfern die Tools an die Hand zu geben, die sie für Spitzenleistungen benötigen.“

Entwickelt für die Elite

Die AGON PRO Reihe richtet sich an die anspruchsvollsten Gamer, die nur das Beste verlangen. Mit ihren hochmodernen Spezifikationen und den bahnbrechenden Bildwiederholraten sind diese Monitore auf professionelle E-Sportler und diejenigen zugeschnitten, die in die obersten Ränge des kompetitiven Gamings aufsteigen wollen.

Ilya „m0NESY“ Osipov, ein professioneller Counter-Strike 2 Spieler von G2 Esports, betont die Auswirkungen auf das Spiel: „Ein perfekt getimter AWP-Schuss geschieht im Bruchteil eines Augenblicks. Mit dem AG246FK-Monitor verschiebt AGON by AOC die Grenzen dort, wo es drauf ankommt. Eine Bildwiederholfrequenz von 540 Hz bedeutet, dass ich auf dem Server noch präziser bin.“

Preise und Verfügbarkeit

Der AGON PRO AG246FK und AG256FS werden ab Mitte August 2024 für 759,00 EUR beziehungsweise 489,00 EUR (jeweils UVP) sowie 759,00 CHF beziehungsweise 489,00 CHF (jeweils UVP; exkl. MwSt. und vRG) erhältlich sein. Beide Modelle kommen mit einer umfassenden 3-Jahres-Garantie von AGON by AOC.

(1) IDC Quarterly Gaming Tracker – Gaming Monitor 2023 Q4

(2) Stand: Juli 2024

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook, Twitter oder Instagram.

