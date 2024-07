E-Rechnungs-Gipfel 2024

Location: Pullman Berlin Schweizerhof

Street: Budapester Str 25

City: 10787 – Berlin (Germany)

Start: 21.10.2024 09:00 Uhr

End: 22.10.2024 17:00 Uhr

Entry: 695.00 Euro (non 19% VAT)

Am 21. und 22. Oktober 2024 findet der E-Rechnungs-Gipfel im Pullman Berlin Schweizerhof statt.

Motto

Countdown zur obligatorischen E-Rechnung

Highlights

+ Die verpflichtende E-Rechnung kommt: Countdown aus Sicht der Wirtschaft

+ Die EU E-Rechnungs-Norm EN16931 im Kontext des Wachstumschancengesetz

+ Einführungsstrategie vor dem Hintergrund von ViDA und E-Rechnung

+ Das B2B-Fitness-Programm für die E-Rechnung: Vorschläge für eine Deutschland-Version

+ Aktueller Regulierungsstand zur E-Rechnung in Europa: Einblicke anhand eines interaktiven Länder-Dashboards

+ Die Zukunft von E-Rechnung und Tax-Reporting in Deutschland: Welche Rolle spielen Plattformen?

+ Wie Künstliche Intelligenz die Arbeitswelt und den Rechnungsprozess für immer revolutionieren wird

+ Best Practices u.a. von METRO und Adolf Würth

Wer sich auf dem E-Rechnungs-Gipfel trifft

Auf dem E-Rechnungs-Gipfel treffen sich Entscheider und Spezialisten aus den Fachbereichen Finanzen / Rechnungswesen / Buchhaltung / Steuern / Controlling / Organisation / Beschaffung / IT von Unternehmen aller Grössenklassen sowie der Öffentlichen Verwaltung aller föderalen Ebenen.

Teilnahmegebühr

Für typische Rechnungsversender und -empfänger aus der Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung, die nicht gleichzeitig Dienstleistungen oder Lösungen rund um die E-Rechnung bzw. damit verbundene Bereiche und Prozesse (Einkauf, Bezahlung, Speicherung, Scanning, Beratung etc.) anbieten, beträgt die Teilnahmegebühr EUR 695.

Die Teilnahmegebühr für Lösungsanbieter und Berater für Rechnungsverarbeitung u.ä. beträgt EUR 2.195.

Weiter Informationen und Anmeldung

https://www.e-rechnungsgipfel.de/

Die Vereon AG veranstaltet hochkarätige Tagungen, Konferenzen und Workshops zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Ausgewiesene Experten aus Forschung, Wissenschaft, Praxis und Politik präsentieren regelmäßig pragmatische Lösungsansätze und wegweisende Trends. Führungs- und Fachkräfte aller Branchen schätzen diese Informationsplattformen zum Wissensausbau, Erfahrungsaustausch und zur Gewinnung wertvoller neuer Kontakte.

Kontakt

Vereon AG

Johannes von Mulert

Hauptstrasse 54

8280 Kreuzlingen

0041 71 677 8700



http://www.vereon.ch

