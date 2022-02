E-Mail-Award 2022: Jetzt einreichen!

E-Mail-Kampagnen aus zwei Kategorien werden ausgezeichnet. Bewerben Sie sich bis zum 14.03.2022.

Noch immer ist die E-Mail der meistgenutzte Kanal für die direkte Kundenkommunikation. Er bietet nicht nur eine bequeme Möglichkeit zur Interaktion, sondern erlaubt es, durch datengetriebenes Marketing, personalisierte Inhalte zu versenden.

Nach dem coronabedingten Ausfall des E-Mail-Awards 2021 ist er in diesem Jahr in alter Frische zurück. Zum mittlerweile achten Mal werden erfolgreiche E-Mail-Kampagnen von Top-Experten der Branche ausgezeichnet. Die Verleihung findet im Zuge des DialogSummit am 03.-04. Mai 2022 in Frankfurt am Main statt.

Der Award wird in zwei Kategorien verliehen: „Lifecycle-Kampagne“ und „E-Mailing“. Die Kategorie „Lifecycle-Kampagne“ prämiert Unternehmen, die es durch die Analyse ihrer Bestandsdaten schaffen, Kunden entlang ihres Lebenszyklus individuell anzusprechen, zu binden und zu reaktivieren. „E-Mailings“ sind im Rahmen spezieller Kampagnen verschickte Mailings, die oft an speziell selektierte Zielgruppen gerichtet sind. Der Award ist eine Initiative des Dienstleisterverzeichnisses marketing-BÖRSE.

Bewertet werden die Kreativität der Idee, die ansprechende Gestaltung und der Erfolg der Maßnahme. Jede Preiskategorie wird von einer Jury aus unabhängigen Experten, Dienstleistern und Anwendern beurteilt.

Ihre E-Mail-Kampagnen können Sie bis zum 14.03.2022 hier einreichen:

https://www.e-mail-award.de/auszeichnung/details/2202-e-mail-award–bis-zum-140322-bewerben/182765

Die Jury:

Karsten Büttner, OnlineMarketingPraxis

Rafael Dudda, Deutscher Fußball-Bund

Kirsten Gabriel, Jahns and Friends

Susanne Gillner, Ebner Media Group

Nikolaus von Graeve, rabbit eMarketing

Joachim Graf, iBusiness.de

Vera Hermes, Journalistin

Frank Kemper, Ebner Media Group

Michaela Koch, BWH Hotel Group

Michael Kornfeld, dialog-mail

Rene Kulka, emarsys

Antje Lindemann, Lampenwelt

Sebastian Pieper, artegic

Melanie Riedel, mr consulting

Melanie Schopper, mailworx

Torsten Schwarz, absolit Consulting

Frank Strzyzewski, XQueue

Urs Thüring, Mayoris

Kai Warstat, Trusted Shops

Petra Wotring, Key-Work Consulting

Nico Zorn, Saphiron

Das Dienstleisterverzeichnis marketing-BÖRSE ist das größte deutschsprachige Spezialverzeichnis für Marketing. Rund 20.000 Anbieter von Außenwerbung über Social Media bis Zielgruppenanalyse sind vertreten. Zu jedem Unternehmen werden Details wie Pressemeldungen, Fachartikel, Verbands-Mitgliedschaften und Auszeichnungen angezeigt. Projektausschreibungen und Stellenangebote sind ebenfalls online. Alle Inhalte werden redaktionell überprüft. Die Fachredaktion steuert auch eigene Inhalte mit ein.

