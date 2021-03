e-dynamics wird part of Think11-Network

Die in 2019 gegründete Marketing- und Ad- Technologie Agentur Think11 GmbH erweitert das Spielfeld und gründet das Think11-Network. Das MarTech-Netzwerk wird in der D/A/CH Region aktiv und positioniert sich ausdrücklich als Kompass für Unternehmen, die im Dschungel der digitalen Transformation in Marketing und Vertrieb ganzheitlich denken und neue Wege beschreiten möchten.

Erster Kooperationspartner wird die e-dynamics GmbH mit Hauptsitz in Aachen werden. e-dynamics ist ein anbieterunabhängiges Beratungsunternehmen für den Bereich Digital Analytics sowie Conversion Optimierung und unterstützt seine Kunden seit 20 Jahren in jeder Projektphase professionell, kompetent und zuverlässig. An den Standorten Aachen und Berlin analysieren und interpretieren die Experten den Datenstrom digitaler Kanäle. Mit ihren wertvollen Handlungsempfehlungen für Vertrieb und Marketing unterstützt e-dynamics bereits heute erfolgreiche Marken wie z.B. Lufthansa, REWE, Continental oder BOSCH und sind ein wertvoller Partner für das Think11 Netzwerk. www.e-dynamics.de

Joachim Lanfermann, Geschäftsführer e-dynamics GmbH

Zu Think11-Network gehören weiter auch die Think11 Operations GmbH, die regiomatch GmbH sowie die virtuelle Digitalkonferenz OMKB, www.omkb.de

Think11 plant, weitere starke Unternehmen in das Netzwerk aufzunehmen, stets mit dem Ziel, optimale Lösungen für die Herausforderungen im Bereich der digitalen Transformation von Marketing und Vertrieb anzubieten. Somit hat das Netzwerk das Potenzial, zum Lösungsanbieter für digitale Marketing- und Vertriebsprozesse zu werden.

“Wir haben den Anspruch, mit diesem Netzwerk von eigenständigen Dienstleistern den aktuellen Anforderungen von Kunden mehr als gerecht zu werden”, sagt Schahab Hosseiny, CEO der Think11 GmbH. “In der heutigen Zeit ist es von entscheidender Bedeutung, Themen schneller umsetzen und beherrschen zu können”.

Think11 ist eine führende Marketing Agentur in D/A/CH. Einige der wertvollsten Marken der Welt setzen auf Think11 Leistungen, weil integriertes digitales Marketing mit tiefgehender Business Intelligence und Technologie den Unterschied macht.

