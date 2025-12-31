e.driver Professional – Theorieprüfung C1/D1

Digitale Theorieprüfungsvorbereitung für die Kategorien C1 und D1 in der Schweiz

e.driver Professional ist ein digitales Lernprogramm zur gezielten Vorbereitung auf die THEORIEPRÜFUNG DER KATEGORIEN C1 UND D1 in der Schweiz. Die Kategorie C1 berechtigt zum Führen von LEICHTEN LASTWAGEN BIS 7,5 TONNEN GESAMTGEWICHT und wird neben beruflichen Anwendungen auch von Privatpersonen, beispielsweise für schwere Camper oder Wohnmotorwagen, benötigt. Die Kategorie D1 gilt für das Führen von Kleinbussen (bis 16 Sitzplätze inkl. Fahrer).

Die THEORIEPRÜFUNG FÜR C1 UND D1 HAT DIE GLEICHE PRÜFUNGSBASIS, auch wenn sich die praktische Prüfung je nach Kategorie unterscheidet. Eine gemeinsame Theorieprüfungsvorbereitung ist daher sinnvoll und effizient.

Die Theorieprüfung für die Kategorien C1 und D1 umfasst unter anderem Themen wie Verkehrsrecht, Fahrzeugtechnik, Sicherheitsvorschriften, Verantwortung beim Führen schwerer Fahrzeuge sowie Arbeits- und Ruhezeiten. Diese Inhalte sind für alle Personen relevant, die Fahrzeuge dieser Kategorien sicher und regelkonform führen möchten.

e.driver Professional arbeitet mit SEHR PRÜFUNGSNAHEN TESTFRAGEN, die laufend auf Basis von Prüfungsrückmeldungen und aktuellen gesetzlichen Vorgaben aktualisiert werden. Ergänzt wird das Fragentraining durch UMFANGREICHES, ILLUSTRIERTES LEKTIONSMATERIAL, das die prüfungsrelevanten Inhalte verständlich erklärt und den Lernenden hilft, Zusammenhänge sicher zu erfassen. Dieses didaktische Lernmaterial geht über eine reine Fragensammlung hinaus und unterstützt den nachhaltigen Lernerfolg.

Für die Kategorien C1 und D1 stellt e.driver Professional ÜBER 570 PRÜFUNGSNAHE TESTFRAGEN MIT EXPERTENKOMMENTAREN zur Verfügung. Diese decken sämtliche relevanten Themenbereiche der Theorieprüfung ab und ermöglichen eine gezielte und strukturierte Vorbereitung.

Produktweit umfasst e.driver Professional MEHR ALS 1000 PRÜFUNGSNAHE TESTFRAGEN MIT EXPERTENKOMMENTAREN, die verschiedene Bereiche der Theorieprüfung und Weiterbildung für Fahrerinnen und Fahrer unterschiedlicher Kategorien abdecken.

Ein adaptives Lernsystem unterstützt die Lernenden dabei, Wissenslücken gezielt zu erkennen. Schwierige Inhalte werden wiederholt, bis sie sicher beherrscht werden, wodurch eine effiziente und zielgerichtete Prüfungsvorbereitung ermöglicht wird.

ZU DEN ZENTRALEN MERKMALEN VON E.DRIVER PROFESSIONAL FÜR DIE KATEGORIEN C1 UND D1 GEHÖREN

– über 570 sehr prüfungsnahe Testfragen für die Theorieprüfung C1/D1

– umfangreiches, illustriertes Lektionsmaterial zur Wissensvermittlung

– laufende Aktualisierung der Inhalte bei Gesetzesänderungen und Prüfungsfeedback

– adaptives Lernsystem zur individuellen Wissensvertiefung

– Web- und App-basierter Zugriff für flexibles Lernen

Weitere Informationen zur Theorieprüfungsvorbereitung für die Kategorien C1 und D1 mit e.driver Professional finden sich auf der Produktseite

ÜBER E.DRIVER PROFESSIONAL

e.driver Professional ist ein digitales Lernprogramm zur Vorbereitung auf Theorieprüfungen und Weiterbildungen für Fahrerinnen und Fahrer in der Schweiz. Das Programm bietet sehr prüfungsnahe Lerninhalte, umfangreiches didaktisches Lektionsmaterial und unterstützt die Vorbereitung auf LKW-, Bus-, Taxi-, CZV- und ADR-SDR-Prüfungen.

Das Schweizer Unternehmen e-university – Walter Systems AG entwickelt und vertreibt seit mehreren Jahren digitale Lernprogramme für die Prüfungsvorbereitung. Zum Portfolio gehören interaktive Lernlösungen für Theorieprüfungen in den Bereichen Auto, Motorrad, LKW, Bus, CZV, Taxi, Mofa und E-Bike sowie für Traktor- und Baumaschinenprüfungen in der Schweiz.

Kontakt

Walter Systems AG

Beat Walter

Morgenstrasse 129

3018 bern

+41319984171



http://www.e-university.ch

