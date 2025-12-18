e.driver – Lernprogramm für Mofa- und E-Bike-Theorie

Digitale Vorbereitung auf die Theorieprüfung Kategorie M in der Schweiz mit OFFIZIELLEN PRÜFUNGSFRAGEN für Mofas und E-Bikes

e.driver ist ein digitales Lernprogramm zur Vorbereitung auf die THEORIEPRÜFUNG DER KATEGORIE M in der Schweiz. Diese Kategorie umfasst MOFAS SOWIE PRÜFUNGSPFLICHTIGE E-BIKES. Das Lernprogramm verwendet DIE OFFIZIELLEN PRÜFUNGSFRAGEN DER STRASSENVERKEHRSÄMTER.

Gerade für junge Lernende und Einsteiger ist es wichtig, mit DEN ORIGINALEN PRÜFUNGSFRAGEN zu lernen, die auch an der offiziellen Theorieprüfung gestellt werden. e.driver bereitet gezielt mit diesen Fragen auf die Prüfung der Kategorie M vor.

Neben den offiziellen Prüfungsfragen vermittelt e.driver die Grundlagen des sicheren und regelkonformen Verhaltens im Strassenverkehr.

ZU DEN WICHTIGSTEN MERKMALEN VON E.DRIVER GEHÖREN

– LERNEN MIT DEN OFFIZIELLEN PRÜFUNGSFRAGEN DER SCHWEIZER STRASSENVERKEHRSÄMTER

– integrierte WEBINAR-UNTERRICHTSEINHEITEN

– strukturierte Vorbereitung auf die THEORIEPRÜFUNG KATEGORIE M

– verständlich aufgebaute Lerninhalte

– 3D-FAHRSIMULATOR IN DER RETAIL-VERSION

– flexibles Lernen unabhängig von Zeit und Ort

Weitere Informationen zur Mofa- und E-Bike-Theorieprüfung (Kategorie M) mit e. driver

Über e.driver

e.driver ist ein digitales Lernprogramm zur Vorbereitung auf die Theorieprüfung für Auto-, Motorrad- sowie Mofa- und E-Bike-Lenker (Kategorie M) in der Schweiz. Das Programm basiert auf den offiziellen Prüfungsfragen der Strassenverkehrsämter und kombiniert strukturierte Theorieinhalte, digitale Lernformate und praxisnahe Elemente.

Das Schweizer Unternehmen e-university – Walter Systems AG ist seit Jahren mit verschiedenen Lernprogrammen erfolgreich auf dem Markt. Im Portfolio der Firma befinden sich interaktive Prüfungsvorbereitungen zu Fahrprüfungen für Auto, LKW Bus, Taxi und Motorrad und Mofas / E-Bikes.

Kontakt

Walter Systems AG

Beat Walter

Morgenstrasse 129

3018 bern

+41319984171



http://www.e-university.ch

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.