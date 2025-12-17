e.driver – Lernprogramm für die Autotheorieprüfung

Digitales Lernprogramm zur Vorbereitung auf die Autotheorieprüfung in der Schweiz mit strukturierten Inhalten, Webinaren und optionalem 3D-Fahrsimulator

e.driver ist ein digitales Lernprogramm zur Vorbereitung auf die AUTOTHEORIEPRÜFUNG (KATEGORIE B) in der Schweiz. Das Angebot richtet sich an Fahrschülerinnen und Fahrschüler, die sich strukturiert, praxisnah und flexibel auf die offizielle Theorieprüfung vorbereiten möchten.

Viele Lernangebote für die Autotheorie konzentrieren sich auf reine Fragensammlungen und setzen stark auf Auswendiglernen. e.driver verfolgt einen erweiterten Lernansatz und legt den Fokus auf VERSTÄNDNIS, ANWENDUNG UND PRÜFUNGSSICHERHEIT.

Das Lernprogramm kombiniert digitale Theorieinhalte mit praxisnahen Elementen und unterstützt Lernende dabei, Verkehrsregeln nachhaltig zu verstehen.

ZU DEN WICHTIGSTEN MERKMALEN VON E.DRIVER GEHÖREN:

– integrierte WEBINAR-UNTERRICHTSEINHEITEN

– strukturierte Vorbereitung auf die AUTOTHEORIEPRÜFUNG

– didaktisch aufgebaute Lerninhalte-

-3D-FAHRSIMULATOR IN DER RETAIL-VERSION

– flexibles Lernen unabhängig von Zeit und Ort

Weitere Informationen zur Vorbereitung auf die Autotheorieprüfung mit e.driver finden sich auf der Produktseite

Über e.driver

e.driver ist ein digitales Lernprogramm zur Vorbereitung auf die Theorieprüfung für Auto-, Motorrad- sowie Mofa- und E-Bike-Lenker (Kategorie M) in der Schweiz. Das Produkt kombiniert strukturierte Theorieinhalte, digitale Lernformate, integrierte Webinar-Unterrichtseinheiten und praxisnahe Elemente.

Das Schweizer Unternehmen e-university – Walter Systems AG ist seit Jahren mit verschiedenen Lernprogrammen erfolgreich auf dem Markt. Im Portfolio der Firma befinden sich interaktive Prüfungsvorbereitungen zu Fahrprüfungen für Auto, LKW Bus, Taxi und Motorrad und Mofas / E-Bikes.

Kontakt

Walter Systems AG

Beat Walter

Morgenstrasse 129

3018 bern

+41319984171



http://www.e-university.ch

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.