E-Commerce-Trends in Deutschland

KI, Quick-Commerce und Omnichannel prägen die Zukunft des Online-Handels

Packlink, eine führende Logistikplattform für E-Commerce und KMU, hebt die wichtigsten Trends im Bereich Delivery und Retail hervor, die die Branche im Jahr 2025 prägen werden. Dazu gehören die zunehmende Integration von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen im Einzelhandel, der rasante Anstieg des Quick-Commerce (Q-Commerce), der durch die Nachfrage der Verbraucher nach schnelleren Lieferungen angetrieben wird, und die zunehmende Bedeutung von Omnichannel-Strategien, die Online- und Offline-Einkaufserlebnisse miteinander verbinden. Mit den sich wandelnden Verbrauchererwartungen und dem rasanten technologischen Fortschritt erlebt die Einzelhandelslandschaft einen transformativen Wandel.

Künstliche Intelligenz und Machine Learning im Handel

Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen im Einzelhandel verändern weiterhin die Abläufe, von der Verbesserung der Personalisierung bis zur Optimierung der Logistik. Ein Bericht von KPMG aus dem Jahr 2024 zeigt, dass deutsche Händler KI für Category Management, Einkauf, Logistik, Warenplanung und Supply Chain Management nutzen. Außerdem zeigt ein Bericht von 2024, dass 72 % der Unternehmen weltweit KI in mindestens eine Geschäftsfunktion integriert haben. Diese Technologien ermöglichen es Einzelhändlern, Kundenerlebnisse individuell zu gestalten, die Nachfrage vorherzusagen und die Bestandsverwaltung zu optimieren.

Quick Commerce (Q-Commerce)

Der Aufstieg von Quick-Commerce spiegelt die wachsende Nachfrage nach schnelleren Lieferdiensten wider. Verbraucher in städtischen Gebieten erwarten heute Lieferungen innerhalb von Stunden. In Deutschland wird für den Quick-Commerce-Markt eine jährliche Wachstumsrate von 8,37 % prognostiziert, so dass er bis 2029 ein Volumen von 1,60 Milliarden US-Dollar erreichen wird. „Der E-Commerce-Sektor befindet sich in einer entscheidenden Phase. Einzelhändler müssen sich auf Innovationen einlassen, um die Anforderungen der Verbraucher an Geschwindigkeit, Komfort und Sicherheit zu erfüllen“, sagt Noelia Lázaro, Marketing Director bei Packlink. „Unsere Lösungen unterstützen Einzelhändler, indem sie sie mit mehreren Kurierdiensten verbinden und ein zentrales Versandmanagement ermöglichen. Diese Tools ermöglichen es den Unternehmen, schnellere und zuverlässigere Lieferoptionen anzubieten und so wettbewerbsfähig zu bleiben.“

Omnichannel-Handel

Die nahtlose Integration von Online- und Offline-Verkaufskanälen bleibt eine Priorität für Einzelhändler. Nur 12% der Deutschen kaufen ausschließlich in Geschäften ein, während 20% ausschließlich online einkaufen. Darüber hinaus suchen 26 % der Deutschen online nach Produkten, kaufen aber im Laden, was das Zusammenspiel der Kanäle verdeutlicht. Die Mehrheit der Verbraucher setzt auf Omnichannel-Optionen, wobei 40 % der Kundeninteraktionen im deutschen Online-Handel einen physischen Touchpoint beinhalten. Online-Verkäufe, die mit Interaktionen im Laden verbunden sind, tragen 41,5 Milliarden Euro zum Markt bei. Kategorien wie Elektronik (36 %) und Spielwaren (27 %) dominieren den Online-Kauf, während Schönheitsprodukte (36 %) und Heimwerker-/Gartenartikel (33 %) häufiger in physischen Geschäften gekauft werden.

Während sich der E-Commerce-Sektor weiterentwickelt, müssen Einzelhändler an der Spitze bleiben und innovative Logistiklösungen anbieten, die es Unternehmen ermöglichen, die Anforderungen eines dynamischen Marktes zu erfüllen. Durch den Einsatz von Technologie und das Verständnis der Verbraucherpräferenzen hilft Packlink seinen Partnern, die Zukunft der Logistik und des Handels mit Zuversicht zu meistern.

Packlink wurde 2012 als Plattform für den Vergleich von Paketzustellungen und Vertragsabschlüssen für Privatpersonen und Unternehmen gestartet. Mit dem beeindruckenden E-Commerce-Boom hat Packlink ein rasantes Wachstum erlebt. Mittlerweile ist das Unternehmen in mehreren europäischen Märkten tätig und bietet mehr als 300 Transportdienstleistungen und Versandtechnologien für KMUs und Großunternehmen an, die dafür sorgen, dass sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen Zeit und Geld für den Transport von Waren sparen. Das Ziel von Packlink ist den Versand für Verbraucher, Unternehmen und E-Commerces auf der ganzen Welt einfach und transparent zu gestalten.

Im Jahr 2016 entwickelte Packlink sein neues Tool für Unternehmen: Packlink PRO. Durch eine Spitzentechnologie, die den Logistikprozess automatisiert und die Integration mit Online-Shops erlaubt, ist es möglich, die Verwaltung von Sendungen zu vereinfachen, indem das Angebot der wichtigsten Transportunternehmen zusammengefasst wird, so dass die Benutzer Zeit und Geld sparen können. Ziel ist es, kleinen und mittleren E-Commerces, Verkäufern auf Marktplätzen und Entwicklern den Versandprozess zu erleichtern, um Packlink in der Logistik zu einem Verbündeten zu machen, der in verschiedene Plattformen integriert werden kann.

Bildquelle: Mark Konig @ Unsplash