DYU stellt das C6 PRO Elektrofahrrad vor: Eine Mischung aus Komfort und Leistung

DYU stellt das C6 PRO vor, das sowohl für den Stadtverkehr als auch für Freizeitfahrten geeignet ist.

Zusammenfassung: DYU freut sich, die Einführung seines neuen Elektrofahrrads, des C6 PRO, bekannt zu geben. Das C6 PRO bietet ein komfortables und effizientes Fahrerlebnis und ist mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattet, die sowohl die Bedürfnisse von Pendlern als auch von Freizeitfahrern erfüllen.

DYU ist stolz darauf, das C6 PRO vorzustellen, die neueste Ergänzung seiner Produktlinie von Elektrofahrrädern. Dieses Modell ist so konzipiert, dass es ein zuverlässiges und angenehmes Fahrerlebnis bietet, was es zu einer geeigneten Wahl für verschiedene Fahrszenarien macht, einschließlich Pendeln in der Stadt und gemütliche Fahrten.

Die wichtigsten Merkmale des DYU C6 PRO:

Robuster und langlebiger Rahmen: Das C6 PRO verfügt über einen 26-Zoll-Eisenrahmen, der für seine Haltbarkeit und Stabilität bekannt ist. Diese robuste Konstruktion sorgt für eine stabile Fahrt auf verschiedenen Terrains, die Verbesserung der gesamten Fahrerlebnis. Leistungsstarker Motor und effizienter Akku: Das Fahrrad ist mit einem 48V/500W Hinterradnabenmotor ausgestattet, der eine Höchstgeschwindigkeit von 32 km/h ermöglicht. Der herausnehmbare 48V 10AH Lithium-Akku bietet eine Reichweite von bis zu 40 km mit einer einzigen Ladung und ist somit ideal für tägliche Pendelfahrten und längere Fahrten.

3. Zuverlässiges Bremssystem: Die Sicherheit steht beim C6 PRO im Vordergrund, denn er ist mit mechanischen Scheibenbremsen ausgestattet. Diese Bremsen bieten eine zuverlässige Bremsleistung und sorgen für Sicherheit unter verschiedenen Fahrbedingungen.

4. Komfortables Fahrerlebnis: Bei der Entwicklung des C6 PRO wurde besonderer Wert auf den Fahrerkomfort gelegt. Es verfügt über einen ergonomischen Sattel und einen verstellbaren Lenker, der sich an unterschiedliche Körpergrößen und Vorlieben des Fahrers anpasst. Die Federgabel sorgt für zusätzlichen Komfort, indem sie Stöße von rauen Oberflächen absorbiert.

5. Praktische Ergänzungen: Das Fahrrad verfügt über praktische Funktionen wie einen vorderen Korb und einen hinteren Gepäckträger, die den Transport von wichtigen Gegenständen während der Fahrt erleichtern. Der LED-Frontscheinwerfer verbessert die Sichtbarkeit bei Nachtfahrten und sorgt für eine sichere Fahrt.

6. Benutzerfreundliches Interface: Das kompakte LED-Display zeigt wichtige Informationen wie Geschwindigkeit, Batteriestand und zurückgelegte Strecke an. Dank dieser benutzerfreundlichen Schnittstelle kann der Fahrer seine Fahrt leicht überwachen.

Zitat von DYU: “Wir sind begeistert, mit dem C6 PRO ein Fahrrad auf den Markt zu bringen, das Komfort, Leistung und Zweckmäßigkeit vereint„, so Andy, Sales Director bei DYU. “Das C6 PRO wurde entwickelt, um die Bedürfnisse von Pendlern und Freizeitfahrern in der Stadt zu erfüllen und bietet ein zuverlässiges und angenehmes Fahrerlebnis. „

Zielpublikum: Das DYU C6 PRO ist ideal für Verbraucher im mittleren Preissegment zwischen 25 und 50 Jahren, sowohl für Männer als auch für Frauen. Es ist perfekt für Stadtpendler, Freizeitradler und alle, die ein praktisches und stylisches eBike suchen.

Fahrszenarien:

Pendeln in der Stadt: Befahren Sie die Straßen der Stadt mit Leichtigkeit und Effizienz.

Befahren Sie die Straßen der Stadt mit Leichtigkeit und Effizienz. Freizeitsport: Genießen Sie gemütliche Fahrten in Vorstädten und ländlichen Gebieten.

Marktposition und Preisgestaltung: Das DYU C6 PRO ist als Elektrofahrrad der Mittelklasse positioniert und bietet mit seiner Kombination aus robustem Design und praktischen Funktionen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die empfohlenen Verkaufspreise sind:

£799

€999

$999

Verfügbarkeit: Der C6 PRO ist ab sofort auf der DYU Website und bei autorisierten Händlern erhältlich. Für weitere Informationen und um eine Bestellung aufzugeben, besuchen Sie die official DYU website.

