DYU feiert Deutschlandpremiere: Mit Mini-E-Bike D3S und Power-Bank-Bike SP1 startet eine neue Ära urbaner Mobilität

Während der IFA veranstaltete die globale E-Bike-Marke DYU im Zentrum Berlins ihre Produktvorstellung 2025 unter dem Motto „Discover Your Universe 2025“. Vorgestellt wurden zwei neue Modelle: das neu überarbeitete D3S, speziell für den deutschen Markt entwickelt, sowie das bahnbrechende Power-Bank-E-Bike SP1 – ein faltbares Modell mit abnehmbarem Batteriesystem, das von einer Super-Powerbank betrieben wird. Beide Neuheiten verbinden Design, Mobilität und Funktionalität und bieten städtischen Pendlern eine noch leichtere und effizientere Art der Fortbewegung.

Berlin als Bühne für den nächsten Schritt von DYU

Berlin gilt als eine der innovativsten Städte Europas und als Vorreiter nachhaltiger Mobilität. Als Austragungsort der größten europäischen Elektronikmesse IFA war die Hauptstadt der ideale Schauplatz, um den Markteintritt von DYU in Deutschland zu feiern – gemeinsam mit internationalen Medien, Partnern und Gästen.

– Neuheit 1: DYU D3S – stilvoll, kompakt und ideal für den urbanen Alltag –

Seit seiner Einführung erfreut sich die DYU-D-Serie weltweiter Beliebtheit – mit über 500.000 verkauften Einheiten, u. a. über Partner wie Costco in den USA. Das neu überarbeitete D3S knüpft an diesen Erfolg an und wurde speziell für den deutschen Markt angepasst. Es bietet ein optimiertes Design und ein verbessertes Fahrgefühl:

– Faltbares Design: Schnell und einfach zusammenklappbar, ideal für Pendler und 4+2-Mobilitätslösungen (Auto + Fahrrad)

– Mehr Sicherheit: Im Vergleich zu E-Scootern stabilere Bauweise, kürzere Bremswege und sichereres Fahrerlebnis – besonders für Jugendliche und Einsteiger geeignet

– Markantes Design: Inspiriert von der geschwungenen Form eines Delfins, stilvoll und unverwechselbar

– Leicht & robust: Kompaktes Rahmendesign, vom SGS-Hochleistungslabor getestet – langlebig und einfach zu transportieren

– Preisrevolution: Für nur 549 EUR UVP ermöglicht das D3S vielen Menschen den Einstieg in die E-Mobilität

„Mit dem D3S haben wir unser Produkt erstmals in Deutschland vorgestellt und ein begeistertes Feedback erhalten“, sagt Simon Li, Co-Founder & COO bei DYU. „Es ist klein, smart und macht urbane Mobilität zugänglich für alle. Wir verstehen uns als Rising Star in der E-Bike-Welt und wollen die Art, wie Menschen sich in der Stadt bewegen, nachhaltig verändern.“

– Neuheit 2: Super-Powerbank-E-Bike SP1 – das Powerbank-betriebene Pendlerbike –

„Steve Jobs hat den iPod mit dem Handy kombiniert und so das iPhone erfunden. Nun kombiniert DYU die Powerbank mit dem Fahrrad – und hat so das Power-Bank-E-Bike SP1 entwickelt“, erklärte Frank Rösner, Chief Brand Officer von DYU.

Das SP1 ist ein leichtes, faltbares E-Bike für den Stadtverkehr, angetrieben von einer Super-Powerbank, die das Fahrrad im Handumdrehen in ein E-Bike verwandelt. Mit nur 15 kg, abnehmbarem Akkusystem und innovativem Design ist es ein Meilenstein der Mikromobilität. Die Markteinführung in Europa ist für Frühjahr 2026 geplant.

Highlights des SP1:

– Powerbank-Antrieb: Zwei kompakte „Super-Powerbanks“ (LG-Zellen, BMS-System) lassen sich in einer Sekunde ein- und ausstecken, je 120 Wh Kapazität, flugtauglich und tragbar

– Doppelfunktion: Akkus laden nicht nur das E-Bike, sondern auch Smartphones und Geräte

– Faltbar & leicht: Rahmen aus 3D-geschmiedetem Aluminium, cleanes Design ohne Schweißnähte, nur 15 kg Gewicht

– Reichweite & Flexibilität: Mit zwei Akkus bis zu 50 km Reichweite – perfekt für Kurzstreckenpendler und Reisen

– Mehr Sicherheit im Vergleich zu E-Scootern –

DYU betont die Sicherheitsvorteile seiner Bikes: Im Gegensatz zu E-Scootern verfügen DYU-E-Bikes über größere Räder, niedrigeren Schwerpunkt und kürzere Bremswege – Faktoren, die im Stadtverkehr entscheidend sind. Laut Statistischem Bundesamt (Destatis) gab es allein 2024 rund 12.000 Unfälle mit E-Scootern in Deutschland. Das D3S und das SP1 setzen hier ein Zeichen für mehr Sicherheit und Fahrstabilität.

– Ein wichtiger Schritt für den deutschen Markt –

Der europäische E-Bike-Markt wächst rasant, Deutschland gilt als Kernmarkt und als weltweit führender Absatzmarkt für E-Bikes. Die Berliner Produktvorstellung markiert für DYU einen entscheidenden Meilenstein. Mit dem D3S und dem Power-Bank-E-Bike SP1 erweitert die Marke ihre Modellpalette und gibt der nachhaltigen Mobilität neue Impulse.

„Deutschland ist das Herzland der europäischen Fahrradkultur und steht für Innovation und Qualität. Mit unseren leichten, stilvollen und praktischen E-Bikes möchten wir deutschen Nutzerinnen und Nutzern ein einfacheres und umweltfreundlicheres Stadterlebnis bieten“, ergänzt Frank Rösner, Chief Brand Officer DYU Deutschland.

– Globale Stärke, lokale Premiere –

DYU wurde 2016 gegründet und hat sich in weniger als zehn Jahren von einem Start-up zu einem globalen Innovator entwickelt. Heute ist die Marke in über 60 Ländern aktiv, hat bereits über 1,5 Millionen E-Bikes verkauft und zählt internationale Handelsriesen wie Costco und Walmart zu ihren Partnern. DYU betreibt vier große Produktionsstätten in China, Kambodscha und Tschechien mit einer jährlichen Kapazität von rund 500.000 Einheiten. Das Unternehmen hält über 100 Patente und wurde 2023 unter die Top 50 MeetBrands gewählt.

Über DYU

DYU wurde 2016 gegründet; der europäische Hauptsitz befindet sich in Den Haag (Niederlande). Das Unternehmen hat sich auf smarte Elektromobilitätslösungen spezialisiert und möchte die urbane Mobilität neu definieren. Heute sind DYU-Produkte in Europa, Nordamerika und Asien erfolgreich etabliert; Niederlassungen gibt es in Deutschland, Großbritannien und den USA. Bislang wurden weltweit über 1,5 Millionen Einheiten verkauft – ein Beleg für das Vertrauen und die Beliebtheit der Marke.

