DYSTOPINGO: Ein innovatives Literatur-Event – Dystopie meets Bingo

Die AutorInnen Josephine Becker, Franziska Szmania und Christoph Zachariae haben gemeinsam mit dem Print-on-Demand-Verlag LUCID DREAMS ein außergewöhnliches Erlebnis für alle Fans dystopischer und fantastischer Geschichten geschaffen: DYSTOPINGO, eine einzigartige Fusion aus Literatur-Quiz und Glücksspiel.

Die Faszination dystopischer Welten trifft auf klassisches Bingo

Die VeranstalterInnen sind keine Unbekannten in der Welt der dystopischen Literatur: Christoph Zachariae, aufmerksamen Lesern bekannt durch die ÖDLAND-Reihe, Josephine Becker und Franziska Szmania sind nicht nur AutorInnen, sondern auch begeisterte SpielerInnen. Mit DYSTOPINGO haben sie ihre Leidenschaften kombiniert.

„Mit DYSTOPINGO vereinen wir die Welten unserer Dystopien mit dem Nervenkitzel des Bingospiels. Ein interaktives Literatur-Event!“, so die VeranstalterInnen.

Den TeilnehmerInnen werden während des Spiels Fragen zu den Büchern der AutorInnen gestellt, mit richtigen Antworten spielen sie die Glückszahlen frei. Die Gewinne? Natürlich die Bücher der AutorInnen!

Zur Feier des neuen Bandes der ÖDLAND-Reihe

Nicht ohne Grund fällt der Startschuss für DYSTOPINGO am Montag, den 13.10.2025 um 19:00. Nur einen Tag später, am 14.10.2025, erscheint der sechste Band der ÖDLAND-Reihe: Die Zitadelle.

„Wir feiern den Launch mit einem besonderen Event“, erklärt Christoph Zachariae.

Die Veranstaltung findet rein digital statt. Sowohl die Erklärung der Regeln als auch das eigentliche Spiel werden auf den Instagram-Kanälen der AutorInnen @josephine_becker_autorin, @franziska_szmania und @lucid_dreams_zac übertragen.

Neben dem ungewöhnlichen Spielprinzip ist auch die Kooperation der AutorInnen bemerkenswert. 2026 werden sie sich auf der Leipziger Buchmesse erstmals einen Stand teilen – ein weiterer Schritt in der Zusammenarbeit, die mit DYSTOPINGO begonnen hat.

LUCID DREAMS ist ein Print-on-Demand-Verlag, der sich auf dystopische und fantastische Taschenbücher und E-Books spezialisiert hat. Bekanntheit erlangte der Verlag insbesondere durch die ÖDLAND-Reihe und die DreamWalker-Trilogie. Mit einer Balance aus eigenwilligen Ideen und hochwertigem Schreibstil präsentiert LUCID DREAMS fesselnde Geschichten, die den Leser von der ersten Seite an in ihren Bann ziehen.

