Dynatrace: Höchste Bewertungen bei vier von fünf Use Cases im Gartner Report 2021

Critical Capabilities für Application Performance Monitoring

App Performance Monitoring und Observability in modernen Multi-Cloud-Umgebungen

München, 19. April 2021 – Dynatrace, die “Software Intelligence Company”, hat die höchsten Bewertungen bei vier von fünf Use Cases im Gartner-Report “Critical Capabilities for Application Performance Monitoring” (APM) erreicht. Dabei wurden Lösungen von 16 Anbietern auf den Gebieten Business Analysis, Root Cause Analysis, IT Services Monitoring und App Debugging Distributed Profiling verglichen.

Dynatrace erreichte Platz 1 bei den Use CasesDevOps/AppDev, SRE/CloudOps, IT Operations und Digital Experience Monitoring sowie Platz 2 bei Application Owner/Line of Business. Ein kostenfreies Exemplar der Studie ist hier erhältlich.

“Wir freuen uns, dass wir erneut diese Anerkennung von Gartner erhalten haben, und wir sind unseren Kunden, Partnern und dem Dynatrace F&E-Team für die Unterstützung dankbar”, sagt Steve Tack, SVP of Product Management bei Dynatrace. “BizDevSecOps-Teams benötigen diese wichtigen Funktionen, um in modernen Multi-Cloud-Umgebungen Observability zu gewährleisten, die Cloud-Komplexität zu reduzieren und konsistent außergewöhnliche Ergebnisse für ihre Unternehmen und Kunden zu liefern. Es ist eine Herausforderung, diese Funktionen automatisch, umfassend und mit nahezu null Aufwand bereitzustellen.

Im Gegensatz zu Lösungen, die einfach nur Daten sammeln, benötigen Teams eine Plattform, die eine leistungsstarke AIOps-Engine, kontinuierliche Automatisierung und die umfassendsten Observability-Daten kombiniert – einschließlich Metriken, Traces, Protokolle sowie Daten der User Experience und die neuesten Open-Source-Standards. Wir glauben, dass das Erreichen der höchsten Gesamtbewertung bei diesen kritischen Funktionen und der Spitzenplatz in 4 von 5 Use Cases die Stärken unserer All-in-One Observability-Plattform mit Automatisierung und Intelligenz im Kern widerspiegelt – sowie die Art und Weise, wie wir weltweit größte Unternehmen dabei unterstützen, die digitale Transformation erfolgreich umzusetzen.”

Diese Studie ergänzt den 2021 Gartner Magic Quadrant for Application Performance Monitoring, in dem Dynatrace zum elften Mal in Folge als Leader eingestuft wurde und sowohl bei “Ability to Execute” als auch “Completeness of Vision” die höchste Position einnimmt. Ein kostenfreies Exemplar dieses Berichts ist hier erhältlich.

Gartner Disclaimer

Gartner, Critical Capabilities for Application Performance Monitoring, Padraig Byrne, Federico De Silva und Josh Chessman, 14. April 2021.

Gartner, Magic Quadrant for Application Performance Monitoring, Federico De Silva, Padraig Byrne und Josh Chessman, 9. April 2021. Vor 2015 wurde Dynatrace als Compuware geführt. Dynatrace wurde nach der Privatisierung von Compuware im Dezember 2014 aus Compuware ausgegliedert.

Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungs-Publikationen dargestellt sind, und empfiehlt Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Forschungs-Publikationen von Gartner bestehen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sind nicht als Tatsachenaussagen zu verstehen. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich aller Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Dynatrace

Dynatrace liefert Software-Intelligenz, um die Komplexität der Cloud zu vereinfachen und die digitale Transformation zu beschleunigen.Mit automatischer und intelligenter hochskalierbarer Observability liefert unsere All-in-One-Plattform präzise Antworten über die Performance und Sicherheit von Anwendungen, die zugrunde liegende Infrastruktur und die Erfahrung aller User. Dadurch können Unternehmen Innovationen schneller vorantreiben, effizienter zusammenarbeiten und mit deutlich weniger Aufwand Mehrwert generieren. Aus diesem Grund vertrauen viele der weltweit größten Unternehmen Dynatrace® bei der Modernisierung und Automatisierung des Cloud-Betriebs, der schnelleren Veröffentlichung besserer Software und der Bereitstellung konkurrenzloser digitaler Erfahrungen.

