Dynatrace ernennt Alexander Zachow zum Regional Vice President EMEA Central / D-A-CH

München, 10. Januar 2023 – Dynatrace, die „Software Intelligence Company“, hat Alexander Zachow zum neuen Regional Vice President (RVP) EMEA Central ernannt, um das Wachstum des Unternehmens in dieser Region weiter voranzutreiben. Zachow blickt auf über 10 Jahre Berufserfahrung in verschiedenen Führungspositionen in der IT-Branche zurück. Er arbeitete unter anderem in leitender Position bei Akamai Technologies und Snowflake.

„Wir leben in einer turbulenten Zeit, bei der der Bedarf von automatisierter, intelligenter Observability für Unternehmen noch nie so groß war wie heute: Die fortschreitende digitale Transformation in allen Branchen führt zu einer Explosion von Daten und Kosten“, sagt Alexander Zachow. „Dynatrace unterstützt die größten Unternehmen der Welt dabei ihre digitale Transformation zu beschleunigen, dank Software die perfekt funktioniert. Somit verschaffen wir unseren Kunden einen erheblichen Wettbewerbsvorteil. Es ist mir ein großes Anliegen, Unternehmen aus allen Branchen, die Vorteile von Dynatrace aufzuzeigen und sie bei der digitalen Transformation zu unterstützen. Cloud done right.“

Dynatrace (NYSE: DT) sorgt dafür, dass Software weltweit perfekt funktioniert.Unsere einheitliche Software-Intelligence-Plattform kombiniert breite und tiefe Observability und kontinuierliche Run-Time Application-Security mit den fortschrittlichsten AIOps, um Antworten und intelligente Automatisierung aus grossen Datenmengen zu liefern. Dies ermöglicht es Unternehmen, den Cloud-Betrieb zu modernisieren und zu automatisieren, Software schneller und sicherer bereitzustellen und makellose digitale Erlebnisse zu gewährleisten. Aus diesem Grund vertrauen die größten Unternehmen der Welt Dynatrace®, um die digitale Transformation zu beschleunigen.

