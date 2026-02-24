dynarep ist erster Ansprechpartner

bei individuellen Kunststoffgehäusen und der Produktentwicklung

Ob seriennaher Prototyp, Kleinserie oder Großbestellung – wer nach individuellen und hochwertigen Kunststoffgehäusen oder speziellen Bauteilen sucht, kommt am Gautinger Spezialisten dynarep nicht vorbei.

„In der heutigen Zeit mit unterbrochenen Lieferketten, Insolvenzen, Zeit- und Kostendruck ist es wichtig, einen Lieferanten zu haben, der zuverlässig und schnell liefern kann – und auch individuelle Lösungen bietet“, sagt Marcus Riffa, Geschäftsführer von dynarep.

Individuelle Gehäuse für jeden Anwendungsfall:

Vom Monitor- und Displaygehäuse über Tisch- und Pultgehäuse bis zu Wandgehäusen und Terminalgehäusen: dynarep passt Kunststoffgehäuse gezielt an die Anforderungen seiner Kunden an. „Auf Basis von rund 40 unterschiedlichen Grundmodellen können wir für jeden Bedarf individuelle Produkte herstellen“, sagt Marcus Riffa. Zudem entwickelt dynarep mithilfe der Faltbiegetechnik komplett neue Gehäuselösungen – passgenau für Anwendung, Design und Funktion.

Prototypen, Kleinserien und Sonderanfertigungen:

Für spezielle Anforderungen setzt dynarep ergänzend zur Faltbiegtechnik auf additive Fertigung. Einzelne Bauteile und Gehäuseteile entstehen im 3D-Druck – ideal für Prototypen und Kleinserien. „Bereits in frühen Entwicklungsphasen fertigen wir seriennahe Musterbauteile ohne kostenintensive Werkzeuge. So können Konstrukteure Designs frühzeitig prüfen, optimieren und Entwicklungszyklen deutlich verkürzen“, erklärt Riffa.

Damit nicht genug: Steht ein Produkt kurz vor dem Markteintritt, aber die geplanten Stückzahlen bewegen sich noch im niedrigen oder mittleren vierstelligen Bereich, übernimmt dynarep die Fertigung der Kleinserie mittels passender formgebender und additiver Fertigungsverfahren. Ist das Produkt dann etabliert, kann dynarep auch die Großserienfertigung übernehmen.

dynarep kennenlernen und jetzt Mustergehäuse bestellen:

Interessierten Kunden bietet dynarep einen besonderen Service: Wer jetzt auf der Suche nach einem neuen Lieferanten für individuelle, präzise und funktionale Kunststoffgehäuse ist, kann unverbindlich ein kostenloses Mustergehäuse in Faltbiegtechnik bestellen.

dynarep bietet unter anderem:

– Monitor-/Displaygehäuse

– Tisch-/Pultgehäuse

– Handgehäuse

– Wandgehäuse

– Gehäuse mit IP-Schutz

– Terminalgehäuse

Bei allen Fragen und individuellen Anforderungen steht ein erfahrenes Beraterteam zur Verfügung. „Kann Ihr bisheriger Lieferant nicht liefern oder suchen Sie nach neuen Wegen, Ihren Bedarf an Kunststoffgehäusen zuverlässig und in höchster Qualität zu decken, sollten Sie uns kontaktieren“, sagt Marcus Riffa.

Das kostenlose Mustergehäuse kann hier geordert werden: https://dynarep.de/produkte/kunststoffgehause/

Über dynarep:

dynarep ist spezialisiert auf Kunststoffgehäuse und professionelle 3D-Drucklösungen für Industrie, Start-ups und Mittelstand. Das Unternehmen begleitet Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der ersten Idee über prototypische Muster bis zum skalierbaren Serienanlauf. Mit technologischer Expertise und einem Netzwerk qualifizierter Fertigungspartner sorgt dynarep für effiziente, kostensichere und marktorientierte Produktentwicklungen.

Pressekontakt:

presse@dynarep.de

Kontakt

dynarep

Marcus Riffa

An den Holzwiesen 6

82131 Gauting

+49 89/8932600



https://dynarep.de/

