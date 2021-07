Dyanix führt ScaleHub in EMEA ein, die führende Crowdsourcing-Lösung für Datenbeschriftung und -verarbeitung

[Houten, Niederlande, 1. Juli] Dyanix, ein führender Lösungsanbieter, gab heute bekannt, dass er ab dem 1. Juli die Crowdsourcing-Lösungen von ScaleHub in der EMEA-Region anbieten wird. ScaleHub bietet Managed Services zur Verarbeitung und Kennzeichnung von Daten an, die Unternehmen dabei helfen, Datengenauigkeit mit minimalem Integrationsaufwand in unendlichem Umfang zu erreichen und gleichzeitig die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Die Lösung wird in der EMEA-Region verfügbar sein. “Es ist für jede Organisation strategisch wichtig, zuverlässige Partnerschaften zu haben, um ihre Abläufe und Prozesse voranzutreiben. Dyanix freut sich, mit ScaleHub zusammenzuarbeiten, um Unternehmen bei der digitalen Transformation zu unterstützen und das Geschäftswachstum zu fördern. Als Erweiterung unseres Portfolios und unserer Expertise im Bereich digitaler Transformationslösungen bietet ScaleHub eine großartige Möglichkeit für Geschäftsprozess-Outsourcer und Service-Provider”, sagt Jeroen Kant, Vice President Business Development Solutions bei Dyanix.

Crowdsourcing und KI-Automatisierung

Die Managed Services von ScaleHub sind eine Kombination aus dem Besten von menschlicher und künstlicher Intelligenz bei der Verarbeitung und Kennzeichnung von Daten in Qualität und Umfang auf Unternehmensniveau. Basierend auf der weltweit größten Crowd menschlicher Arbeitskräfte und intelligenter KI-Automatisierung schafft ScaleHub eine Möglichkeit für Partner, die auf Geschäftsprozesse abzielen, um eine höhere Kundenzufriedenheit mit höherem Umsatz zu erreichen. ScaleHub hat Zugang zu 2,3 Millionen Crowd-Mitarbeitern, garantiert eine Datengenauigkeit von 99% und ist in der Lage, SLAs von 1 Stunde zu erfüllen.

“Dyanix bietet innovative Lösungen in der gesamten EMEA-Region und ist ein bekannter Experte für Dokumentenerfassung und Informationsmanagement, um die digitale Transformation zu unterstützen”, sagt Torsten Malchow, Chief Revenue Officer von ScaleHub. “Wie ScaleHub ist auch Dyanix bestrebt, seinen Kunden einen umfassenden und effizienten Service zu bieten, von dem sie profitieren. Durch die Erweiterung des Portfolios um Software- und Managed-Service-Lösungen kann Dyanix seinem langjährigen und engagierten Kundenstamm ein One-Stop-Shop-Liefersystem anbieten.”

Über ScaleHub

ScaleHub glaubt an die Macht von reinen Daten – in unendlicher Größe. ScaleHubs Managed Services zapfen das Beste aus menschlicher und künstlicher Intelligenz an, um Daten in einer Qualität und Skalierung auf Unternehmensniveau zu verarbeiten und zu kennzeichnen. Mit Zugang zu mehr als 2,3 Millionen globalen Crowd-Mitarbeitern können ScaleHub-Kunden ihre Belegschaft je nach Bedarf sofort vergrößern oder verkleinern. Die Ergebnisse sprechen für sich: ein Kunde, Community Brands, reduzierte die Betriebskosten um 30%, die Zeit für die Dokumentenprüfung um 85% und die Gesamtbearbeitungszeit von sechs Wochen auf zwei Tage. Allen ScaleHub-Kunden wird eine Datengenauigkeit von über 99% garantiert und das Risiko der Preisgabe von sensiblen Kundendaten drastisch reduziert.

Mehr Informationen:

Bitte besuchen Sie: dyanix.com/scalehub

Presse-Kontaktdetails:

Dyanix

Annelies Dekker

Marketing Manager

Duwboot 15 | 3991 CD Houten, Netherlands

P: +31 (0)6 147 25 669

E: press@dyanix.com

ScaleHub

Sarah Krueger

Director Marketing

Heidbergstr. 100 | 22846 Norderstedt, Germany

P: +49 (0)172 20 500 40

E: contact@scalehub.com

Über Dyanix

Dyanix ist ein führender Lösungsanbieter auf dem Gebiet der digitalen Transformation.

Als Experte mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich Scannen und Digitalisieren bietet das Unternehmen seinen Kunden die besten und führenden Hardware- und Softwarelösungen. Darüber hinaus hat das Unternehmen innovative Lösungen zur Steigerung der Produktivität, der Unternehmensprozesse, der Möglichkeiten in der Analyse und der Datensicherung im Angebot. Zudem verfügt Dyanix über ein umfangreiches Angebot an Service-Dienstleistungen, um Partner auf vielen Ebenen zu unterstützen. Das Unternehmen strebt nachhaltige Beziehungen zu seinen Partnern an; es ist ein Bindeglied für

Hersteller und schafft gleichzeitig neue Möglichkeiten für seine Reseller und Endkunden.

Kontakt

Dyanix

Annlies Dekker

Duwboot 15

3991 CD Houten

+31 1 07 98 05 93

press@dyanix.com

http://www.dyanix.com

