DWG eG – „Wir kündigen bald neue Projekte an“ – 2024

Die DWG Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft eG ist eine eigentumsorientierte Wohnungsbaugenossenschaft aus Großwallstadt, mit Erfahrungen aus einer langjährigen Firmenhistorie. Ihr Geschäftszweck ist die Schaffung von lebenswertem und bezahlbarem Wohnraum.

In der Wohnungsbaubranche hört man zuletzt primär negative Neuigkeiten. Hohe Baupreise und Zinsen machen den Traum vom Eigenheim für viele zu teuer. Auch deswegen wird weniger gebaut, was wiederum den Mangel an Wohnraum verstärkt. Umso erfreulicher ist es, wenn Unternehmen wie die DWG eG trotz herausfordernder Rahmenparameter trotzdem in den Wohnungsbau investieren.

Die DWG eG mit Erfahrungen aus knapp einem viertel Jahrhundert Firmenhistorie hat über die letzten Jahre einen großen Immobilienbestand aufgebaut. Im Gegensatz zu rein renditeorientierten Unternehmen, wie z.B. Aktiengesellschaften, ist der Förderauftrag einer Wohnungsbaugenossenschaft die Schaffung von lebenswerten und bezahlbarem Wohnraum. Die Genossenschaft aus Großwallstadt bietet ihren Mitglieder Immobilien somit mit seriösen Preisen zum Kauf und zur Miete an.

Ein solcher Förderauftrag hat viele Vorteile. Hierzu gehört auch, dass Wohnungsbaugenossenschaften wie die DWG eG in schweren Zeiten weiterhin Wohnraum schaffen. In den letzten Monaten und Jahren ist der Neubau deutlich zurückgegangen. Doch die DWG eG baut weiterhin. In Obernburg am Main wird dieses Jahr ein Neubauprojekt der Genossenschaft aus Großwallstadt fertiggestellt. In Bad Kreuznach plant die Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft die Ankündigung eines neuen Projektes. Hier sollen die Erfahrungen aus allen vorherigen Bauvorhaben einfließen.

Im Gegensatz zu vielen anderen Wohnungsbaugenossenschaften nimmt die DWG eG weiterhin neue Mitglieder auf. Diese werden sogar aktiv mit der Telefonnummer 060218678900 über die Mitgliedschaft informiert. Denn je mehr Mitglieder eine Genossenschaft hat, umso umfangreicher kann sie ihren Förderauftrag erfüllen.

Die DWG eG ist eine eingetragene Genossenschaft. Eingetragen im Jahr 2000 unter der GnR 112 in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Aschaffenburg.

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft sind die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder, insbesondere durch die Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft sowie die Möglichkeit des Eigentumserwerbs genossenschaftlichen Wohnraums.

