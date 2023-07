DVfR-Kongress 2023 (Reha & Teilhabe bei psych. Erkrank.)

Location: Tagungshotel Aquino

Street: Hannoversche Straße 5b

City: 10115 – Berlin (Germany)

Start: 12.09.2023 09:00 Uhr

End: 13.09.2023 13:00 Uhr

Entry: 220.00 Euro (incl. 19% VAT)

Die Deutsche Vereinigung für Rehabilitation (DVfR) lädt am 12. und 13. September 2023 ein zum Kongress „Rehabilitation und selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit psychischen Erkrankungen – Personenzentrierung und Recovery-Orientierung“ (Berlin/online).

Im Kongresstitel wird die Herausforderung deutlich, vor der unser Gesundheitsversorgungs- und Rehabilitationssystem sowie unsere Gesellschaft steht. Der Kongress thematisiert die Angebote für Reha und Teilhabe sowie Versorgungsstrukturen für Menschen mit psychischen Erkrankungen aus politischer, (sozial-)rechtlicher und fachlicher Perspektive. Diskutiert werden außerdem Versorgungslücken und Defizite sowie zukunftsweisende Ansätze.

„Die seit Jahrzehnten anstehenden Reformprozesse in Deutschland, die auf ein Versorgungskontinuum zwischen Prävention – Behandlung – Rehabilitation und Pflege abzielen, müssen für schwer psychisch erkrankte Menschen umgesetzt werden“, unterstreicht Kongresspräsidentin Prof. Dr. Katarina Stengler, Direktorin des Zentrums für Seelische Gesundheit am Helios Park-Klinikum Leipzig. „Es ist die beste Zeit, sich gemeinsam aufzustellen, Rehabilitation und selbstbestimmte Teilhabe für und vor allem mit Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen voranzubringen.“

Hubertus Heil, Bundesminister für Arbeit und Soziales, ist Schirmherr des Kongresses. Er hält fest, dass Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen häufig in der gesellschaftlichen Teilhabe eingeschränkt seien. „Arbeitsunfähigkeit oder ein vorzeitiger Renteneintritt sind keine Seltenheit.“ Das Thema Psychische Gesundheit bleibe eine Querschnittsaufgabe, die das Zusammenspiel vieler Partner erfordere.

Diese und weitere Themen greift der Kongress in Vorträgen, zehn Workshops und Diskussionsrunden auf. Teilnehmende aus dem ärztlichen, pflegerischen, therapeutischen sowie dem Disability Management-Bereich können Fortbildungspunkte erhalten. Bis 11.08.2023 gilt ein Frühbucherrabatt. Eine Teilnahme ist in Präsenz und Online möglich. Wissenswertes zum Kongress, das Programm sowie den Link zur Anmeldeseite bietet die DVfR-Kongresswebsite ( www.dvfr.de/veranstaltungen).

Die Deutsche Vereinigung für Rehabilitation e. V. (DVfR) setzt sich für eine verbesserte Reha und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen ein. Sie ist die einzige Vereinigung in Deutschland, in der alle Akteure im Bereich Rehabilitation und Teilhabe gleichberechtigt zusammenwirken: Selbsthilfe- und Sozialverbände, Sozialleistungsträger, Rehabilitationseinrichtungen und -dienste, Reha-Experten sowie Berufs- und Fachverbände. Die Mitglieder der DVfR und ihre Partner in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft engagieren sich gemeinsam in einem interdisziplinären und sektorenübergreifenden, konsensorientierten Diskurs zur Weiterentwicklung von Rehabilitation und selbstbestimmter Teilhabe.

