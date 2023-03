Duschen mit da Vinci und kochen mit Kandinsky

Aktueller Trend: Kunstdrucke in individuelle Interior-Elemente verwandeln

Die eigenen vier Wände mit Kunst zu gestalten, ist gängige Praxis und bietet zahllose Möglichkeiten, Wohnräumen einen ganz besonderen Stil zu verleihen. Doch anstatt Bilder nur an die Wand zu hängen, geht der Trend hin zu „angewandter“ Kunst. Bedeutet: Hochwertige Kunstdrucke kommen als außergewöhnliche Interior-Elemente zum Einsatz und vereinen dabei Ästhetik und Nutzen.

„Die Verwendung von Kunstdrucken und Fotografien kennt keine Grenzen, wenn es um die individuelle Gestaltung von Einrichtungselementen geht“, weiß Uwe Suthmann, einer der Gründer der Online-Galerie bildergipfel.de mit einer Auswahl von rund 70.000 Motiven. „Unsere Bilder kommen beispielsweise hinter Acryl- oder Echtglas kaschiert als Rückwände für Duschen und Badewannen oder Wandverkleidungen in Küchen zum Einsatz.“ Möglich macht dies vor allem die enge Zusammenarbeit der Online-Galerie mit erfahrenen Experten in Sachen Druck und Finish. „Wir können nahezu bei all unseren Bildern jede gewünschte Größe anbieten – zum Beispiel, um Schranktüren mit einem Wunschmotiv aus unserer Auswahl zu bedrucken.“

Galeriefeeling durch hochwertige Textil-Kunstdrucke

Neben der Veredlung von Wandverkleidungen oder Möbelfronten mit einzigartigen Kunst- und Fotografie-Motiven ist auch der Einsatz individuell bedruckter Stoffe eine außergewöhnliche Möglichkeit, Kunst in die Raumgestaltung zu integrieren. „Mit großformatigen Textildrucken, die ganz einfach auf passende Rahmen gespannt werden, lassen sich komplette Wände in Kunstwerke verwandeln“, so Uwe Suthmann. „Gerade wenn es um sowohl ästhetische als auch funktionelle Einrichtungsideen geht, entscheiden sich viele unserer Kunden auch für eine spezielle schalldämpfende Rahmung ihrer ausgewählten Motive, die dadurch einen Raum nicht nur optisch, sondern auch akustisch aufwerten.“ Noch dazu können die textilen Kunstwerke, die sogar waschbar sind, auch als Leuchtbild verwendet werden.

Wunschmotive für DIY-Projekte

Ein weiteres Angebot der Onlinegalerie bildergipfel.de, das der Fantasie von Interior-Fans keine Grenzen setzt, ist die Möglichkeit, Motive auch als hochwertige Vinyltapeten sowie als selbstklebende Folien zu erhalten, welche je nach Wunsch transparent oder deckend gefertigt werden. „Egal welchem Raum, welchem Möbelstück oder welchem Wohnelement ein individueller Look verpasst werden soll, auf diese Weise können unsere Kunden sozusagen selbst zum Künstler werden. Noch dazu ist auch die Wahl des gewünschten Motivs nicht auf unser bestehendes Online-Angebot begrenzt“, erklärt Uwe Suthmann. Wer sich für seine Einrichtungsprojekte ein ganz bestimmtes Bild wünscht, wird von den Experten für hochwertige Kunstdrucke bei der Beschaffung unterstützt und beraten. „Auch was die Umsetzung betrifft, stehen wir unseren Kunden mit Rat und Tat zur Seite und geben zum Beispiel Tipps, wie sich Folien am besten auftragen lassen, um ein optimales Endergebnis zu erzielen.“

Hohe Qualität für langlebige Interior-Highlights

Damit individuell gestaltete Einrichtungselemente nicht nur als temporäre Deko, sondern als dauerhaftes Highlight dienen, ist neben der Auswahl passender und zeitloser Motive vor allem die Qualität der Drucke und Materialien entscheidend. Bei Bildergipfel wird daher jedes einzelne Werk in Bezug auf Größe und Material exakt nach den Anforderungen und Wünschen der Kunden angefertigt.

Die Bildergipfel oHG ist eine Onlinegalerie, die von Frank Reger und Uwe Suthmann geleitet wird. 2010 wurde das Unternehmen gegründet und seit 2011 ist Bildergipfel.de online. Das Angebot umfasst qualitativ hochwertige Kunstdrucke historischer und zeitgenössischer Gemälde und Fotografien sowie Editionen von zeitgenössischen KünstlerInnen in limitierten Auflagen, einige davon exklusiv, insgesamt rund 70.000 Motive. Bildergipfel übernimmt das Einrahmen der Bilder mit handgefertigten Bilderrahmen. Auch die Beschaffung von nicht online gezeigten Bildern und Motiven ist möglich.

