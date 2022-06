Durchstarten: Mit den US Business Partners

Erfolgsfaktoren für Ihr US-Geschäft

07.06.2022 – Unternehmen, die ihren Markteintritt in den USA planen oder die ihre Performance auf dem US-Markt weiter verbessern wollen, steht mit den US Business Partners (USBP) ab sofort ein deutschsprachiger Partner zur Seite, der die Bedürfnisse in den verschiedensten Unternehmensbereichen analysiert, optimiert und die Umsetzung begleitet.

Noch immer bietet der US-Markt Unternehmen der DACH-Region – großen Konzernen ebenso wie mittelständische Unternehmen – enorme Möglichkeiten. 2021 erwirtschafteten 30% der international tätigen deutschen Unternehmen 20% ihrer globalen Umsätze in den USA.

Schon jetzt zeigt sich der US-Markt beispielsweise wieder gut erholt von der Corona-Pandemie. 85% der deutschen Unternehmen erzielten 2021 in den USA mehr Umsätze als im Vorjahr. Und ganze 93% erwarten, dass ihnen dies 2022 auch gelingen wird. Auch die Gewinnaussichten scheinen rosig: 88%der deutschen Unternehmen rechnen mit steigenden Gewinnen im laufenden US-Geschäft.

Die US Business Partners haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Markteintritt von Unternehmen aus der DACH-Region in den USA zu planen, vorzubereiten und die Umsetzung zu begleiten. Zudem beraten die US Business Partners Unternehmen, die bereits im US-Markt tätig sind, um Potenziale zu finden, ihr Business zu optimieren und abzusichern. Mit den US Business Partners erschließen Unternehmen der DACH-Region neue Märkte in den USA und neue Werte für Ihr Unternehmen. Dank eines breit aufgestellten Experten-Netzwerks ermöglichen die US Business Partners ihren Kunden sowohl einen schnellen, sicheren Eintritt in einen der attraktivsten Weltmärkte, als auch eine langfristige, kompetente Betreuung Ihrer US-Expansion.

Kunden profitieren dabei von der Unterstützung vor Ort in Steuerfragen, Rechtsfragen, Versicherungsfragen, Finanzierungsfragen und beim Aufbau eines schlagkräftigen Vertriebs. Hinter den US Business Partners stehen mit Johnson Kendall Johnson, Barnes & Thornburg, der Deutschen Leasing, Rödl & Partner sowie den Gebrüder Weiss namhafte Unternehmen, die seit Jahren im US-Markt tätig sind und über eine umfassende Expertise in den Bereichen Steuern und Buchhaltung, Rechtsberatung, Versicherungen, Investition und Finanzierung, Logistik, Standortwahl und Vertrieb sowie im Recruiting verfügen.

Was genau die US Business Partners für Unternehmen leisten können, erfahren Geschäftsführer, Recruiter oder Strategen im Detail am besten auf einem der USBP-Events, die in der Schweiz und in Deutschland stattfinden. Dort stellen die US Business Partners sich und ihr Know-how ausführlich vor und zeigen die Potenziale auf, die der US-Markt aktuell bietet. Zudem sensibilisieren die US Business Partners für die Herausforderungen und Besonderheiten des US-Markts und skizzieren Handlungs- und Lösungsmöglichkeiten.

Mehr über die US Business Partners und unsere Events erfahren Sie unter: www.usbp.net

